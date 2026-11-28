Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 4: Zehn Prozent Plus für den KI-Stromlieferanten

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Caterpillar-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 10,05 % zu und ist viertbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Baumaschinenhersteller mit 21,25 % im Minus.

Bild: Alf van Beem, Wikimedia Commons

Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) ist mit einem Wochenplus von 10,05 % der viertbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 21,25 %, auf Jahressicht bei minus 2,09 % und auf Fünfjahressicht bei plus 182,66 %. Caterpillar-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 4 +10,05 % Bilanz auf Monatssicht -21,25 % Zwölfmonatstief (Schluss, 20.11.) 510,45 USD Stromerzeuger-Verkäufe im dritten Quartal +75 % Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; StockAnalysis; Investing.com Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 4 Warum die Caterpillar-Aktie in der Woche zulegt Eine eigene Meldung von Caterpillar gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie erholt sich von einem Zwölfmonatstief. 01 Erholung vom Tief Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am 23. November legte sie nach StockAnalysis um 7,17 % zu. Das Wochenplus von 10,05 % entspricht dem Abstand zum Tief. 02 Stromerzeuger für Rechenzentren Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als Engpass beim Ausbau der KI-Rechenzentren. 03 Breite Marktstimmung Der Dow Jones stieg laut Redaktionsanalyse in der Woche um rund 5 %, am Freitag legte Caterpillar um 3,3 % zu. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Stark erholt, aber an die KI-Stimmung gekoppelt Caterpillar gilt inzwischen als Wert, der an der KI-Stimmung hängt, in beide Richtungen. Das Wochenplus gleicht erst einen Teil des Monatsverlusts von 21 % aus. Was für die Caterpillar-Aktie spricht Starke Nachfrage nach Stromerzeugern.

Kräftige Erholung vom Zwölfmonatstief.

Fünfjahresbilanz von plus 183 %. Was gegen die Caterpillar-Aktie spricht Abhängigkeit von der Stimmung bei KI-Werten.

Konjunkturabhängiges Kerngeschäft.

Hohe Kursschwankungen. FAQ Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie Warum ist die Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Anleger kaufen nach dem Kursrutsch zu. Der Konzern gilt als Profiteur des Strombedarfs der KI-Rechenzentren.

Wie stark ist die Caterpillar-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 10,05 %.

Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie? ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE). Steckbrief Unternehmen Caterpillar Inc. ISIN US1491231015 WKN 850598 Handelssymbol CAT1 US-Handelssymbol CAT (NYSE) Kurs Wochenplus 10,05 % Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 4 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Caterpillar-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Caterpillar-Aktie erholt sich kräftig vom Zwölfmonatstief. Die Strom-Geschichte trägt, bleibt aber an die KI-Stimmung gekoppelt.

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