Sie wacht bei einem der größten Versicherer der Welt über die Risiken. Frances O'Brien, Chief Risk Officer von Chubb, verkaufte am 24. November 8.794 Aktien zu durchschnittlich 371,53 Dollar, zusammen rund 3,3 Millionen Dollar. Damit hat sie rund 18 Prozent ihres Direktbestands abgegeben. Für die Chubb Aktie, eine bekannte Beteiligung von Warren Buffetts Berkshire Hathaway, ist das bemerkenswert.
Chubb Aktie: Risikochefin verkauft erstmals – für 3,3 Millionen Dollar beim Buffett-Versicherer
Chubb-Risikochefin Frances O'Brien hat laut SEC-Meldung am 24. November 8.794 Aktien für rund 3,3 Millionen Dollar verkauft. Es ist nach den verfügbaren Daten ihr erster Verkauf am offenen Markt seit Jahren. Was der Insiderverkauf beim Versicherer aus dem Berkshire-Depot bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Chubb Limited
- Sitz
- Zürich, operativ New York
- Handelssymbol
- AEX
- US-Handelssymbol
- CB (NYSE)
- Vorstandschef
- Evan Greenberg
- Insider
- Frances O'Brien, Chief Risk Officer
Stand: 28.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Chubb-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol AEX gehandelt, in den USA unter CB an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Ein seltener Schritt
Laut der Pflichtmeldung verkaufte O'Brien die 8.794 Aktien am 24. November und hält danach direkt noch 40.934 Aktien, beim aktuellen Kurs gut 15 Millionen Dollar wert. Nach den Daten von Quiver Quantitative hatte sie seit 2021 keine Aktien am offenen Markt gehandelt. Ihre bisherigen Meldungen betrafen vor allem einbehaltene Aktien zur Steuerzahlung bei Zuteilungen.
Der Vergleich
Ein Jahr später, 25 Prozent höher
Im November 2025 verkauften andere Chubb-Manager wie Vize-Chef John Lupica und Timothy Boroughs Aktien zu Kursen um 296 Dollar. O'Brien verkaufte nun zu gut 371 Dollar, rund 25 Prozent mehr. Berkshire Hathaway hatte seine Chubb-Beteiligung zuletzt ausgebaut.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Chubb
Wer ist Frances O'Brien?
Chief Risk Officer von Chubb, zuständig für das Risikomanagement des Versicherers.
Wie viel hat sie verkauft?
8.794 Aktien zu 371,53 Dollar, rund 3,3 Millionen Dollar.
Warum ist der Verkauf bemerkenswert?
Nach den verfügbaren Daten ist es ihr erster Verkauf am offenen Markt seit Jahren.
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