Die Coca-Cola-Aktie (ISIN US1912161007, WKN 850663, Symbol CCC3, US-Symbol KO) ist vorbörslich der größte Dow Jones Verlierer. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) gibt der Getränkekonzern um 0,87 US-Dollar beziehungsweise 0,89 % auf 96,72 US-Dollar nach. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 97,59 US-Dollar geschlossen.
Coca-Cola-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Verlierer: Dividenden-König im Schatten der Tech-Erholung
Die Coca-Cola-Aktie verliert vorbörslich 0,89 % auf 96,72 US-Dollar und führt die Liste der Dow Jones Verlierer an. Der Grund liegt nicht beim Getränkekonzern, sondern im Marktumfeld: Anleger wechseln von defensiven Werten zurück in Technologieaktien.
Dow Jones Verlierer Nr. 1
Warum die Coca-Cola-Aktie vorbörslich nachgibt
Mit weniger als 1 % ist das Minus der Coca-Cola-Aktie klein. Dass sie trotzdem an der Spitze der Verlierer steht, zeigt, wie ruhig die Verlierer des Tages sind.
Rotation zurück zu Technologie
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus, der Dow Jones nur rund 0,9 %. Wer am Mittwoch Schutz in defensiven Werten gesucht hatte, schichtet teilweise zurück.
Kein Unternehmensereignis
Es gibt keine neue Nachricht von Coca-Cola. Die Aktie bewegt sich mit dem Markt, nicht gegen ihn.
Hoher Lauf in den vergangenen Wochen
Anfang November hatte die Aktie laut Tickeron binnen 30 Tagen rund 9 % zugelegt, am 16. November erreichte sie mit 99,48 US-Dollar den höchsten Schlusskurs seit einem Jahr. Strategen sprechen laut Motley Fool von einer Rotation in defensive Werte, nicht von stärkerer Nachfrage.
Bewertung als Bremse
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 28 und einer Dividendenrendite von gut 2 % ist die Aktie nicht mehr günstig.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Ein Rücksetzer nach einem Rekordlauf
Seit Jahresbeginn hat die Coca-Cola-Aktie nach Daten von Trefis um rund 45 % zugelegt – und damit die meisten Technologiewerte hinter sich gelassen. In der Woche vom 16. bis 20. November verlor sie dennoch 2,27 % auf 97,00 US-Dollar. Der Konzern steht für Verlässlichkeit: Seit 64 Jahren in Folge erhöht er die Dividende. An Tagen, an denen die Märkte nach oben drehen, fehlt dem Papier jedoch der Rückenwind. Für Anleger mit langem Atem ändert das wenig, kurzfristig bleibt es ein Spiegel der Marktstimmung.
FAQ
Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie
Warum ist die Coca-Cola-Aktie vorbörslich Dow Jones Verlierer?
Anleger schichten aus defensiven Werten zurück in Technologieaktien. Eine eigene Nachricht von Coca-Cola gibt es nicht.
Wie hoch steht die Coca-Cola-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 96,72 US-Dollar, 0,89 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch (97,59 US-Dollar).
Ist Coca-Cola ein Dividenden-König?
Ja. Der Konzern hat seine Dividende laut Motley Fool 64 Jahre in Folge erhöht.
Welche ISIN und WKN hat die Coca-Cola-Aktie?
ISIN US1912161007, WKN 850663. Handelssymbol in Deutschland CCC3, in den USA KO (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Coca-Cola Company
- ISIN
- US1912161007
- WKN
- 850663
- Handelssymbol
- CCC3
- US-Handelssymbol
- KO (NYSE)
- Kurs
- 96,72 US-Dollar vorbörslich (-0,89 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 1 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
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