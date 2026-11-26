CEWE Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Fotobuch-Marktführer startet mit Rückenwind ins Weihnachtsgeschäft

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:09 2 Min.

Die CEWE Aktie steigt am Donnerstag um 2,94 Prozent auf 112,00 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Für den Fotodienstleister beginnt die wichtigste Phase des Jahres.

Bild: CEWE Stiftung & Co. KGaA

Pünktlich zur heißen Phase zieht der Kurs an: Die CEWE Aktie gewinnt am Donnerstag 2,94 Prozent auf 112,00 Euro und ist Nummer 24 unter den SDAX Gewinnern (Xetra-Schluss, comdirect). Für den Oldenburger Fotodienstleister beginnt mit dem Black-Friday-Wochenende das Geschäft, das über das Jahr entscheidet. Schlusskurs der CEWE Aktie auf Xetra 112,00 € Tagesgewinn, Platz 24 der SDAX Gewinner +2,94 % bestätigte Umsatzprognose für 2026 780–810 Mio. € EBIT-Prognose 2026, zuvor 85 bis 91 Mio. € 75,5–81,5 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; CEWE Stiftung & Co. KGaA, Mitteilungen vom 09.11. und 12.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die CEWE Aktie heute? Eine Meldung vom Tag gibt es nicht. Die CEWE Aktie profitiert von der Markterholung und vom Kalender. Fotobücher, Wandkalender und Fotogeschenke werden vor allem in den Wochen vor Weihnachten bestellt, und der Black Friday am 27. November eröffnet diese Saison. Mit dem Hörfiguren-Hersteller Tonies stand am Donnerstag ein weiterer Wert mit starkem Weihnachtsgeschäft an der Spitze der SDAX Gewinner. Zusätzlich stützt das laufende Aktienrückkaufprogramm, über das CEWE seit Mitte September regelmäßig eigene Aktien erwirbt. Der Hintergrund Ein Jahr, das im vierten Quartal entschieden wird Das dritte Quartal ist bei CEWE traditionell schwach. 2026 lag der Umsatz mit 153,6 Millionen Euro auf Vorjahresniveau, operativ rutschte der Konzern leicht in die roten Zahlen. Nach neun Monaten steht ein Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 451,6 Millionen Euro. Aus dem Verkauf des kommerziellen Online-Drucks verbuchte CEWE 25,2 Millionen Euro Gewinn nach Steuern und konzentriert sich nun auf das Fotofinishing. Die EBIT-Prognose senkte der Vorstand wegen Transaktionskosten auf 75,5 bis 81,5 Millionen Euro, das Umsatzziel von 780 bis 810 Millionen Euro blieb. Eine Analystenstudie nannte Mitte November ein Kursziel von 147 Euro bei bestätigter Kaufempfehlung. Was für die CEWE Aktie spricht Das umsatzstärkste Quartal steht bevor

Fokus auf das margenstarke Fotofinishing nach dem Verkauf des Online-Drucks

Aktienrückkauf stützt den Kurs Was Anleger bedenken sollten EBIT-Prognose wurde im November gesenkt

Schwache Konsumlaune würde das Weihnachtsgeschäft treffen

Kein Unternehmensauslöser für das Tagesplus Kurz erklärt Fragen und Antworten zur CEWE Aktie Warum ist CEWE heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit dem Markt, kurz vor dem Start ins wichtige Weihnachtsgeschäft. Eine Unternehmensnachricht fehlt. Warum ist das vierte Quartal so wichtig?

Weil CEWE den Großteil seines Jahresgewinns mit Fotobüchern und Fotogeschenken vor Weihnachten verdient. CEWE Aktie: ISIN DE0005403901, WKN 540390, Börsenkürzel CWC. Fazit zur CEWE Aktie Die CEWE Aktie ist am Donnerstag SDAX Gewinner und geht mit Schwung in die entscheidenden Wochen. Die gesenkte Ergebnisprognose lässt wenig Spielraum für Enttäuschungen. Wie das Weihnachtsgeschäft lief, zeigt sich im neuen Jahr.

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