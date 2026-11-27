Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 1: KI-Stromlieferant führt den Dow an

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die Caterpillar-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 2,96 % auf 559,81 US-Dollar und führt die Dow Jones Gewinner an. Die Erholung der Stromerzeuger-Aktie setzt sich fort – 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus.

Bild: Alf van Beem, Wikimedia Commons

Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) ist zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung der größte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Baumaschinenhersteller um 16,12 US-Dollar beziehungsweise 2,96 % auf 559,81 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 543,69 US-Dollar geschlossen. Caterpillar-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 1 +2,96 % Kurs um 15:32 Uhr 559,81 USD Schlusskurs am Mittwoch 543,69 USD Zwölfmonatstief beim Schlusskurs (20.11.) 510,45 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; StockAnalysis Dow Jones Gewinner Nr. 1 Warum die Caterpillar-Aktie zulegt Eine eigene Meldung von Caterpillar gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie profitiert von einem breiten Markt – und von ihrer Rolle in der KI-Debatte. 01 Breite Erholung im Dow Laut der Dow-Liste liegen 25 der 30 Werte im Plus, nur fünf Titel geben nach. Konjunktursensible Aktien wie Caterpillar profitieren besonders, wenn Anleger wieder Risiko eingehen. 02 Indirekter KI-Profiteur Über die Sparte Energie und Antriebe liefert Caterpillar Stromerzeugungssysteme. Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als Engpass beim Ausbau von KI-Rechenzentren. 03 Überverkauft nach dem Absturz Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am Montag legte sie nach StockAnalysis um 7,17 % zu. Vorbörslich lag das Plus heute noch bei 3,85 %, inzwischen ist ein Teil davon abgebaut. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn und Kurse schwanken stärker. Einordnung Stark erholt, aber weit vom Hoch Trotz der Erholung liegt die Caterpillar-Aktie weiterhin deutlich unter ihren Höchstständen vom Frühjahr und Sommer. Der Konzern gilt inzwischen als Wert, der an der KI-Stimmung hängt – in beide Richtungen. Das macht die Aktie interessant für Anleger, die von Rechenzentrums-Investitionen profitieren wollen, aber auch anfällig für Rückschläge im Technologiesektor. Was für die Caterpillar-Aktie spricht Starke Nachfrage nach Stromerzeugern für Rechenzentren.

Kräftige Erholung vom Zwölfmonatstief.

Breite Marktstimmung stützt Zykliker. Was gegen die Caterpillar-Aktie spricht Starke Abhängigkeit von der Stimmung bei KI-Werten.

Konjunkturabhängiges Kerngeschäft mit Baumaschinen.

Hohe Kursschwankungen: zuletzt mehrere Tagesbewegungen über 4 %. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie Warum ist die Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger kaufen nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen zu. Hilfreich ist die breite Erholung und die Kopplung an KI-Rechenzentren über das Geschäft mit Stromerzeugern.

Wie hoch steht die Caterpillar-Aktie? Laut Indikation bei 559,81 US-Dollar, 2,96 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (543,69 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie? ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE). Steckbrief Unternehmen Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 WKN 850598 Handelssymbol CAT1 US-Handelssymbol CAT (NYSE) Kurs 559,81 US-Dollar (+2,96 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 1 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Caterpillar-Aktie als Dow Jones Gewinner mit KI-Fantasie Die Caterpillar-Aktie führt die Dow Jones Gewinner an, weil Anleger Zykliker wieder kaufen und der Konzern vom Strombedarf der KI-Branche profitiert. Die Erholung ist kräftig, bleibt aber an die Stimmung bei Technologiewerten gekoppelt.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.