Am 20. November kaufte Pagliuca in acht Tranchen 82.000 Aktien zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 183,70 und 190,05 Dollar. Am 23. November folgten 67.870 Aktien zu deutlich höheren Kursen von 213,55 bis 221,52 Dollar. Am 24. November, als die Aktie wieder nachgab, kaufte er weitere 102.040 Stück zu 191,35 bis 198,25 Dollar. Er hat also weder nur die Schwäche noch nur die Stärke gekauft, sondern an allen drei Tagen.

Die Aktien liegen bei der SP Investment Associates Managed, LLC. Hinter der Gesellschaft stehen laut Fußnote Trusts zugunsten von Pagliucas Kindern, er selbst ist Mitgeschäftsführer der übergeordneten Roundview Partners LLC. Als Geschäftsadresse nennt die Meldung Bain Capital Private Equity in Boston.