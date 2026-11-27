Chinas Industrie meldet für Oktober den stärksten Gewinnsprung seit Mai: Die Gewinne der Industrieunternehmen stiegen laut dem Statistikamt NBS um 20,1% zum Vorjahresmonat, nach 14,4% im September. Die Zahlen vom Freitag, dem 27. November 2026, haben aber zwei Gesichter. Während KI-Elektronik und Rohstoffe boomen, brechen Autos und Möbel ein. Für die Märkte, Börsen und Indizes ist die Wirkung deshalb selektiv: Micron und BHP stehen eher auf der einen, Volkswagen auf der anderen Seite.
Chinas Industriegewinne springen im Oktober um 20,1% - Profitiert Micron vom KI-Boom, während Volkswagen leidet?
Die Gewinne der chinesischen Industrie steigen im Oktober um 20,1% und damit so stark wie seit Mai nicht mehr. Getragen wird der Sprung von KI-Elektronik und Metallen, während Autos und Möbel einbrechen. Was das für Micron, BHP und Volkswagen bedeutet.
Die Daten
Wie kommt der Gewinnsprung zustande - und wie belastbar ist er?
Erfasst werden Industrieunternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 20 Millionen Yuan. Von Januar bis Oktober erzielten sie zusammen 6,737 Billionen Yuan Gewinn, 16,0% mehr als im Vorjahreszeitraum; bis September hatte das Plus bei 15,5% gelegen. Der Umsatz stieg im selben Zeitraum um 6,7% auf 118,41 Billionen Yuan. Die Gewinne wachsen damit deutlich schneller als die Erlöse.
Größter Treiber ist die Elektronik: Die Gewinne der Hersteller von Computern, Kommunikations- und anderer Elektronik verdoppelten sich von Januar bis Oktober um 100,9% auf rund 1,13 Billionen Yuan. Sie trugen damit 9,7 Prozentpunkte zum Gesamtanstieg von 16,0% bei. NBS-Chefstatistiker Yu Weining nannte laut Berichten die Nachfrage nach KI-Rechenleistung als Grund, die Speicherchips und verwandte Produktion beflügele. Die Hightech-Industrie insgesamt legte um 50,9% zu, der Bergbau um 38,8%.
|Branche
|Gewinn gegenüber Vorjahr
|Elektronik (Computer, Kommunikation)
|+100,9%
|Hightech-Fertigung gesamt
|+50,9%
|Bergbau
|+38,8%
|Verarbeitendes Gewerbe gesamt
|+17,5%
|Industrie gesamt
|+16,0%
|Stahl (Verhüttung und Walzen)¹
|-14,2%
|Autoindustrie¹
|-26,0%
|Möbelindustrie
|-52,4%
Alle Branchenwerte beziehen sich auf Januar bis Oktober 2026, nicht auf den Oktober allein. ¹ Nach Branchenberichten zur Gewinnentwicklung.
Quelle: Nationales Statistikamt Chinas (NBS), laut Medienberichten vom 27.11.2026
Ein Teil des Oktober-Sprungs ist Statistik: Im Oktober 2025 waren die Gewinne um 5,5% gefallen, die Vergleichsbasis ist also niedrig. Hinzu kommt die geringe Breite. Die Daten zeigen eine Konjunktur der zwei Geschwindigkeiten, in der Hightech und Rohstoffe die Konsum- und Autobranchen mitziehen.
Die Marktreaktion
Wie reagieren Börsen und Indizes - und was ist Zufall?
Eine eindeutige Reaktion auf die Daten lässt sich nicht isolieren. Der Handelstag steht im Zeichen einer breiten Erholung: In Asien ging es laut dpa-AFX an den wichtigsten Börsen deutlich nach oben, auch in China und Hongkong. Der Dax eröffnete 0,8% höher bei 25.418 Punkten, der EuroStoxx 50 legte rund 1% zu, der Stoxx Europe 600 Technology 2%. Im Fokus steht der Technologiesektor seit der Führungskrise beim KI-Chipkonzern Nvidia. Die Autowerte erholen sich leicht, der Autoindex notiert aber auf dem tiefsten Stand seit 2020. Rohstoffaktien erholen sich von einem Tief seit Dezember 2025.
Die Aktien
Micron, BHP, Volkswagen: Wer gewinnt, wer verliert?
Micron: Profiteur der KI-Speicherwelle
Chinas Statistiker führen den Gewinnsprung der Elektronik auf die KI-Nachfrage zurück, die Speicherchips beflügelt. Das spielt Micron in die Hände, einem der drei großen Hersteller von DRAM und NAND. Die Aktie schloss am 19. November bei 690,44 US-Dollar (-2,1%) und lag damit rund 45% unter dem 52-Wochen-Hoch von 1.255 US-Dollar. Am 5. November war sie an einem Tag um 17,5% auf 656,39 US-Dollar gefallen, als KI- und Chipwerte verkauft wurden. Nach Berichten ist das Angebot für die nächsten drei Jahre praktisch ausverkauft. Die nächsten Quartalszahlen erwartet das Unternehmen am 16. Dezember 2026. Risiken sind die starken Preisschwankungen im Speicherzyklus und Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch den DRAM-Hersteller ChangXin Memory Technologies.
BHP: Kupfer als Hebel
Chinas Bergbaugewinne stiegen von Januar bis Oktober um 38,8%. Für BHP ist das relevant, weil Kupfer im Geschäftsjahr 2026 rund 54% des operativen Ergebnisses (EBITDA) ausmachte und der realisierte Kupferpreis laut Fastmarkets um 35% auf 5,74 US-Dollar je Pfund stieg. Gegenwind gibt es trotzdem: BHP erwartet für das Geschäftsjahr 2027 eine niedrigere Kupferproduktion von 1,65 bis 1,8 Millionen Tonnen nach 1,95 Millionen Tonnen. Beim Eisenerz versucht der chinesische Einkaufsverbund CMRG, niedrigere Preise durchzusetzen, und die Stahlgewinne in China sind um 14,2% gefallen. Ein aktueller Tageskurs der Aktie lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Volkswagen: Verlierer der chinesischen Preisschlacht
Die Gewinne der chinesischen Autoindustrie fielen von Januar bis Oktober um 26,0%. Für Volkswagen ist das kein gutes Signal: Die Auslieferungen des Konzerns in China sanken im dritten Quartal um 38,5% auf rund 405.800 Fahrzeuge, in den ersten neun Monaten um gut 30% auf 1,38 Millionen. Im dritten Quartal rutschte der Konzern auch wegen einer Porsche-Abschreibung und des schwachen Chinageschäfts tief in die Verlustzone. Ein Lichtblick sind Elektro- und Hybridautos: Die Marke VW verkaufte im Oktober in China über 28.000 solcher Fahrzeuge, rund 347% mehr als vor einem Jahr. Die Vorzugsaktie notierte am 16. November bei 67,04 Euro; der Autoindex steht am Freitag auf dem tiefsten Stand seit 2020.
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Micron: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 am 16. Dezember 2026.
BHP: Strategie- und Standort-Update zum Kupferprojekt Olympic Dam, laut Berichten für Ende November angekündigt.
China: Ob die nächsten NBS-Daten eine breitere Gewinnerholung zeigen oder die Zweiteilung bleibt.
FAQ
Häufige Fragen zu Chinas Industriegewinnen
Wie stark stiegen Chinas Industriegewinne im Oktober 2026? Um 20,1% zum Vorjahresmonat, nach 14,4% im September.
Was treibt den Anstieg? Vor allem die Elektronik mit +100,9% und der Bergbau mit +38,8%, jeweils von Januar bis Oktober.
Welche Aktien sind betroffen? Micron und BHP als mögliche Profiteure, Volkswagen wegen der schwachen Gewinne der chinesischen Autoindustrie als möglicher Verlierer. Das ist keine Empfehlung.
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