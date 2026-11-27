Chinas Industrie verdient wieder deutlich mehr: Die Gewinne der Industrieunternehmen sind im Oktober laut einem Bericht vom Freitag (27.11.2026) um 20,1 Prozent über dem Vorjahr gestiegen. Hinter dem Plus steht vor allem Hightech-Fertigung rund um KI-Hardware. Für Anleger ist das ein Signal mit zwei Gesichtern: Gut für Chip- und Technikwerte wie die Infineon Aktie (Ticker IFX, ISIN DE0006231004), während der Konsum und die Immobilien in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter schwächeln. Was das für den DAX bedeutet.
China-Industriegewinne: Plus 20,1 Prozent im Oktober, Hightech plus 50,9 Prozent - wie viel KI-Boom steckt in der Erholung für DAX und Infineon?
Chinas Industriegewinne sind im Oktober laut einem Bericht vom Freitag um 20,1 Prozent gestiegen, getragen von Hightech und KI-Hardware, während Konsum, Investitionen und Immobilien schwach bleiben. Was die geteilte Konjunktur für DAX-Exporteure und die Infineon Aktie bedeutet.
Die Daten
Was sagen die Industriegewinne im Oktober?
Nach dem Bericht legten die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen im Oktober um 20,1 Prozent zu. In den ersten zehn Monaten des Jahres summiert sich das Plus auf 16 Prozent. Der stärkste Treiber war die Hightech-Fertigung mit einem Gewinnplus von 50,9 Prozent; auch Elektronik und Luft- und Raumfahrt profitierten. Zahlen zu weiteren Branchen nennt die Quelle nicht. Der Bericht spricht von einem Gegensatz zwischen der Industrie und einem schwachen Konsum, einen Namen als Urheber oder eine Datenquelle nennt er nicht. Wir kennzeichnen die Zahlen deshalb als Einzelquelle.
Das Gegenbild
Wie schwach sind Konsum, Investitionen und Immobilien?
Die jüngsten Gesamtdaten, die dpa am 16.11.2026 meldete, zeichnen das andere Bild: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Oktober nur um 0,4 Prozent (erwartet: 0,8 Prozent, im September noch 1,1 Prozent). Die Industrieproduktion wuchs um 4,8 Prozent und blieb damit unter der Erwartung von 5,3 Prozent. Die Anlageinvestitionen lagen von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent unter dem Vorjahr, die Immobilieninvestitionen sogar um 21,6 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im dritten Quartal um 4,5 Prozent nach 4,3 Prozent im zweiten Quartal; das Regierungsziel für das Gesamtjahr liegt bei 4,5 bis 5 Prozent.
|Indikator
|Wert
|Industriegewinne Oktober
|+20,1 %
|Industrieproduktion Oktober
|+4,8 %
|Einzelhandelsumsätze Oktober
|+0,4 %
|Anlageinvestitionen Januar bis Oktober
|-8,1 %
|Immobilieninvestitionen Januar bis Oktober
|-21,6 %
Industriegewinne nur aus einer Einzelquelle. Alle Werte gegenüber dem Vorjahr bzw. kumuliert Januar bis Oktober.
Quelle: AirNews (27.11.2026); dpa (16.11.2026)
Henry Hao, Volkswirt der Commerzbank, bezeichnete die Erholung nach der dpa-Meldung als fragil und erwartet vor dem Jahresende kaum eine spürbare Belebung der Investitionen.
Der Aktienbezug
Was heißt der KI-Boom in China für die Infineon Aktie und den DAX?
Infineon gehört als Hersteller von Leistungshalbleitern zu den DAX-Werten, die von Elektronik- und KI-Investitionen leben. Wie viel von Chinas Gewinnplus bei europäischen Zulieferern ankommt, lässt der Bericht offen. Eine Einschätzung der Redaktion: Das Gewinnplus in Chinas Hightech-Industrie ist kein direkter Beleg für höhere Aufträge bei Infineon, es zeigt aber, dass die Nachfrage nach Elektronik in der Region vorhanden ist.
Autobauer und Maschinenbauer sind dagegen stärker vom chinesischen Konsum und von Investitionen abhängig, also von dem Teil der Wirtschaft, der schwächelt. Für den DAX heißt das: Die Konjunkturdaten aus China sind ein Mischsignal. Der Index schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (plus 2,08 Prozent, Xetra, finanzen.net), nachdem er am Mittwoch unter 25.000 Punkte gefallen war. Der Broker IG sah ihn am Freitagmorgen bei rund 25.397 Punkten (DAX-FLASH, 07:15 Uhr).
Der Ausblick
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
Die Originaldaten der chinesischen Statistikbehörde zu den Industriegewinnen.
Die November-Daten zu Einzelhandel, Investitionen und Immobilien in China, die Mitte Dezember zu erwarten sind (Termin nicht in den Quellen genannt).
Ob Maßnahmen der Regierung den Binnenkonsum stützen.
Die Zahlen der DAX-Konzerne mit hohem China-Anteil zu Quartalsende.
FAQ
Häufige Fragen zu Chinas Konjunktur?
Wie stark sind Chinas Industriegewinne im Oktober gestiegen? Laut einem Bericht vom 27.11.2026 um 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr; in den ersten zehn Monaten um 16 Prozent.
Welche Branchen treiben den Gewinn? Vor allem die Hightech-Fertigung mit einem Plus von 50,9 Prozent, getragen von KI-Hardware.
Warum ist die Erholung fragil? Einzelhandel, Anlageinvestitionen und Immobilien bleiben schwach; die Commerzbank erwartet vor Jahresende kaum eine Belebung der Investitionen.
Was bedeutet das für DAX und Infineon? Die Daten sind ein Mischsignal: Hightech-Nachfrage stützt Chipwerte, ein schwacher Konsum belastet exportabhängige Industrie. Belastbare Kursprognosen lassen sich daraus nicht ableiten.
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