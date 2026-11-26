Pünktlich zur heißen Phase zieht der Kurs an: Die CEWE Aktie gewinnt am Donnerstag 2,94 Prozent auf 112,00 Euro und ist Nummer 24 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Für den Oldenburger Fotodienstleister beginnt mit dem Black-Friday-Wochenende das Geschäft, das über das Jahr entscheidet.
CEWE Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Fotobuch-Marktführer startet mit Rückenwind ins Weihnachtsgeschäft
Die CEWE Aktie steigt am Donnerstag um 2,94 Prozent auf 112,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Für den Fotodienstleister beginnt die wichtigste Phase des Jahres.
Der Auslöser
Warum steigt die CEWE Aktie heute?
Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die CEWE Aktie profitiert von der Markterholung und vom Kalender. Fotobücher, Wandkalender und Fotogeschenke werden vor allem in den Wochen vor Weihnachten bestellt, und der Black Friday am 27. November eröffnet diese Saison. Mit dem Hörfiguren-Hersteller Tonies stand am Donnerstag ein weiterer Wert mit starkem Weihnachtsgeschäft an der Spitze der SDAX Gewinner.
Zusätzlich stützt das laufende Aktienrückkaufprogramm, über das CEWE seit Mitte September regelmäßig eigene Aktien erwirbt.
Der Hintergrund
Ein Jahr, das im vierten Quartal entschieden wird
Das dritte Quartal ist bei CEWE traditionell schwach. 2026 lag der Umsatz mit 153,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, operativ rutschte der Konzern leicht in die roten Zahlen. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 451,6 Millionen Euro. Aus dem Verkauf des kommerziellen Online-Drucks verbuchte CEWE 25,2 Millionen Euro Gewinn nach Steuern und konzentriert sich nun auf das Fotofinishing. Die EBIT-Prognose senkte der Vorstand wegen Transaktionskosten auf 75,5 bis 81,5 Millionen Euro, das Umsatzziel von 780 bis 810 Millionen Euro blieb. Eine Analystenstudie nannte Mitte November ein Kursziel von 147 Euro bei bestätigter Kaufempfehlung.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur CEWE Aktie
Warum ist CEWE heute SDAX Gewinner?
Die Aktie steigt mit dem Markt, kurz vor dem Start ins wichtige Weihnachtsgeschäft. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Warum ist das vierte Quartal so wichtig?
Weil CEWE den Großteil seines Jahresgewinns mit Fotobüchern und Fotogeschenken vor Weihnachten verdient.
CEWE Aktie: ISIN DE0005403901, WKN 540390, Börsenkürzel CWC.
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