Cisco-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 11: KI-Netzwerke treiben das Plus von 7 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:46 2 Min.

Die Cisco-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 7,06 % zu und ist elftbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht fehlen noch 12,87 %.

Die Cisco-Aktie (ISIN US17275R1023, WKN 878841, US-Symbol CSCO) ist mit einem Wochenplus von 7,06 % der elftbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 12,87 %, auf Jahressicht bei plus 27,57 % und auf Fünfjahressicht bei plus 77,50 %. Cisco-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 11 +7,06 % Bilanz auf Monatssicht -12,87 % Bilanz auf Jahressicht +27,57 % Kurs am Freitag, 27.11. 97,04 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 11 Warum die Cisco-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung von Cisco haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Cisco-Aktie steigt mit den KI-Werten. 01 Zahlen vom 13. November Laut Panda Forecast hob Cisco Mitte November die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 an, nachdem das Netzwerkgeschäft um 43 % gewachsen war. Stocktwits sah die Zahlen als Stütze für die KI-Stimmung. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Cisco gewann am Freitag 3,01 % auf 97,04 US-Dollar. 03 Trend bleibt gedämpft Auf Monatssicht steht Cisco bei minus 12,87 %: Die Woche gleicht nur einen Teil aus. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung KI-Netzwerke als Wachstumstreiber Cisco gilt als Profiteur des Ausbaus von KI-Rechenzentren. Das Wochenplus ist stark, die Monatsbilanz noch im Minus. Was für die Cisco-Aktie spricht Wachstum im Netzwerkgeschäft laut Berichten.

Plus von 27,57 % auf Jahressicht.

Starkes Tagesplus am Freitag. Was gegen die Cisco-Aktie spricht Abhängigkeit von der Stimmung bei KI-Werten.

Monatsbilanz noch bei minus 12,87 %.

Zahlen nicht im Original geprüft. FAQ Häufige Fragen zur Cisco-Aktie Warum ist die Cisco-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie profitiert von der Erholung bei KI-nahen Werten und den Zahlen von Mitte November.

Wie stark ist die Cisco-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 7,06 %.

Welche ISIN und WKN hat die Cisco-Aktie? ISIN US17275R1023, WKN 878841. US-Symbol CSCO (Nasdaq). Steckbrief Unternehmen Cisco Systems, Inc. ISIN US17275R1023 WKN 878841 US-Handelssymbol CSCO (Nasdaq) Kurs 97,04 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 11 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Cisco-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Cisco-Aktie erholt sich mit den KI-Werten. Der Trend im Monat bleibt negativ.

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