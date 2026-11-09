Alliance Global habe das Kursziel für die Aktie von Canopy Growth Corp. (ISIN: CA1380357048, WKN: A3E2FV, Ticker-Symbol: 11L, TSX-Symbol: WEED, NASDAQ-Symbol: CGC) von 1,60 auf 1,25 CAD gesenkt und das Rating "neutral" bestätigt. Die Geschäftsergebnisse des Cannabis-Unternehmens für das zweite Quartal des Geschäftsjahres seien leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Sowohl der Umsatz als auch das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) hätten etwas unter den Prognosen der Analysten gelegen. Trotz der enttäuschenden Quartalszahlen sehe Alliance Global weiterhin eine realistische Chance auf eine operative Trendwende. Das Unternehmen befinde sich nach wie vor auf Kurs, in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 erstmals ein positives EBITDA zu erzielen. Damit könnte Canopy Growth einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltig verbesserten Profitabilität erreichen.
Canopy Growth Aktie: Jetzt könnte die große Gewinnwende bevorstehen!
Kurszielsenkung
Alliance Global bleibe trotz der Kurszielsenkung vorsichtig optimistisch hinsichtlich der operativen Entwicklung. Das reduzierte Kursziel und das bestätigte Rating "neutral" würden jedoch zeigen, dass die Investmentbank zunächst weitere Fortschritte bei der Profitabilität sehen möchte. Entscheidend werde sein, ob Canopy Growth die angekündigte Gewinnwende tatsächlich schaffe, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 06.11.2026)
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