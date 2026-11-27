Wer ist R. Hewitt Pate?

Chefjurist und Compliance-Chef von Chevron.

Wie viel hat er verkauft?

Am 23. November 4.790 Aktien für knapp eine Million Dollar.

Wie viel hat er im Oktober verkauft?

Am 19. und 20. Oktober zusammen 43.100 Aktien für rund 9,8 Millionen Dollar.