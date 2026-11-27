Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, Symbol CIS, US-Symbol CSCO) ist am Black Friday drittgrößter Dow Jones Gewinner. Laut Kursliste (Stand 27.11.2026, 19:11 Uhr, nach dem vorzeitigen Handelsschluss an der Wall Street) steigt der Netzwerkausrüster um 2,87 US-Dollar beziehungsweise 3,05 % auf 97,07 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 94,20 US-Dollar geschlossen.
Cisco-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 3: Netzwerker holt 3 % auf
Die Cisco-Aktie steigt nach dem Ende der verkürzten Wall-Street-Sitzung um 3,05 % auf 97,07 US-Dollar und ist drittgrößter Dow Jones Gewinner. Der Netzwerkausrüster profitiert vom Ausbau der KI-Rechenzentren.
Dow Jones Gewinner Nr. 3
Warum die Cisco-Aktie zulegt
Eine neue Nachricht von Cisco gibt es nicht. Die Cisco-Aktie profitiert vom Umfeld: 27 von 30 Dow-Werten schließen im Plus.
Technologie gefragt
Schon am Mittwochabend hatte die Cisco-Aktie nachbörslich laut Investing.com 2,44 % zugelegt. Zum US-Start betrug das Plus 2,52 %, am Ende der Sitzung 3,05 %.
Netzwerke als Rückgrat der KI
Cisco liefert Netzwerktechnik für Rechenzentren. Nach dem Quartalsbericht vom 12. November hob der Konzern seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an, die Aktie fiel am Folgetag dennoch um 6,24 %.
Dividende
Der Konzern hat seine Dividende laut Investing.com 16 Jahre in Folge angehoben.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endete der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen war dünn.
Einordnung
Dividende und KI-Fantasie
Die Cisco-Aktie liegt trotz des Anstiegs rund ein Viertel unter dem Zwölfmonatshoch von 130,37 US-Dollar. Offen bleibt, ob die Bestellungen der Großkunden im Takt der Rechenzentrumsinvestitionen bleiben.
FAQ
Häufige Fragen zur Cisco-Aktie
Warum ist die Cisco-Aktie Dow Jones Gewinner?
Technologiewerte erholen sich, Cisco gilt als Profiteur des KI-Ausbaus. Eine neue Nachricht des Konzerns gibt es nicht.
Wie hoch steht die Cisco-Aktie?
Laut Kursliste bei 97,07 US-Dollar, 3,05 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (94,20 US-Dollar).
Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie?
ISIN US17275R1023, WKN 878841. Handelssymbol in Deutschland CIS, in den USA CSCO (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Cisco Systems, Inc.
- ISIN
- US17275R1023
- WKN
- 878841
- Handelssymbol
- CIS
- US-Handelssymbol
- CSCO (Nasdaq)
- Kurs
- 97,07 US-Dollar (+3,05 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 3 am 27.11.2026 (19:11 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Kursliste, Stand 19:11 Uhr
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