Die Circle Aktie (Circle Internet Group, Ticker CRCL, ISIN US1725731079) schloss am 25. November 2026 an der NYSE bei 48,27 US-Dollar, ein Plus von 1,15 Prozent (Quelle: Gotrade). Am Donnerstag blieb die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag handelt sie nur verkürzt. Die Aktie des USDC-Herausgebers liegt damit gut 12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 43,11 US-Dollar und rund 65 Prozent unter dem Hoch von 140 US-Dollar.
Circle Aktie: 48 Dollar, nur 12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief, Samsung bringt USDC auf 82 Millionen Handys – trägt das Stablecoin-Geschäft?
Die Circle Aktie schloss am 25. November bei 48,27 US-Dollar, knapp über dem Jahrestief von 43,11 US-Dollar. Während der Bitcoin Kurs fällt, öffnet Samsung Wallet den USDC-Zugang für 82 Millionen US-Geräte. Was die Circle Aktie jetzt antreibt und wo die Risiken liegen.
Der Auslöser des Drucks liegt im Markt: Der Bitcoin Kurs ist im November um rund 20 Prozent auf etwa 61.800 US-Dollar gefallen, und Krypto-Aktien wurden mitgerissen. Gleichzeitig treibt Circle ein Geschäft voran, das nicht allein vom Bitcoin abhängt: den Dollar-Stablecoin USDC.
Der Kursrutsch
Warum ist die Circle Aktie so stark gefallen?
Am 20. November verlor die Aktie 8,4 Prozent, während der Nasdaq 100 um 5,5 Prozent fiel und Bitcoin unter 59.000 US-Dollar rutschte.
So meldet es CoinDesk für diesen Tag; auch Coinbase (minus 6,3 Prozent), Robinhood (minus 9,4 Prozent) und Strategy (minus 9,7 Prozent) gaben nach. Am 25. November erreichte Circle laut FinancialMarkets vormittags erneut ein 52-Wochen-Tief und schloss dennoch 1,2 Prozent höher. Auf Monatssicht steht laut den Monatsrenditen bei Gotrade für November bisher ein Minus von rund 33 Prozent; der Monat ist noch nicht beendet.
Hinter dem Abverkauf steht auch die Makrolage: Der Kern-PCE stieg im Oktober auf 3,3 Prozent im Jahresvergleich, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen liegt bei 4,85 Prozent (FinancialMarkets, 26.11.). Für Circle ist das zweischneidig, denn das Unternehmen verdient an den Zinsen auf die USDC-Reserven. Wie stark die Ertragslage vom Zinsniveau abhängt, wertet diese Redaktion nicht aus, weil die letzten Quartalszahlen in den geprüften Quellen nicht vollständig vorlagen.
Samsung und Solana
Was bringt die Samsung-Wallet-Partnerschaft für USDC?
Laut einem Bericht von 99bitcoins auf Yahoo Finance (6. November) ist die USDC-Funktion in Samsung Wallet live. Sie steht 82 Millionen kompatiblen Galaxy-Geräten in den USA offen: Nutzer können USDC kaufen, halten, senden und empfangen, die Überweisungen laufen über die Solana-Blockchain. Die Infrastruktur betreibt Bastion, die Verwahrung übernimmt Coinbase Prime Vault. Samsung erhebt demnach keine eigene Transfergebühr. Beschränkungen: nur berechtigte US-Einwohner ab 18 Jahren, New York ausgenommen, Android 13 oder neuer.
Für die Circle Aktie ist das ein Distributionsgewinn, denn jedes neue Wallet erhöht die potenzielle Reichweite von USDC. Wie viel USDC tatsächlich im Umlauf ist, konnten wir in den geprüften Quellen nicht ermitteln. Die Zahl entscheidet über Circles Reserveerträge und gehört vor einer Bewertung nachgeschlagen.
Ein weiteres Signal: Tokenisierte Circle-Aktien kamen laut CoinGecko-Daten Anfang November auf einen Marktwert von rund 378 Millionen US-Dollar, verteilt auf fünf Anbieter, darunter Robinhood. Diese Token bilden Anteile ab, geben aber nicht automatisch dieselben Aktionärsrechte.
|Aktie
|Tagesveränderung
|Bitcoin-Bezug
|Strategy
|-9,7 %
|hält Bitcoin in der Bilanz
|Robinhood
|-9,4 %
|Krypto-Handel plus Brokerage
|Galaxy
|-8,9 %
|Handel, Mining, Rechenzentren
|Circle
|-8,4 %
|USDC-Stablecoin
|Coinbase
|-6,3 %
|Krypto-Börse
Tagesveränderung am 20.11.2026 laut CoinDesk-Liveblog.
Quelle: CoinDesk
Termine
Was sollten Anleger bei der Circle Aktie jetzt beobachten?
Wichtig sind die Marke von 43,11 US-Dollar als Jahrestief, die Entwicklung des Stablecoin-Angebots, neue Partnerschaften nach dem Samsung-Start und die Richtung des Bitcoin Kurses. Die Coinbase Aktie ist als Verwahrer der USDC-Reserven und als Partner eng verbunden; der Kurs von Coinbase schloss am 25. November ebenfalls höher.
FAQ
Häufige Fragen zur Circle Aktie
Wie hoch ist die Circle Aktie aktuell? Der letzte verfügbare Schlusskurs vom 25. November lag bei 48,27 US-Dollar (Gotrade).
Was ist USDC? Ein an den US-Dollar gekoppelter Stablecoin, den Circle ausgibt.
Wie hängt die Circle Aktie am Bitcoin Kurs? Indirekt: Fällt Bitcoin, sinkt die Risikobereitschaft für Krypto-Aktien, wie der 20. November zeigte.
Was ist das 52-Wochen-Tief? 43,11 US-Dollar laut Gotrade und FinancialMarkets (intraday am 25.11.).
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