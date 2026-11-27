Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) ist zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung der größte Dow Jones Gewinner. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt der Baumaschinenhersteller um 16,12 US-Dollar beziehungsweise 2,96 % auf 559,81 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 543,69 US-Dollar geschlossen.
Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 1: KI-Stromlieferant führt den Dow an
Die Caterpillar-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 2,96 % auf 559,81 US-Dollar und führt die Dow Jones Gewinner an. Die Erholung der Stromerzeuger-Aktie setzt sich fort – 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus.
Dow Jones Gewinner Nr. 1
Warum die Caterpillar-Aktie zulegt
Eine eigene Meldung von Caterpillar gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie profitiert von einem breiten Markt – und von ihrer Rolle in der KI-Debatte.
Breite Erholung im Dow
Laut der Dow-Liste liegen 25 der 30 Werte im Plus, nur fünf Titel geben nach. Konjunktursensible Aktien wie Caterpillar profitieren besonders, wenn Anleger wieder Risiko eingehen.
Indirekter KI-Profiteur
Über die Sparte Energie und Antriebe liefert Caterpillar Stromerzeugungssysteme. Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als Engpass beim Ausbau von KI-Rechenzentren.
Überverkauft nach dem Absturz
Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am Montag legte sie nach StockAnalysis um 7,17 % zu. Vorbörslich lag das Plus heute noch bei 3,85 %, inzwischen ist ein Teil davon abgebaut.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn und Kurse schwanken stärker.
Einordnung
Stark erholt, aber weit vom Hoch
Trotz der Erholung liegt die Caterpillar-Aktie weiterhin deutlich unter ihren Höchstständen vom Frühjahr und Sommer. Der Konzern gilt inzwischen als Wert, der an der KI-Stimmung hängt – in beide Richtungen. Das macht die Aktie interessant für Anleger, die von Rechenzentrums-Investitionen profitieren wollen, aber auch anfällig für Rückschläge im Technologiesektor.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner?
Anleger kaufen nach dem Kursrutsch der vergangenen Wochen zu. Hilfreich ist die breite Erholung und die Kopplung an KI-Rechenzentren über das Geschäft mit Stromerzeugern.
Wie hoch steht die Caterpillar-Aktie?
Laut Indikation bei 559,81 US-Dollar, 2,96 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (543,69 US-Dollar).
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs
- 559,81 US-Dollar (+2,96 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 1 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.