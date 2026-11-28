Die Caterpillar-Aktie (ISIN US1491231015, WKN 850598, Symbol CAT1, US-Symbol CAT) ist mit einem Wochenplus von 10,05 % der viertbeste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 21,25 %, auf Jahressicht bei minus 2,09 % und auf Fünfjahressicht bei plus 182,66 %.
Caterpillar-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 4: Zehn Prozent Plus für den KI-Stromlieferanten
Die Caterpillar-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 10,05 % zu und ist viertbester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Baumaschinenhersteller mit 21,25 % im Minus.
Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 4
Warum die Caterpillar-Aktie in der Woche zulegt
Eine eigene Meldung von Caterpillar gibt es nicht. Die Caterpillar-Aktie erholt sich von einem Zwölfmonatstief.
Erholung vom Tief
Am 20. November war die Aktie auf ein Zwölfmonatstief gefallen, am 23. November legte sie nach StockAnalysis um 7,17 % zu. Das Wochenplus von 10,05 % entspricht dem Abstand zum Tief.
Stromerzeuger für Rechenzentren
Laut Investing.com stiegen die Verkäufe von Stromerzeugern im dritten Quartal 2026 um 75 %. Strom gilt als Engpass beim Ausbau der KI-Rechenzentren.
Breite Marktstimmung
Der Dow Jones stieg laut Redaktionsanalyse in der Woche um rund 5 %, am Freitag legte Caterpillar um 3,3 % zu.
Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ.
Einordnung
Stark erholt, aber an die KI-Stimmung gekoppelt
Caterpillar gilt inzwischen als Wert, der an der KI-Stimmung hängt, in beide Richtungen. Das Wochenplus gleicht erst einen Teil des Monatsverlusts von 21 % aus.
FAQ
Häufige Fragen zur Caterpillar-Aktie
Warum ist die Caterpillar-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche?
Anleger kaufen nach dem Kursrutsch zu. Der Konzern gilt als Profiteur des Strombedarfs der KI-Rechenzentren.
Wie stark ist die Caterpillar-Aktie in der Woche gestiegen?
Laut Wochenübersicht um 10,05 %.
Welche ISIN und WKN hat die Caterpillar-Aktie?
ISIN US1491231015, WKN 850598. Handelssymbol in Deutschland CAT1, in den USA CAT (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- Caterpillar Inc.
- ISIN
- US1491231015
- WKN
- 850598
- Handelssymbol
- CAT1
- US-Handelssymbol
- CAT (NYSE)
- Kurs
- Wochenplus 10,05 %
- Rang im Dow Jones
- Gewinner der Woche Nr. 4 (KW 48/2026)
Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr
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