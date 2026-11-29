Wie bewertet JPMorgan die Carl Zeiss Meditec Aktie?

Mit „Underweight“ und einem Zielwert von 18,10 Euro.

Wo hat die Aktie am Freitag geschlossen?

Auf Xetra bei 32,06 Euro, 0,44 Prozent im Plus.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005313704, WKN 531370, Handelssymbol AFX.