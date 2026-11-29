Der Marktführer ist angeschlagen. Die CATL Aktie verlor am Mittwoch in Hongkong 12,2 Prozent auf 295,60 Hongkong-Dollar – der größte Tagesverlust seit dem dortigen Börsengang Mitte 2025 und ein Rekordtief. In Shenzhen fiel das Papier um 8,3 Prozent auf 208,42 Yuan, der Börsenwert rutschte mit rund 964 Milliarden Yuan unter die Marke von einer Billion. Am Freitag folgte eine Gegenbewegung: plus 5,8 Prozent auf 314,20 Hongkong-Dollar. Vom 52-Wochen-Hoch bei 794,50 Hongkong-Dollar bleibt ein Minus von 60 Prozent.
CATL Aktie: 12 Prozent Absturz an einem Tag, Börsenwert unter einer Billion Yuan – wankt der Batterie-König?
Die CATL Aktie hat in Hongkong den größten Tagesverlust seit dem Börsengang erlebt und notiert 60 Prozent unter ihrem Hoch. Der weltgrößte Batteriehersteller wächst beim Umsatz um fast 59 Prozent, doch neue Steuern, eine gekürzte Produktion und EU-Quoten drücken auf die Marge. Die große Analyse: was hinter dem Ausverkauf steckt und was der Konzern selbst für 2027 erwartet.
Der Auslöser
Drei Nachrichten an einem Tag
Am Mittwoch kam viel zusammen. Erstens berichteten Analysten der Citigroup unter Verweis auf Branchendaten, CATL habe den Produktionsplan für November von 96 auf 93 Gigawattstunden gekürzt; betroffen seien allein Zellen mit Lithium-Eisenphosphat. Der Lagerabbau könne bis ins erste Quartal 2027 dauern. Zweitens zeigt eine Umfrage unter 46 Unternehmen, dass Chinas Batteriebranche für Dezember rund 266 Gigawattstunden einplant, 17,6 Prozent weniger als im November.
Drittens veröffentlichte die EU-Kommission tags zuvor vorläufige Einfuhrquoten für chinesische Hybridautos: 191.780 Fahrzeuge, gültig ab 1. Dezember bis Juni 2027. Die Lithiumcarbonat-Futures in Guangzhou brachen daraufhin um rund 8 Prozent ein. Bloomberg berichtete zudem von Anzeichen für Zwangsverkäufe gehebelter Anleger.
Die Zahlen
Rekordumsatz, aber die Marge schmilzt
Die Schwäche begann am 20. Oktober mit den Quartalszahlen. Der Umsatz stieg um 58,6 Prozent auf den Rekord von 165,2 Milliarden Yuan. Der Nettogewinn wuchs aber nur um 14,5 Prozent auf 21,25 Milliarden Yuan und lag 5,8 Prozent unter dem Vorquartal. Die Bruttomarge sank auf 20,69 Prozent. Die CATL Aktie fiel am Tag danach in Shenzhen um 12 Prozent.
Der Grund ist politisch. China hat die Mehrwertsteuererstattung auf Batterieexporte im April von 9 auf 6 Prozent gesenkt und streicht sie zum 1. Januar 2027 ganz. Seit dem 1. September gilt zudem wieder eine Verbrauchsteuer auf Lithium-Ionen-Batterien von zunächst 2 Prozent, ab September 2027 sind es 4 Prozent. Finanzchef Zheng Shu erklärte laut CnEVPost, über die Aufteilung der Kosten mit den Kunden werde noch verhandelt. JPMorgan senkte Anfang November die Gewinnschätzungen für chinesische Batteriehersteller und begründete das mit niedrigeren Gewinnen je Einheit, nicht mit schwächeren Absatzmengen.
Die Gegenseite
Was CATL selbst sagt
Der Konzern hält dagegen. Für 2027 nennt das Management ein Wachstum der weltweiten Nachfrage nach Antriebs- und Speicherbatterien von 20 bis 30 Prozent erreichbar, getragen von Nutzfahrzeugen, Europa und stationären Speichern. In den ersten neun Monaten stieg der Nettogewinn um 31,6 Prozent auf 64,5 Milliarden Yuan. Laut SNE Research kam CATL von Januar bis September auf 389,2 Gigawattstunden und 39,1 Prozent Weltmarktanteil – mehr als doppelt so viel wie BYD mit 15,2 Prozent.
Bemerkenswert: CATL kauft eigene Aktien zurück. Das Programm umfasst bis zu 40 Milliarden Yuan; bis Ende September wurden 3,3 Milliarden Yuan zu Kursen zwischen 286,53 und 331,61 Yuan eingesetzt. Der Kurs in Shenzhen liegt inzwischen deutlich unter dieser Spanne.
Häufige Fragen zur CATL Aktie
Warum ist die CATL Aktie so stark gefallen?
Berichte über eine gekürzte Produktion, sinkende Margen durch neue Steuern in China und EU-Quoten für chinesische Hybridautos haben den Kurs belastet. Am 25. November verlor die Aktie in Hongkong 12,2 Prozent.
Wo wird die CATL Aktie gehandelt?
CATL ist in Shenzhen (A-Aktie) und seit 2025 in Hongkong (H-Aktie) notiert. In Deutschland ist die H-Aktie unter dem Symbol C7A0 handelbar.
Wie groß ist CATL?
Der Konzern ist der weltgrößte Hersteller von Batterien für Elektroautos mit 39,1 Prozent Marktanteil in den ersten neun Monaten 2026 laut SNE Research.
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