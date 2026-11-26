Hohn sucht Unternehmen, deren Geschäft sich kaum angreifen lässt: Monopole, Netzwerke, unersetzliche Infrastruktur. Wie ernst er das nimmt, zeigte sich in diesem Jahr an Microsoft. Die Position war rund acht Milliarden Dollar schwer und stand für etwa 10 Prozent des Depots. Im ersten Quartal verkaufte TCI rund 84 Prozent davon, im zweiten den Rest. In einem Brief an seine Anleger begründete Hohn das mit dem Tempo der KI-Entwicklung, das die langfristige Wettbewerbsposition von Microsoft unsicher mache. Stattdessen baute er Alphabet aus.