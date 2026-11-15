Kein Chip, keine KI, kein Rechenzentrum – und trotzdem einer der größten Nasdaq100 Gewinner der Woche: Die Charter-Aktie stieg um 17,2 Prozent auf rund 138 Dollar. Den Ausschlag gab ein Finanzmanöver, das an der Wall Street für Aufsehen sorgte. Charter kauft eigene Schulden mit Abschlag zurück – und verwandelt damit steigende Zinsen in einen Vorteil für Aktionäre. Unsere Charter-Aktie Prognose prüft, ob daraus mehr wird als ein Strohfeuer.
Charter Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 17,2 Prozent – zündet der Schulden-Trick die große Wende?
Die Charter-Aktie ist der Exot unter den Nasdaq100 Gewinnern: plus 17,2 Prozent in einer Woche, ausgelöst durch ein cleveres Rückkaufangebot für langlaufende Anleihen. Mit einem KGV von rund 3 gehört der Kabelriese zu den billigsten Aktien im Index. Unsere Charter-Aktie Prognose zeigt, was die Charter Chartanalyse jetzt signalisiert und warum die Charter Aktienprognose mittel- bis langfristig an der Schuldenlast nach der Cox-Übernahme hängt.
Die Woche
Schulden zum Sonderpreis: der Trick mit den Anleihen
Am Dienstag kündigte Charter an, bis zu 1,5 Milliarden Dollar für den Rückkauf von acht Anleiheserien auszugeben. Die Papiere sind mit 3,5 bis 4,8 Prozent niedrig verzinst, laufen erst zwischen 2041 und 2062 aus und umfassen zusammen 11,6 Milliarden Dollar. Weil die Renditen am Anleihemarkt inzwischen deutlich höher liegen, notieren diese Anleihen weit unter ihrem Nennwert. Charter kauft sie also mit Rabatt zurück: Jeder eingesetzte Dollar tilgt mehr als einen Dollar Schulden. Die Aktie sprang an diesem Tag um rund 11 Prozent, während andere Kabelnetzbetreiber wie Altice USA und Cable One kräftig fielen.
Kurzfristige Prognose
Charter Chartanalyse: Ausbruch aus dem Keller?
Die Charter Chartanalyse zeigt eine Aktie, die nach einem langen Abwärtstrend erstmals ein kräftiges Lebenszeichen sendet. Der Kurssprung vom Dienstag hat eine Lücke im Chart hinterlassen. Die erste Unterstützung liegt im Bereich um 125 Dollar, darunter beim Ausgangsniveau der Woche um 118 Dollar. Nach oben ist die runde Marke von 150 Dollar der nächste Prüfstein. Kurzfristig entscheidend für die Charter-Aktie Prognose ist der 17. November: Dann läuft das Angebot aus, und Anleger erfahren, wie viele Anleihen Charter zu welchem Abschlag gekauft hat.
Szenario 1: Anschlussrally über 150 Dollar
Ein hoher Rabatt beim Rückkauf und weitere Schritte zur Entschuldung könnten Leerverkäufer zum Eindecken zwingen.
Szenario 2: Konsolidierung zwischen 125 und 150 Dollar
Nach dem Sprung verdaut die Aktie die Gewinne, bis das Ergebnis des Angebots feststeht.
Szenario 3: Gap wird geschlossen
Enttäuscht das Rückkaufergebnis oder verliert Charter weitere Kunden, könnte die Aktie zum Wochenstart um 118 Dollar zurückfallen.
Mittel- bis langfristige Prognose
Charter Aktienprognose: billig aus gutem Grund?
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 3 auf Basis der erwarteten Gewinne ist Charter laut TIKR eine der billigsten Aktien im Nasdaq 100 – im Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag das KGV bei 10. Analysten erwarten, dass der Gewinn je Aktie 2026 auf 34,83 Dollar sinkt und 2027 auf rund 41 Dollar steigt. Der Grund für den Abschlag sind die Schulden: Nach der Übernahme von Cox stieg die Verschuldung auf 108,6 Milliarden Dollar Nennwert, der Börsenwert entspricht nur etwa einem Fünftel davon. Genau deshalb wirkt jeder Rabatt beim Schuldenrückkauf so stark auf den Aktienkurs. Ziel ist eine Verschuldung vom 3,5-Fachen des operativen Ergebnisses, bis Ende 2026 will Charter unter das 3,9-Fache kommen. Für die mittel- bis langfristige Charter Aktienprognose ist der Wettbewerb im Breitband durch Glasfaser und Mobilfunk das zweite große Thema.
Die Wall Street ist tief gespalten. Laut MarketBeat lautet das Konsensurteil „Reduce“, mehrere Häuser wie Goldman Sachs und Wells Fargo raten zum Verkauf beziehungsweise zur Untergewichtung. Am anderen Ende hielt Benchmark zuletzt an einer Kaufempfehlung mit einem Ziel von 435 Dollar fest. Alles Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Charter-Aktie Prognose
Warum ist Charter Nasdaq100 Gewinner der Woche?
Charter kündigte an, bis zu 1,5 Milliarden Dollar für den Rückkauf langlaufender Anleihen unter Nennwert auszugeben. Die Aktie stieg in der Woche um rund 17 Prozent.
Was zeigt die Charter Chartanalyse?
Einen Ausbruch nach langem Abwärtstrend. Unterstützung liegt um 125 und 118 Dollar, Widerstand bei 150 Dollar.
Warum ist die Charter-Aktie so billig?
Wegen der hohen Verschuldung nach der Cox-Übernahme und der Sorge um Kundenverluste im Breitbandgeschäft.
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