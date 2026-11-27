So meldet es CoinDesk für diesen Tag; auch Coinbase (minus 6,3 Prozent), Robinhood (minus 9,4 Prozent) und Strategy (minus 9,7 Prozent) gaben nach. Am 25. November erreichte Circle laut FinancialMarkets vormittags erneut ein 52-Wochen-Tief und schloss dennoch 1,2 Prozent höher. Auf Monatssicht steht laut den Monatsrenditen bei Gotrade für November bisher ein Minus von rund 33 Prozent; der Monat ist noch nicht beendet.

Hinter dem Abverkauf steht auch die Makrolage: Der Kern-PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,85 Prozent (FinancialMarkets, 26.11.). Für Circle ist das zweischneidig, denn das Unternehmen verdient an den Zinsen auf die USDC-Reserven. Wie stark die Ertragslage vom Zinsniveau abhängt, wertet diese Redaktion nicht aus, weil die letzten Quartalszahlen in den geprüften Quellen nicht vollständig vorlagen.