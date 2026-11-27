Coca-Cola-Aktie ist Dow Jones Verlierer Nr. 1: Defensivwert bleibt zurück

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 16:00 2 Min.

Die Coca-Cola-Aktie fällt zum US-Handelsstart um 0,89 % auf 96,72 US-Dollar und ist damit größter Dow Jones Verlierer. Im Aufschwung am Markt halten sich Anleger bei defensiven Werten zurück.

Bild: JJonahJackalope, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die Coca-Cola-Aktie (ISIN US1912161007, WKN 850663, Symbol CCC3, US-Symbol KO) ist zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung der größte Dow Jones Verlierer. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) fällt der Getränkekonzern um 0,87 US-Dollar beziehungsweise 0,89 % auf 96,72 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 97,59 US-Dollar geschlossen. Coca-Cola-Aktie, Dow Jones Verlierer Nr. 1 -0,89 % Kurs um 15:32 Uhr 96,72 USD Schlusskurs am Mittwoch 97,59 USD Dividendenerhöhung in Folge 64 Jahre Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Coca-Cola Dow Jones Verlierer Nr. 1 Warum die Coca-Cola-Aktie nachgibt Eine schlechte Nachricht von Coca-Cola gibt es nicht. Die Coca-Cola-Aktie verliert, weil Anleger in riskantere Werte umschichten. 01 Rotation in Zykliker und Technik 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus, nur fünf geben nach. Wenn Investoren wieder Risiko eingehen, geraten Defensivwerte wie Coca-Cola ins Hintertreffen. 02 Geringes Minus Das Minus von 0,89 % liegt im üblichen Schwankungsbereich. Ein Handelstag mit verkürzter Sitzung sagt wenig über den Trend. 03 Dividendenwert Coca-Cola hat die Dividende laut Unternehmen seit 64 Jahren jedes Jahr angehoben und gilt als Stabilitätsanker im Depot. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Stabilität statt Dynamik Die Coca-Cola-Aktie ist kein Wachstumstitel. Sie punktet mit planbaren Erträgen und einer verlässlichen Dividende. In einem Markt, der gerade Tempo aufnimmt, ist sie weniger gefragt. Was für die Coca-Cola-Aktie spricht Planbare Erträge und Dividendenhistorie.

Defensiver Charakter bei Kursrückschlägen.

Weltweit starke Marke. Was gegen die Coca-Cola-Aktie spricht Geringe Wachstumsdynamik.

Umschichtung in zyklische Werte.

Hohe Bewertung für einen Defensivwert. FAQ Häufige Fragen zur Coca-Cola-Aktie Warum ist die Coca-Cola-Aktie Dow Jones Verlierer? Anleger schichten in zyklische und Technologiewerte um. Eine negative Meldung des Konzerns gibt es nicht.

Wie hoch steht die Coca-Cola-Aktie? Laut Indikation bei 96,72 US-Dollar, 0,89 % unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Welche ISIN und WKN hat die Coca-Cola-Aktie? ISIN US1912161007, WKN 850663. Handelssymbol in Deutschland CCC3, in den USA KO (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Coca-Cola Company ISIN US1912161007 WKN 850663 Handelssymbol CCC3 US-Handelssymbol KO (NYSE) Kurs 96,72 US-Dollar (-0,89 %) Rang im Dow Jones Verlierer Nr. 1 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Coca-Cola-Aktie als Dow Jones Verlierer ohne Schlechtnachricht Die Coca-Cola-Aktie gibt leicht nach, weil der Markt auf Risiko setzt. Fundamental hat sich nichts geändert.

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