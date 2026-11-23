Die CEWE-Aktie bietet nach Einschätzung der Baader Bank eine attraktive Kombination aus etabliertem Geschäftsmodell, strategischen Wachstumsmöglichkeiten und verbesserter finanzieller Flexibilität. In seiner aktuellen CEWE-Aktienanalyse vom 20. November 2026 hebt Analyst Volker Bosse das Kursziel von 126 auf 144 Euro an und bestätigt das Rating „Buy“. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 109,00 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 32,1 Prozent. Die entscheidenden Argumente von Volker Bosse sind die großen Chancen der Kodak-Moments-Übernahme, die gestärkte Finanzlage und das Potenzial für eine mögliche Sonderdividende. Gleichzeitig berücksichtigt die Baader Bank erwartete Einmaleffekte und erweitert ihr Bewertungsmodell bis 2028. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass CEWE operativ weitgehend im Rahmen der Erwartungen liegt, während Transaktions- und IT-Kosten das berichtete Ergebnis belasten. Für die kommenden Monate wird insbesondere das Weihnachtsgeschäft entscheidend sein. Sollte CEWE seine Jahresprognose erfüllen und die strategische Expansion erfolgreich vorantreiben, könnte dies die positive Investmentthese unterstützen. Risiken bestehen vor allem bei der Integration von Kodak Moments, der Entwicklung der Konsumnachfrage und möglichen zusätzlichen Kosten. Die CEWE-Aktie bleibt damit eine interessante Wachstums- und Qualitätsgeschichte mit klaren Chancen, aber auch wichtigen Herausforderungen. Volker Bosse von der Baader Bank setzt mit dem Rating „Buy“ und dem Kursziel 144 Euro jedenfalls ein deutliches Zeichen: Der Fotodienstleister könnte langfristig erheblich mehr wert sein, als der aktuelle Börsenkurs vermuten lässt.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 23. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.