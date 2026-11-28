Wer ist Frances O'Brien?

Chief Risk Officer von Chubb, zuständig für das Risikomanagement des Versicherers.

Wie viel hat sie verkauft?

8.794 Aktien zu 371,53 Dollar, rund 3,3 Millionen Dollar.

Warum ist der Verkauf bemerkenswert?

Nach den verfügbaren Daten ist es ihr erster Verkauf am offenen Markt seit Jahren.