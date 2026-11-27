Die Coinbase Aktie (Ticker COIN, Nasdaq; ISIN US19260Q1076; in Frankfurt unter 1QZ) schloss am Mittwoch, 25. November, bei 103,72 US-Dollar (stockanalysis.com, Handelsschluss 16:00 Uhr New Yorker Zeit), ein Plus von 1,3 Prozent. Nachbörslich notierte sie bei 106,61 Dollar. Danach fehlt ein neuer Kurs: Die US-Börsen waren am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, heute handeln sie verkürzt bis 13 Uhr New Yorker Zeit (19 Uhr MEZ). Das 52-Wochen-Tief liegt bei 94,88 Dollar, der Abstand beträgt gut 9 Prozent.
Coinbase Aktie: 103,72 Dollar, nur 9 Prozent über dem 52-Wochen-Tief – Transaktionserlöse minus 44 Prozent: wie abhängig ist Coinbase vom Bitcoin Kurs?
Die Coinbase Aktie schloss am 25. November bei 103,72 Dollar, nur gut 9 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im dritten Quartal brachen die Transaktionserlöse um 43,6 Prozent ein, und der Quartalsgewinn bestand fast vollständig aus Bewertungsgewinnen. Die Titelgeschichte erklärt, was den Kurs bewegt.
Wie stark die Coinbase Aktie am Bitcoin Kurs hängt, zeigt der Blick auf die Zahlen: Der Bitcoin Kurs liegt am Freitagmorgen bei 61.463 Dollar (CoinGecko, 05:44 Uhr MEZ), gut 51 Prozent unter dem Rekord von rund 126.000 Dollar. Die Coinbase Aktie liegt in diesem Umfeld rund 64 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 284,74 Dollar.
Die Zahlen
Warum brach das Geschäft der Coinbase Aktie ein?
Im dritten Quartal sanken die Transaktionserlöse von Coinbase laut Cryptoticker auf 590 Millionen Dollar, nach 1,046 Milliarden im Vorjahresquartal. Die Gesamterlöse fielen von 1,869 Milliarden auf 1,216 Milliarden Dollar, ein Minus von 35 Prozent. Weniger Handelsvolumen am Kryptomarkt heißt weniger Gebühren, das ist das Kerngeschäft. Der ausgewiesene Nettogewinn von 718,7 Millionen Dollar klingt stark, doch 715,0 Millionen davon stammen aus Bewertungsgewinnen auf eigene Krypto-Bestände. Aus dem laufenden Geschäft blieb rechnerisch kaum etwas übrig.
Das Risiko wirkt in beide Richtungen. Coinbase hielt zum 30. September 17.954 Bitcoin mit einem Einstandswert von 1,259 Milliarden Dollar. Bei 61.463 Dollar je Bitcoin wäre der Bestand rechnerisch rund 1,10 Milliarden Dollar wert. Fallende Kurse drücken deshalb nicht nur das Handelsvolumen, sondern künftig auch die Bewertung der eigenen Bestände im Ergebnis.
Der Kurs
Wie stark ist die Coinbase Aktie im November gefallen?
Am 4. November schloss die Aktie noch bei 151,50 Dollar. Einen Tag später fiel sie um 9,7 Prozent auf 136,82 Dollar. Am 13. November war mit 127,65 Dollar der tiefste Schluss seit Februar 2024 erreicht. Am 18. November folgte laut Trefis nach fünf Verlusttagen in Folge, kumuliert 18,9 Prozent, ein Schlusskurs von 110,51 Dollar. Der Schluss vom 25. November lag mit 103,72 Dollar noch einmal darunter. Trefis sieht die Gründe vor allem im Unternehmen: Der Umsatz der letzten zwölf Monate liegt demnach um 26,6 Prozent niedriger, die operative Marge beträgt 5,7 Prozent.
Das Marktumfeld verstärkt den Druck. Laut Cryptoticker-Bericht von Mitte November war eine Zinserhöhung der Fed im Dezember nach CME FedWatch zu 88,5 Prozent eingepreist, die Bitcoin-ETFs verzeichneten in der Woche vom 9. bis 13. November Abflüsse von rund 1,07 Milliarden Dollar. Der Fear-&-Greed-Index steht heute bei 12, extreme Angst. Für die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie bedeutet das: Ohne Erholung des Bitcoin Kurs bleibt die Stimmung gedrückt.
Der Fahrplan
Welche Termine zählen für die Coinbase Aktie jetzt?
Heute: verkürzter US-Handel
Die US-Börsen handeln nach Thanksgiving nur bis 13 Uhr New Yorker Zeit. Der erste Kurs nach dem Mittwoch entsteht in dünnem Handel. Zugleich stehen die PCE-Inflationsdaten an.
Montag, 30. November
Strategy und Metaplanet verlassen die MSCI-Indizes, zwei 3x-XRP-ETFs sollen wirksam werden.
9. Dezember
Die Fed entscheidet über die Zinsen, eine Erhöhung gilt als erwartet.
Häufige Fragen zur Coinbase Aktie
Wie hoch ist die Coinbase Aktie?
Am 25. November schloss sie bei 103,72 Dollar. Danach gab es wegen des US-Feiertags keinen regulären Handel.
Warum ist die Coinbase Aktie gefallen?
Das Handelsvolumen am Kryptomarkt sank, die Transaktionserlöse im dritten Quartal brachen um 43,6 Prozent ein. Dazu kommen der fallende Bitcoin Kurs und Zinsangst.
Wie stark hängt die Coinbase Aktie am Bitcoin Kurs?
Über das Handelsvolumen und über die eigenen Bestände von 17.954 Bitcoin zum 30. September.
Welche Krypto-Aktien sind vergleichbar?
Die Strategy Aktie ist ein reiner Bitcoin-Bestandshalter, Coinbase ein Börsenbetreiber. Beide reagieren auf den Bitcoin Kurs, aber über unterschiedliche Wege.
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