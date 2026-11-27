Chin-Yang-Chemical-Aktie KOSPI Composite Index Verlierer: Minus 7,78 Prozent – Politik-Spekulation kippt trotz Rekordtag am Markt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:07 2 Min.

Die Chin-Yang-Chemical-Aktie ist am Freitag der größte KOSPI Composite Index Verlierer unter den gehandelten Werten: Der Kunststoffhersteller fällt um 7,78 Prozent auf 4.860 Won, obwohl der Index 4,34 Prozent gewinnt. Die Aktie gilt als politischer Themenwert und steht unter Börsenaufsicht.

Die Chin-Yang-Chemical-Aktie (ISIN: KR7051630002, KRX-Kürzel: 051630) ist am Freitag, 27. November 2026, der größte KOSPI Composite Index Verlierer unter den regulär gehandelten Titeln. Das Papier schloss in Seoul bei 4.860 Won, ein Minus von 7,78 Prozent gegenüber dem Vortagesschluss von 5.270 Won. Am Donnerstag war die Aktie noch um 6,46 Prozent gestiegen. 051630 051630 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 051630 — — — Tagesminus der Chin-Yang-Chemical-Aktie -7,78 % Schlusskurs in Seoul 4.860 KRW KOSPI Composite Index am Freitag +4,34 % Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026; Vortag laut kokstock Die Gründe für den Kursverlust Warum der KOSPI Composite Index Verlierer Chin Yang Chemical gegen den Markt fällt Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Die Aktie des Herstellers von Kunststoffprodukten wird in Korea als politischer Themenwert gehandelt: Anleger ordnen sie dem Umfeld des Seouler Bürgermeisters Oh Se-hoon zu, der Kurs folgt eher der politischen Stimmung als dem Geschäft. Die Börse hat reagiert und die Aktie am 5. November als Warnwert eingestuft, am 20. November folgte eine weitere Beobachtungsmaßnahme. Am Freitag flossen die Gelder in Chip-, Batterie- und Brokerwerte, spekulative Themenaktien wurden verkauft. Die Schwesteraktie Chinyang Poly verlor 2,93 Prozent. Was den KOSPI Composite Index Verlierer weiter belasten kann Börsenaufsicht: Der Warnstatus kann den Handel einschränken.

Extreme Bewertung: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei rund 130.

Themenhandel: Fällt das politische Thema weg, fehlt die Stütze. Häufige Fragen zur Chin-Yang-Chemical-Aktie Warum ist die Chin-Yang-Chemical-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Verlierer?

Die Chin-Yang-Chemical-Aktie fiel um 7,78 Prozent auf 4.860 Won. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Anleger nahmen nach dem Anstieg vom Vortag Gewinne mit und wechselten in andere Branchen. Fazit: Spekulation statt Substanz Die Chin-Yang-Chemical-Aktie führt die KOSPI Composite Index Verlierer des Tages an. Der Kurs hängt an politischer Spekulation und steht unter Aufsicht der Börse. Mit dem Geschäft hat die Bewegung wenig zu tun.

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