R. Hewitt Pate ist seit Jahren Chefjurist von Chevron und einer der regelmäßigsten Verkäufer im Konzern. Am 23. November meldete er den Verkauf von 4.790 Aktien zu 205,71 Dollar, zusammen knapp eine Million Dollar. Im Oktober hatte er nach der Ausübung von Optionen noch Aktien für fast 10 Millionen Dollar verkauft, zu Kursen um 226 Dollar. Für die Chevron Aktie zeigt der Vergleich, wie stark der Kurs seitdem nachgegeben hat.
Chevron Aktie: Chefjurist verkauft erneut – 21 Dollar unter dem Oktober-Preis
Chevrons Chefjurist R. Hewitt Pate hat laut SEC-Meldung am 23. November 4.790 Aktien für knapp eine Million Dollar verkauft. Im Oktober hatte er noch fast 10 Millionen Dollar erlöst, zu deutlich höheren Kursen. Was die Insider Trades über die Chevron Aktie verraten.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Chevron Corporation
- Sitz
- Houston, Texas
- US-Handelssymbol
- CVX (NYSE)
- Insider
- R. Hewitt Pate, Chief Legal Officer
- Geschäft
- Öl und Gas
Stand: 27.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Chevron-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel CVX an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldung
Knapp eine Million am 23. November
Laut der Übersicht der Pflichtmeldungen verkaufte Pate am 23. November 4.790 Aktien zu 205,71 Dollar. Ausgewiesen wird danach ein Bestand von 24.560 Aktien, einschließlich indirekt gehaltener Papiere. Ob der Verkauf über einen Handelsplan lief, geht aus den uns vorliegenden Daten nicht hervor.
Das Muster
Optionen ernten, Jahr für Jahr
Pate verkauft regelmäßig, meist nach der Ausübung alter Optionen. Im März übte er Optionen zu 113 bis 125 Dollar aus und verkaufte die Aktien zu 192 bis 213 Dollar. Im August folgten 2.470 Aktien aus einem Treuhandfonds seiner Ehefrau zu 205,11 Dollar. Am 19. und 20. Oktober verkaufte er nach Optionsausübungen 43.100 Aktien zu rund 226 Dollar. Jetzt lag der Preis rund 21 Dollar niedriger.
Häufige Fragen zum Insiderverkauf bei Chevron
Wer ist R. Hewitt Pate?
Chefjurist und Compliance-Chef von Chevron.
Wie viel hat er verkauft?
Am 23. November 4.790 Aktien für knapp eine Million Dollar.
Wie viel hat er im Oktober verkauft?
Am 19. und 20. Oktober zusammen 43.100 Aktien für rund 9,8 Millionen Dollar.
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