Öl ist wieder ein Thema – und kaum ein Konzern zeigt das so deutlich wie Chevron. Der US-Energieriese hat im dritten Quartal mehr freien Cashflow erwirtschaftet als viele DAX-Konzerne in einem Jahr. Die Chevron Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, an der New Yorker Börse bei 212,45 US-Dollar, ein Plus von 0,71 Prozent. Binnen zwölf Monaten bis Mitte November hatte sie rund 36 Prozent gewonnen.
Chevron Aktie: 14,2 Milliarden Dollar freier Cashflow in einem Quartal – die Geldmaschine läuft heiß
Chevron verdient prächtig, die Raffinerien laufen auf Rekordniveau und die Aktie hat binnen zwölf Monaten rund ein Drittel gewonnen. Was die Chevron Aktie antreibt – und was sie verwundbar macht.
Chevron Corporation · ISIN: US1667641005 · WKN: 852552 · Handelssymbol: CHV · US-Handelssymbol: CVX
Die Zahlen
Förderung hoch, Raffinerien am Anschlag
Chevron wies für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 10,4 Milliarden US-Dollar aus, das sind 5,28 US-Dollar je Aktie. Der bereinigte freie Cashflow erreichte 14,2 Milliarden US-Dollar, der operative Cashflow ohne Veränderungen des Betriebskapitals 16,6 Milliarden US-Dollar. Die Nettoproduktion lag bei 3,98 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag.
Auch das Geschäft nach der Förderung lief rund. Die US-Raffinerien verarbeiteten mit 1,09 Millionen Barrel pro Tag so viel Rohöl wie nie, bei einer Auslastung von fast 98 Prozent. Geopolitische Spannungen am Golf und ein enger Dieselmarkt stützten Preise und Margen.
Chevron profitiert doppelt: von höheren Preisen an der Quelle und von fetten Margen in der Raffinerie. Beides hängt an Faktoren, die der Konzern nicht kontrolliert.
Der Ausblick
Der Chef warnt vor schwindenden Puffern
Konzernchef Michael Wirth hat im November darauf hingewiesen, dass schrumpfende Ölreserven die Preise weiter nach oben treiben könnten. Für Aktionäre von Chevron wäre das Rückenwind, für die Weltwirtschaft eine Belastung. Umgekehrt gilt: Entspannt sich die Lage am Golf, kann ein Teil der Risikoprämie im Ölpreis schnell verschwinden.
Für Einkommensanleger bleibt die Ausschüttung das zentrale Argument. Die Aktie wurde zuletzt am 18. November 2026 ex Dividende gehandelt. In den vergangenen drei Jahren hat Chevron zudem eigene Aktien für rund 39 Milliarden US-Dollar zurückgekauft.
Häufige Fragen zur Chevron Aktie
Wo steht die Chevron Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 212,45 US-Dollar (plus 0,71 Prozent).
Wie viel hat Chevron zuletzt verdient?
Im dritten Quartal 2026 bereinigt 10,4 Milliarden US-Dollar oder 5,28 US-Dollar je Aktie.
Wovon hängt der Kurs am stärksten ab?
Vom Ölpreis und von den Raffineriemargen – beide reagieren stark auf geopolitische Entwicklungen.
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