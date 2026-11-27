Gekauft hat der Konzern 75 Prozent an CCBA. Davon stammen 41,52 Prozentpunkte von The Coca-Cola Company, die zuvor 66,52 Prozent hielt, und weitere 33,48 Prozent von der südafrikanischen Gutsche Family Investments. The Coca-Cola Company behält 25 Prozent. Für diese Restbeteiligung haben beide Seiten eine Option vereinbart: Coca-Cola HBC kann sie innerhalb von sechs Jahren erwerben. Die Gutsche-Familie bleibt über eine Beteiligung an Coca-Cola HBC mit dem System verbunden.

Wie viel Coca-Cola HBC bezahlt und wie der Kauf finanziert wird, nennen die Mitteilungen nicht. Bekannt ist nur der Rahmen von 2025: Damals bewerteten die Parteien 100 Prozent von CCBA mit einem Eigenkapitalwert von 3,4 Milliarden US-Dollar.