Die Ciena Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 256,58 Dollar geschlossen, ein Plus von 5,68 Prozent. Im Tagesverlauf schwankte sie zwischen 244,80 und 257,15 Dollar. Der Anbieter von optischer Netzwerktechnik profitierte von der Erholung der Technologiewerte nach dem Ausverkauf zur Wochenmitte. Der Börsenwert liegt bei rund 36,4 Milliarden Dollar.
Ciena Aktie: Knapp sechs Prozent Tagesplus – der Glasfaser-Spezialist profitiert vom KI-Ausbau
Die Ciena Aktie hat am Freitag 5,68 Prozent auf 256,58 Dollar gewonnen. Optische Netzwerktechnik für Rechenzentren ist gefragt. Am 10. Dezember stehen die Jahreszahlen an.
Ciena Corporation · ISIN: US1717793095 · US-Handelssymbol: CIEN
Das Geschäft
Rekordumsatz und wachsender Auftragsbestand
Ciena liefert die Technik, mit der Daten über Glasfasern zwischen Rechenzentren und über große Entfernungen transportiert werden. Lange waren Telekomkonzerne die wichtigsten Kunden. Inzwischen machen Cloud-Anbieter nach Angaben von Morningstar einen erheblichen Teil des Geschäfts aus. Im dritten Geschäftsquartal setzte Ciena 1,67 Milliarden Dollar um und verdiente 266 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,11 Dollar deutlich über den erwarteten 1,73 Dollar.
In der Telefonkonferenz zu diesem Quartal sprach das Management von einem Rekordumsatz und einem stark gestiegenen Auftragsbestand. Die Prognose wurde angehoben.
Jedes neue KI-Rechenzentrum braucht Leitungen nach draußen. Ciena verkauft die Technik, die darüber entscheidet, wie viel durch sie passt.
Der Termin
Was am 10. Dezember zählt
Die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal werden für den 10. Dezember erwartet. Analysten rechnen laut TipRanks mit einem Gewinn von 2,08 Dollar je Aktie nach 91 Cent im Vorjahr. Den Durchschnitt der Zielwerte gibt Yahoo Finance mit 489,74 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Ciena Aktie
Wo schloss die Ciena Aktie am Freitag?
Bei 256,58 Dollar an der New York Stock Exchange.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Erwartet wird der 10. Dezember 2026, bestätigt ist der Termin noch nicht.
Wer sind die wichtigsten Kunden?
Telekomkonzerne und zunehmend große Cloud-Anbieter.
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