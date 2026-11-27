Die Cisco-Aktie liegt trotz des Anstiegs rund 26 % unter ihrem Zwölfmonatshoch von 130,37 US-Dollar. Der Konzern hat seine Dividende laut Investing.com 16 Jahre in Folge angehoben und gilt als Gegenstück zu den teuren KI-Chipwerten: ein Unternehmen mit stabilen Cashflows, das trotzdem vom KI-Ausbau profitiert. Auf der anderen Seite steht der Wettbewerb – etwa durch spezialisierte Netzwerkanbieter – und die Frage, ob die Bestellungen der Großkunden im Takt der Rechenzentrumsinvestitionen bleiben.