Cisco Systems Aktie: Kurszielsenkung - droht jetzt die große Enttäuschung?

Morgan Stanley habe die Aktie von Cisco Systems Inc. (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, NASDAQ-Symbol: CSCO) von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 135 auf 120 USD gesenkt. Die US-Investmentbank rechne weiterhin damit, dass das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg zweistellige Wachstumsraten erzielen könne, insbesondere dank des starken Cloud-Geschäfts. Allerdings zeige sich Morgan Stanley zunehmend vorsichtig hinsichtlich möglicher vorgezogener Kundenbestellungen im Cloud-Geschäft von Cisco. Hintergrund seien bevorstehende Preiserhöhungen, die Kunden dazu veranlassen könnten, ihre Bestellungen zeitlich vorzuziehen. Dies könnte die Nachfrage kurzfristig künstlich erhöhen und in späteren Quartalen zu einer entsprechenden Abschwächung führen. Angesichts dieser Unsicherheiten ziehe es Morgan Stanley vor, bei der Cisco-Aktie vorerst eine abwartende Haltung einzunehmen, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 05.11.2026)