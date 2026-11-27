Cisco-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 3: Netzwerker holt 3 % auf

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:17 2 Min.

Die Cisco-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 3,05 % auf 97,07 US-Dollar und ist drittgrößter Dow Jones Gewinner. Der Netzwerkausrüster profitiert vom Ausbau der KI-Rechenzentren.

Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CIS, US-Symbol CSCO) ist am Black Friday drittgrößter Dow Jones Gewinner. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Netzwerkausrüster um 2,87 US-Dollar beziehungsweise 3,05 % auf 97,07 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 94,20 US-Dollar geschlossen. Cisco-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 3 +3,05 % Kurs nach Handelsschluss 97,07 USD Schlusskurs am Mittwoch 94,20 USD Zwölfmonatshoch 130,37 USD Quelle : Kursliste Dow Jones, 27.11.2026, 19:11 Uhr; StockAnalysis; Investing.com Dow Jones Gewinner Nr. 3 Warum die Cisco-Aktie zulegt Eine neue Nachricht von Cisco gibt es nicht. Die Cisco-Aktie profitiert vom Umfeld: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus. 01 Technologie gefragt Schon am Mittwochabend hatte die Cisco-Aktie nachbörslich laut Investing.com 2,44 % zugelegt. Zum US-Start betrug das Plus 2,52 %, am Ende der Sitzung 3,05 %. 02 Netzwerke als Rückgrat der KI Cisco liefert Netzwerktechnik für Rechenzentren. Nach dem Quartalsbericht vom 12. November hob der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an, die Aktie fiel am Folgetag dennoch um 6,24 %. 03 Dividende Der Konzern hat seine Dividende laut Investing.com 16 Jahre in Folge angehoben. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn. Einordnung Dividende und KI-Fantasie Die Cisco-Aktie liegt trotz des Anstiegs rund ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch von 130,37 US-Dollar. Offen bleibt, ob die Bestellungen der Großkunden im Takt der Rechenzentrumsinvestitionen bleiben. Was für die Cisco-Aktie spricht Wachsende Umsätze mit KI-Infrastruktur.

Dividende seit 16 Jahren jedes Jahr erhöht.

Rund ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die Cisco-Aktie spricht Starke Kopplung an die Stimmung bei KI-Aktien.

Heftige Kursschwankungen in den vergangenen zwei Wochen.

Wettbewerb im Netzwerkgeschäft. FAQ Häufige Fragen zur Cisco-Aktie Warum ist die Cisco-Aktie Dow Jones Gewinner? Technologiewerte erholen sich, Cisco gilt als Profiteur des KI-Ausbaus. Eine neue Nachricht des Konzerns gibt es nicht.

Wie hoch steht die Cisco-Aktie? Laut Kursliste bei 97,07 US-Dollar, 3,05 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (94,20 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie? ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol in Deutschland CIS, in den USA CSCO (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Cisco Systems, Inc. ISIN US17275R1023 WKN 878841 Handelssymbol CIS US-Handelssymbol CSCO (Nasdaq) Kurs 97,07 US-Dollar (+3,05 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 3 am 27.11.2026 (19:11 Uhr) Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr Fazit: Cisco-Aktie als Dow Jones Gewinner mit solidem Rückhalt Die Cisco-Aktie profitiert vom Stimmungswechsel bei Technologiewerten. Der Kurs bleibt empfindlich gegenüber Nachrichten aus der KI-Branche.

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