Canopy Growth Aktie: Jetzt könnte die große Gewinnwende bevorstehen!

Alliance Global habe das Kursziel für die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, TSX-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) von 1,60 auf 1,25 CAD gesenkt und das Rating "neutral" bestätigt. Die Geschäftsergebnisse des Cannabis-Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sowohl der Umsatz als auch das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) hätten etwas unter den Prognosen der Analysten gelegen. Trotz der enttäuschenden Quartalszahlen sehe Alliance Global weiterhin eine realistische Chance auf eine operative Trendwende. Das Unternehmen befinde sich nach wie vor auf Kurs, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 erstmals ein positives EBITDA zu erzielen. Damit könnte Canopy Growth einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltig verbesserten Profitabilität erreichen.