Insiderverkäufe gibt es jeden Tag. Insiderkäufe in dieser Größe sind selten. Stephen Pagliuca, Mitglied im Verwaltungsrat von Coherent, hat am 20., 23. und 24. November insgesamt 251.910 Aktien des Photonik-Konzerns gekauft. Der Gegenwert liegt bei rund 50 Millionen Dollar. Das geht aus zwei Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Bemerkenswert für die Coherent Aktie: In keiner der Meldungen ist ein vorab festgelegter Handelsplan angekreuzt.
Coherent Aktie: Bain-Urgestein Pagliuca kauft für 50 Millionen Dollar – ohne Plan, mit eigenem Geld
Einer der größten Insiderkäufe des Monats: Verwaltungsrat Stephen Pagliuca hat an drei Handelstagen Coherent-Aktien für rund 50 Millionen Dollar erworben. Kein Handelsplan, keine Optionen, sondern Käufe am offenen Markt. Was die SEC-Meldungen zeigen und wie stark das Signal für die Coherent Aktie ist.
Steckbrief
- Unternehmen
- Coherent Corp.
- ISIN
- US19247G1076
- US-Handelssymbol
- COHR (NYSE)
- Insider
- Stephen G. Pagliuca, Verwaltungsrat
- Geschäft
- Laser, optische Bauteile, Datenübertragung
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Coherent-Aktie trägt die ISIN US19247G1076 und wird in den USA unter dem Kürzel COHR an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Käufe
Drei Tage, 25 Teilkäufe: so griff Pagliuca zu
Am 20. November kaufte Pagliuca in acht Tranchen 82.000 Aktien zu gewichteten Durchschnittskursen zwischen 183,70 und 190,05 Dollar. Am 23. November folgten 67.870 Aktien zu deutlich höheren Kursen von 213,55 bis 221,52 Dollar. Am 24. November, als die Aktie wieder nachgab, kaufte er weitere 102.040 Stück zu 191,35 bis 198,25 Dollar. Er hat also weder nur die Schwäche noch nur die Stärke gekauft, sondern an allen drei Tagen.
Die Aktien liegen bei der SP Investment Associates Managed, LLC. Hinter der Gesellschaft stehen laut Fußnote Trusts zugunsten von Pagliucas Kindern, er selbst ist Mitgeschäftsführer der übergeordneten Roundview Partners LLC. Als Geschäftsadresse nennt die Meldung Bain Capital Private Equity in Boston.
Die Einordnung
Warum dieser Kauf mehr wiegt als die meisten
Kein 10b5-1-Plan
Das entsprechende Feld ist in beiden Meldungen nicht angekreuzt. Zeitpunkt und Umfang wurden also aktuell entschieden und nicht vor Monaten festgelegt.
Kauf am offenen Markt
Alle 25 Positionen tragen den Code P für einen Kauf. Es handelt sich nicht um Optionen oder zugeteilte Aktien, sondern um eingesetztes Kapital.
Neu aufgebaute Position
Die Gesellschaft hielt vor dem ersten Kauf laut Meldung keine Coherent-Aktien. Die Position wurde in drei Tagen von null auf 251.910 Stück aufgebaut.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Coherent
Wer ist Stephen Pagliuca?
Er sitzt im Verwaltungsrat von Coherent. Die SEC-Meldung führt ihn mit Geschäftsadresse bei Bain Capital Private Equity.
Wie viel hat er gezahlt?
Rund 15,2 Millionen Dollar am 20. November und rund 34,7 Millionen Dollar am 23. und 24. November, zusammen rund 49,9 Millionen Dollar.
Ist ein Insiderkauf ein Kaufsignal?
Er zeigt, dass ein gut informierter Beteiligter eigenes Geld einsetzt. Eine Garantie für steigende Kurse ist er nicht.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.