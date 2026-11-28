Öl ist wieder ein Thema – und kaum ein Konzern zeigt das so deutlich wie Chevron. Der US-Energieriese hat im dritten Quartal mehr freien Cashflow erwirtschaftet als viele DAX-Konzerne in einem Jahr. Die Chevron Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 212,45 US-Dollar, ein Plus von 0,71 Prozent. Binnen zwölf Monaten bis Mitte November hatte sie rund 36 Prozent gewonnen.