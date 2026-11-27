Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CIS, US-Symbol CSCO) gehört vorbörslich zu den größten Dow Jones Gewinnern. Laut vorbörslicher Kursanzeige (Stand 27.11.2026, 10:16 Uhr) steigt der Netzwerkausrüster um 2,50 US-Dollar beziehungsweise 2,65 % auf 96,70 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 94,20 US-Dollar geschlossen.
Cisco-Aktie ist vorbörslich Dow Jones Gewinner: KI-Netzwerker im Aufwind
Die Cisco-Aktie steigt vorbörslich 2,65 % auf 96,70 US-Dollar und gehört zu den größten Dow Jones Gewinnern. Der Netzwerkausrüster profitiert von der Erholung bei Technologiewerten und seiner Rolle beim Ausbau von KI-Rechenzentren.
Dow Jones Gewinner Nr. 5
Warum die Cisco-Aktie vorbörslich zulegt
Eine neue Unternehmensnachricht von Cisco gibt es nicht. Die Cisco-Aktie profitiert vom Umfeld und von der Geschichte, die der Konzern seit Monaten erzählt.
Erholung im Technologiesektor
Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am frühen Morgen rund 2,9 % im Plus. Schon am Mittwochabend hatte die Cisco-Aktie nachbörslich laut Investing.com 2,44 % zugelegt.
Netzwerke als Rückgrat der KI
Cisco liefert Netzwerktechnik für Rechenzentren. Laut einem Bericht von Stocktwits erwartet das Management, dass die Umsätze mit KI-Infrastruktur bei Großkunden im Geschäftsjahr 2027 auf rund 9 Milliarden US-Dollar steigen – mehr als doppelt so viel wie im Jahr davor.
Zusammenarbeit mit Nvidia
Mit Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Symbol NVD, US-Symbol NVDA) arbeitet Cisco an Lösungen für sichere KI-Rechenzentren. Steigt Nvidia, hilft das auch Cisco.
Rücksetzer als Ausgangslage
Obwohl Cisco die Erwartungen im jüngsten Quartal übertraf und die Prognose anhob, fiel die Aktie am 13. November um 6,24 %. Seitdem schwankt der Kurs stark: Plus 6,80 % am Montag, minus 2,90 % am Dienstag.
Wichtig für die Einordnung: Vorbörsliche Kurse entstehen im dünnen Handel. Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Wert mit Dividende und KI-Fantasie
Die Cisco-Aktie liegt trotz des Anstiegs rund 26 % unter ihrem Zwölfmonatshoch von 130,37 US-Dollar. Der Konzern hat seine Dividende laut Investing.com 16 Jahre in Folge angehoben und gilt als Gegenstück zu den teuren KI-Chipwerten: ein Unternehmen mit stabilen Cashflows, das trotzdem vom KI-Ausbau profitiert. Auf der anderen Seite steht der Wettbewerb – etwa durch spezialisierte Netzwerkanbieter – und die Frage, ob die Bestellungen der Großkunden im Takt der Rechenzentrumsinvestitionen bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Cisco-Aktie
Warum ist die Cisco-Aktie vorbörslich Dow Jones Gewinner?
Technologiewerte erholen sich, und Cisco gilt als Profiteur des KI-Ausbaus. Eine neue Nachricht des Konzerns gibt es nicht.
Wie hoch steht die Cisco-Aktie vorbörslich?
Laut Kursanzeige bei 96,70 US-Dollar, 2,65 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (94,20 US-Dollar).
Zahlt Cisco eine Dividende?
Ja. Laut Investing.com hat der Konzern die Dividende 16 Jahre in Folge erhöht.
Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie?
ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol in Deutschland CIS, in den USA CSCO (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- ISIN
- US17275R1023
- WKN
- 878841
- Handelssymbol
- CIS
- US-Handelssymbol
- CSCO (Nasdaq)
- Kurs
- 96,70 US-Dollar vorbörslich (+2,65 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 5 (vorbörslich) am 27.11.2026
Stand: 27.11.2026, Vorbörsliche Kursanzeige, Stand 10:16 Uhr
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.