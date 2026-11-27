Der Deal ist durch: Coca-Cola HBC (Kürzel CCH an der London Stock Exchange, EEE in Athen, ISIN CH0198251305) hat am 27. November 2026 die Übernahme der Mehrheit an Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) vollzogen. Für die Coca-Cola-HBC-Aktie endet damit eine gut ein Jahr dauernde Wartezeit: Angekündigt wurde der Kauf im Oktober 2025, nun sind laut Mitteilung alle nötigen behördlichen Genehmigungen in Afrika da.
Coca-Cola-HBC-Aktie: Afrika-Deal vollzogen – der Abfüller wird zum Giganten des Kontinents
Coca-Cola HBC hat die Übernahme von 75 Prozent an Coca-Cola Beverages Africa abgeschlossen. Der Abfüller steigt damit zum zweitgrößten Coca-Cola-Bottler der Welt auf; der Kaufpreis bleibt unveröffentlicht, die Bewertung lag bei 3,4 Milliarden US-Dollar.
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Was genau hat Coca-Cola HBC gekauft?
Gekauft hat der Konzern 75 Prozent an CCBA. Davon stammen 41,52 Prozentpunkte von The Coca-Cola Company, die zuvor 66,52 Prozent hielt, und weitere 33,48 Prozent von der südafrikanischen Gutsche Family Investments. The Coca-Cola Company behält 25 Prozent. Für diese Restbeteiligung haben beide Seiten eine Option vereinbart: Coca-Cola HBC kann sie innerhalb von sechs Jahren erwerben. Die Gutsche-Familie bleibt über eine Beteiligung an Coca-Cola HBC mit dem System verbunden.
Wie viel Coca-Cola HBC bezahlt und wie der Kauf finanziert wird, nennen die Mitteilungen nicht. Bekannt ist nur der Rahmen von 2025: Damals bewerteten die Parteien 100 Prozent von CCBA mit einem Eigenkapitalwert von 3,4 Milliarden US-Dollar.
Warum ist CCBA für die Coca-Cola-HBC-Aktie so bedeutend?
CCBA ist nach Angaben der Unternehmen der größte Coca-Cola-Abfüller Afrikas und in 14 Ländern aktiv, darunter Südafrika, Kenia, Äthiopien und Uganda. Das Unternehmen verantwortet rund 40 Prozent der in Afrika verkauften Coca-Cola-Produkte, beschäftigt mehr als 14.000 Menschen und beliefert über 800.000 Kunden.
Coca-Cola HBC beschreibt sich nach dem Abschluss als zweitgrößten Coca-Cola-Abfüller der Welt nach Volumen, aktiv in 43 Märkten mit rund 1,2 Milliarden Konsumenten in Europa und Afrika. Auf Afrika entfallen demnach künftig etwa zwei Drittel des dortigen Coca-Cola-Systemvolumens. CEO Zoran Bogdanovic sprach von einem „historischen Meilenstein“. Zusätzlich hat der Konzern in dieser Woche ein Zweitlisting an der Johannesburger Börse (JSE: CHB) aufgenommen.
Was bedeutet der Deal für The Coca-Cola Company?
Für den Getränkeriesen aus Atlanta (NYSE: KO) ist der Verkauf ein weiterer Schritt weg vom Besitz von Abfüllbetrieben. Laut der Ankündigung von 2025 machten Abfüllbeteiligungen 2024 rund 13 Prozent des konsolidierten Nettoumsatzes aus, nach 52 Prozent im Jahr 2015. Nach dem Abschluss erwartet das Unternehmen etwa 5 Prozent. Im Juli 2025 hatte Coca-Cola bereits 40 Prozent an Hindustan Coca-Cola Beverages in Indien verkauft.
Was bedeutet das für Anleger?
Der Vollzug beseitigt die Unsicherheit über Genehmigungen und Zeitplan. Offen ist, wie sich Afrika künftig in den Zahlen von Coca-Cola HBC niederschlägt; dazu liefern erst spätere Unternehmensberichte belastbare Angaben. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen zur Coca-Cola-HBC-Aktie
Was hat Coca-Cola HBC am 27. November 2026 gemeldet?
Den Abschluss der Übernahme von 75 Prozent an Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) nach Erhalt aller nötigen Genehmigungen in Afrika.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Coca-Cola-HBC-Aktie?
Die Aktie notiert unter CCH in London und EEE in Athen, die ISIN lautet CH0198251305. Seit dieser Woche gibt es zudem ein Zweitlisting in Johannesburg (JSE: CHB).
Wie viel zahlt Coca-Cola HBC für CCBA?
Der Kaufpreis ist nicht veröffentlicht. 2025 wurde 100 Prozent von CCBA mit einem Eigenkapitalwert von 3,4 Milliarden US-Dollar bewertet.
Wem gehören die restlichen 25 Prozent an CCBA?
The Coca-Cola Company. Coca-Cola HBC hat eine Option, die Beteiligung binnen sechs Jahren zu erwerben.
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