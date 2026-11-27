Wie stark sind Chinas Industriegewinne im Oktober gestiegen? Laut einem Bericht vom 27.11.2026 um 20,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr; in den ersten zehn Monaten um 16 Prozent.

Welche Branchen treiben den Gewinn? Vor allem die Hightech-Fertigung mit einem Plus von 50,9 Prozent, getragen von KI-Hardware.

Warum ist die Erholung fragil? Einzelhandel, Anlageinvestitionen und Immobilien bleiben schwach; die Commerzbank erwartet vor Jahresende kaum eine Belebung der Investitionen.

Was bedeutet das für DAX und Infineon? Die Daten sind ein Mischsignal: Hightech-Nachfrage stützt Chipwerte, ein schwacher Konsum belastet exportabhängige Industrie. Belastbare Kursprognosen lassen sich daraus nicht ableiten.