CEWE Aktie im Visier der Börsen-Bären: Citadel erhöht seine Wette auf fallende Kurse erneut!

Die CEWE-Aktie steht im Mittelpunkt eines spannenden Kräftemessens zwischen institutionellen Leerverkäufern und optimistischen Anlegern! Während der Aktienkurs des traditionsreichen Fotodienstleisters um 0,55 Prozent auf 109,60 Euro steigt, baut einer der bekanntesten Hedgefonds der Welt seine Wette auf fallende Kurse weiter aus. Citadel Advisors LLC hat seine Short-Position erneut deutlich erhöht. Besonders brisant: Innerhalb weniger Tage hat der US-Investor sein Engagement auf der Short-Seite erheblich verstärkt. Droht der CEWE-Aktie eine unangenehme Überraschung, oder könnten die Börsen-Bären mit ihrer Strategie am Ende selbst unter Druck geraten?