Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 32,06 Euro geschlossen, ein Plus von 0,44 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 46,46 Euro, erreicht am 11. Dezember 2025. Die Carl Zeiss Meditec Aktie notiert damit rund 31 Prozent darunter. Am Donnerstag hatte JPMorgan seinen großen Ausblick für die Medizintechnik-Branche vorgelegt.
Carl Zeiss Meditec Aktie: JPMorgan bleibt bei Underweight – Zielwert 18,10 Euro
Die Carl Zeiss Meditec Aktie schließt am Freitag bei 32,06 Euro. JPMorgan belässt den Augenheilkunde-Spezialisten in seinem Branchenausblick auf Underweight. Vom 52-Wochen-Hoch ist das Papier rund 31 Prozent entfernt.
Carl Zeiss Meditec AG · ISIN: DE0005313704 · WKN: 531370 · Handelssymbol: AFX (Xetra)
Die Studie
Ein schwieriges Jahr mit vielen Chancen
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Zielwert von 18,10 Euro auf „Underweight“ belassen. Die Experten um David Adlington schrieben am Donnerstag, 26. November, 2027 könne erneut ein Jahr werden, in dem die fundamentale Ausgangslage schwierig erscheine, es aber eine Menge Chancen gebe. Der Marktkonsens sei moderater geworden, berge aber weiter Risiken. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Zielwert von JPMorgan liegt deutlich unter dem aktuellen Kurs. Im selben Branchenausblick beließ das Haus den Pharmaverpackungs-Spezialisten Gerresheimer auf „Overweight“ mit einem Zielwert von 46 Euro. Die Bank unterscheidet also klar zwischen den deutschen Medizintechnik-Werten.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat ein schwaches Jahr hinter sich. JPMorgan sieht noch keinen Boden, der Markt hat den Ausblick am Freitag gelassen aufgenommen.
Carl Zeiss Meditec aus Jena stellt Geräte und Verbrauchsmaterial für die Augenheilkunde und die Mikrochirurgie her, etwa Operationsmikroskope, Diagnosesysteme und Intraokularlinsen. Die Aktie ist im SDAX und im TecDAX vertreten.
Häufige Fragen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Wie bewertet JPMorgan die Carl Zeiss Meditec Aktie?
Mit „Underweight“ und einem Zielwert von 18,10 Euro.
Wo hat die Aktie am Freitag geschlossen?
Auf Xetra bei 32,06 Euro, 0,44 Prozent im Plus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005313704, WKN 531370, Handelssymbol AFX.
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