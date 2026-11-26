Sir Chris Hohn hält wenig von Streuung. Der Gründer des Londoner Hedgefonds TCI Fund Management verwaltet eines der größten Depots der Branche und verteilt es auf ein Dutzend Aktien. Die Pflichtmeldung zum 30. September weist US-Aktien im Wert von 49,6 Milliarden Dollar aus. Fast zwei Drittel davon stecken in nur drei Unternehmen: GE Aerospace, Visa und Moody's.
Chris Hohn setzt fast 30 Prozent auf eine einzige Aktie – und hat Microsoft komplett verkauft: das Depot des Rekordverdieners der Hedgefonds-Welt
4,9 Milliarden Dollar in einem Jahr: Niemand hat als Hedgefondsmanager je mehr verdient als Chris Hohn 2025. Sein Fonds TCI hält nur zwölf US-Aktien, fast 30 Prozent stecken in GE Aerospace. Microsoft flog raus, weil Hohn den Burggraben durch künstliche Intelligenz bedroht sieht. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol und was der Brite über Burggräben sagt.
Die Methode
Nur Burggräben zählen: warum Microsoft gehen musste
Hohn sucht Unternehmen, deren Geschäft sich kaum angreifen lässt: Monopole, Netzwerke, unersetzliche Infrastruktur. Wie ernst er das nimmt, zeigte sich in diesem Jahr an Microsoft. Die Position war rund acht Milliarden Dollar schwer und stand für etwa 10 Prozent des Depots. Im ersten Quartal verkaufte TCI rund 84 Prozent davon, im zweiten den Rest. In einem Brief an seine Anleger begründete Hohn das mit dem Tempo der KI-Entwicklung, das die langfristige Wettbewerbsposition von Microsoft unsicher mache. Stattdessen baute er Alphabet aus.
Disruption kann passieren – man muss einfach wachsam bleiben.
Bei demselben Auftritt erinnerte Hohn an einen Satz von Warren Buffett, wonach die meisten Burggräben wenig taugen, weil sie mit der Zeit erodieren. Entscheidend sei deshalb, wie dauerhaft ein Wettbewerbsvorteil ist.
Das Depot
Triebwerke, Karten, Ratings: die größten Positionen
Im dritten Quartal kam eine Position neu hinzu, drei wurden aufgestockt und fünf reduziert. Welche das sind, zeigt das Chris Hohn Depot auf AktienCheck.
GE Aerospace – ISIN US3696043013 · US-Handelssymbol GE
29,8 Prozent des Depots. TCI ist viertgrößter Aktionär des Triebwerksherstellers. Was dafür spricht: Triebwerke werden über Jahrzehnte gewartet, das Servicegeschäft bindet die Kunden.
Visa – ISIN US92826C8394 · US-Handelssymbol V
22,0 Prozent. Das Zahlungsnetz wird mit jedem Händler und jeder Karte wertvoller, ein klassischer Netzwerkeffekt.
Moody's – ISIN US6153691059 · US-Handelssymbol MCO
13,1 Prozent. Wer am Kapitalmarkt Anleihen begeben will, kommt an den großen Ratingagenturen kaum vorbei.
S&P Global – ISIN US78409V1044 · US-Handelssymbol SPGI
Zur Jahresmitte knapp 11 Prozent. Zusammen mit Moody's dominiert der Konzern das Geschäft mit Kreditratings.
Canadian Pacific Kansas City – ISIN CA13646K1084 · US-Handelssymbol CP
Zur Jahresmitte gut 7 Prozent. Die Bahngesellschaft betreibt das einzige Schienennetz, das Kanada, die USA und Mexiko verbindet.
Dazu kommen beide Aktiengattungen von Alphabet sowie die Baustoffhersteller Martin Marietta Materials und Vulcan Materials, die TCI im zweiten Quartal neu gekauft hatte. Außerhalb der USA ist der Fonds unter anderem an Ferrovial, Safran, Vinci und Aena beteiligt.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3CSML, Handelssymbol GCP, US-Handelssymbol GE
Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V
Moody's: ISIN US6153691059, WKN 915246, Handelssymbol DUT, US-Handelssymbol MCO
S&P Global: ISIN US78409V1044, WKN A2AHZ7, Handelssymbol MHL, US-Handelssymbol SPGI
Canadian Pacific Kansas City: ISIN CA13646K1084, US-Handelssymbol CP
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
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