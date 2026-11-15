Charter Aktie Prognose: Nasdaq100 Gewinner mit plus 17,2 Prozent – zündet der Schulden-Trick die große Wende?

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 3 auf Basis der erwarteten Gewinne ist Charter laut TIKR eine der billigsten Aktien im Nasdaq 100 – im Schnitt der vergangenen fünf Jahre lag das KGV bei 10. Analysten erwarten, dass der Gewinn je Aktie 2026 auf 34,83 Dollar sinkt und 2027 auf rund 41 Dollar steigt. Der Grund für den Abschlag sind die Schulden: Nach der Übernahme von Cox stieg die Verschuldung auf 108,6 Milliarden Dollar Nennwert, der Börsenwert entspricht nur etwa einem Fünftel davon. Genau deshalb wirkt jeder Rabatt beim Schuldenrückkauf so stark auf den Aktienkurs. Ziel ist eine Verschuldung vom 3,5-Fachen des operativen Ergebnisses, bis Ende 2026 will Charter unter das 3,9-Fache kommen. Für die mittel- bis langfristige Charter Aktienprognose ist der Wettbewerb im Breitband durch Glasfaser und Mobilfunk das zweite große Thema.