Ciena liefert die Technik, mit der Daten über Glasfasern zwischen Rechenzentren und über große Entfernungen transportiert werden. Lange waren Telekomkonzerne die wichtigsten Kunden. Inzwischen machen Cloud-Anbieter nach Angaben von Morningstar einen erheblichen Teil des Geschäfts aus. Im dritten Geschäftsquartal setzte Ciena 1,67 Milliarden Dollar um und verdiente 266 Millionen Dollar. Der Gewinn je Aktie lag mit 2,11 Dollar deutlich über den erwarteten 1,73 Dollar.