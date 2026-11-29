Am Mittwoch kam viel zusammen. Erstens berichteten Analysten der Citigroup unter Verweis auf Branchendaten, CATL habe den Produktionsplan für November von 96 auf 93 Gigawattstunden gekürzt; betroffen seien allein Zellen mit Lithium-Eisenphosphat. Der Lagerabbau könne bis ins erste Quartal 2027 dauern. Zweitens zeigt eine Umfrage unter 46 Unternehmen, dass Chinas Batteriebranche für Dezember rund 266 Gigawattstunden einplant, 17,6 Prozent weniger als im November.

Drittens veröffentlichte die EU-Kommission tags zuvor vorläufige Einfuhrquoten für chinesische Hybridautos: 191.780 Fahrzeuge, gültig ab 1. Dezember bis Juni 2027. Die Lithiumcarbonat-Futures in Guangzhou brachen daraufhin um rund 8 Prozent ein. Bloomberg berichtete zudem von Anzeichen für Zwangsverkäufe gehebelter Anleger.