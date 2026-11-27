Wie hoch ist die Coinbase Aktie?

Am 25. November schloss sie bei 103,72 Dollar. Danach gab es wegen des US-Feiertags keinen regulären Handel.

Warum ist die Coinbase Aktie gefallen?

Das Handelsvolumen am Kryptomarkt sank, die Transaktionserlöse im dritten Quartal brachen um 43,6 Prozent ein. Dazu kommen der fallende Bitcoin Kurs und Zinsangst.

Wie stark hängt die Coinbase Aktie am Bitcoin Kurs?

Über das Handelsvolumen und über die eigenen Bestände von 17.954 Bitcoin zum 30. September.

Welche Krypto-Aktien sind vergleichbar?

Die Strategy Aktie ist ein reiner Bitcoin-Bestandshalter, Coinbase ein Börsenbetreiber. Beide reagieren auf den Bitcoin Kurs, aber über unterschiedliche Wege.