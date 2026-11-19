Die zeitliche Abfolge der Positionsmeldungen macht die Entwicklung besonders interessant. Innerhalb von nur 16 Tagen erhöhte Citadel seine gemeldete Netto-Leerverkaufsposition zunächst von 0,52 auf 0,61 Prozent, anschließend auf 0,71 Prozent und schließlich auf 0,80 Prozent. Die einzelnen Erhöhungen um 0,09, 0,10 und erneut 0,09 Prozentpunkte zeigen eine auffallend gleichmäßige Ausweitung des Engagements. Damit hat der Hedgefonds seine Position nicht durch eine einzige große Anpassung verändert, sondern in mehreren Schritten vergrößert. Für Anleger kann eine solche Entwicklung ein Hinweis darauf sein, dass der betreffende Marktteilnehmer bereit ist, ein höheres Risiko auf der Short-Seite einzugehen. Die tatsächlichen Motive bleiben jedoch unbekannt. Netto-Leerverkaufspositionen können neben direkten Wetten auf fallende Aktienkurse auch Bestandteile komplexerer Absicherungs- und Handelsstrategien sein. Fest steht allerdings, dass Citadel sein gemeldetes Nettoengagement gegen CEWE deutlich erhöht hat. Weitere öffentlich gemeldete Hedgefonds-Positionen lassen sich aus den vorliegenden Angaben nicht feststellen. Die Position von Citadel darf deshalb weder mit der gesamten Shortquote der Aktie gleichgesetzt noch als Beleg für eine gleichgerichtete Positionierung anderer Hedgefonds interpretiert werden.