Cicor erhält Zuschlag für zwei bedeutende Verteidigungsprogramme

Zusammen mit den bereits früher bekannt gegebenen Aufträgen stellen die neuen Programme einen weiteren wichtigen Schritt zur Stärkung der Position von Cicor im französischen Markt für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung (Aerospace & Defense, A&D) dar. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Marktführerschaft in Grossbritannien weiter aus. Die neuen Aufträge bilden zusammen mit einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.17 in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 eine solide Grundlage für organisches Wachstum im Jahr 2027.