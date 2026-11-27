Seit Jahresbeginn hat die Coca-Cola-Aktie nach Daten von Trefis um rund 45 % zugelegt – und damit die meisten Technologiewerte hinter sich gelassen. In der Woche vom 16. bis 20. November verlor sie dennoch 2,27 % auf 97,00 US-Dollar. Der Konzern steht für Verlässlichkeit: Seit 64 Jahren in Folge erhöht er die Dividende. An Tagen, an denen die Märkte nach oben drehen, fehlt dem Papier jedoch der Rückenwind. Für Anleger mit langem Atem ändert das wenig, kurzfristig bleibt es ein Spiegel der Marktstimmung.