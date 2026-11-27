Harald Zwick von "boerse-daily.de" stellt in seiner aktuellen Veröffentlichung einen Call-Optionsschein (ISIN DE000MM9CDR4/ WKN MM9CDR) von Morgan Stanley auf die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN DE000A0DJ6J9/ WKN A0DJ6J) vor.
Call-Optionsschein auf SMA Solar: Gegenbewegung möglich?
Konsensschätzung sieht Bilanzgewinn wachsen
Der Aktienkurs von SMA Solar sei seit Anfang November unter Druck geraten Das Verbot chinesischer Wechselrichter bei europäischen Großprojekten werde sich erst im Jahr 2027 in den Geschäftszahlen bemerkbar machen, was den Aktienkurs stabilisieren könnte.
Die Wettbewerbsposition von SMA gegenüber chinesischen Anbietern wie Huawei oder Sungrow werde Ende 2026 von drei gegenläufigen Entwicklungen geprägt. Seit dem 1. November 2026 dürften in EU-geförderten Solarprojekten aus Gründen der Cybersicherheit und Netzresilienz keine Wechselrichter aus Hochrisikoländern wie China mehr eingesetzt werden. Dies stärke SMA als europäischen Anbieter kritischer Infrastruktur unmittelbar im Projektgeschäft. Gleichzeitig schrumpfe der chinesische Heimmarkt im Jahr 2026, wodurch chinesische Hersteller mit hohen Produktionskapazitäten verstärkt auf den Weltmarkt drängen würden. Im nicht geförderten Privat- und Gewerbesegment Europas führe dieses Überangebot weiterhin zu einem intensiven Preiswettbewerb. Obwohl SMA die Endmontage unter anderem durch den Ausbau in Krakau in Europa durchführt, bleibe die globale Solar-Wertschöpfungskette eng mit China verflochten. Zudem würden chinesische Exportbeschränkungen für bestimmte Solartechnologien oder Vorprodukte ein fortwährendes Kosten- und Beschaffungsrisiko darstellen.
Zum Chart
Längerfristig betrachtet habe sich der SMA-Kurs von der schwachen Entwicklung des Jahres 2024 wieder erholt. Genauer gesagt habe der Kursrückgang Mitte November 2024 bei 10,94 Euro gestoppt und sei in eine Bodenbildung übergegangen. Ab Anfang Mai 2025 sei die Kurserholung gestartet und habe am 18. Mai 2026 das Zweijahreshoch bei 70,70 Euro erreicht. Momentan notiere das Papier knapp 61 Prozent unter dem Allzeithoch vom 30. Juni 2023 bei 112,70 Euro. Dies zeige das Potenzial der Aktie. Ob das Allzeithoch zeitnah wieder getestet werde, hänge jedoch zunehmend von der Konkurrenz mit den preiswerteren chinesischen Produkten ab. Der globale Boom in der Photovoltaik sei erst durch die kostengünstigen Paneele aus China losgetreten worden. Mittlerweile liege der chinesische Marktanteil in diesem Segment bei 90 Prozent. Es bleibe zu hoffen, dass sich die Geschichte bei den Wechselrichtern nicht wiederhole. Charttechnisch betrachtet nähere sich der Aktienkurs der Unterstützung bei 38,54 Euro. Im Falle eines Durchbruchs dieser Marke könnte der Kurs bis 32,00 Euro fallen. Aus heutiger Sicht sollte sich der Bann chinesischer Anbieter bei Großprojekten in Europa im Laufe des Jahres 2027 positiv auswirken und den Kurs unterstützen. Kurzfristig sei eine Bodenbildung rund um das Level von 42,22 Euro im Gange. Eventuell könnte der Kurs die 53,20 Euro zurückerobern.
Fazit
Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Aktie der SMA Solar Technology AG bis auf 53,20 Euro ausgehen, könnten durch einen Call-Optionsschein von Morgan Stanley überproportional mit einem Omega von 2,07 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 74% und dem Ziel bei 53,20 Euro (1,89 Euro beim Optionsschein) sei bis zum 28.12.2026 eine Rendite von rund 43% zu erzielen. Falle der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 37,18 Euro, resultiere daraus ein Verlust von rund 35% beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis betrage somit 1,21 zu 1, wenn bei 37,18 Euro (0,85 Euro beim Schein) eine Stop-Loss-Order vorgesehen werde.
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