Längerfristig betrachtet habe sich der SMA-Kurs von der schwachen Entwicklung des Jahres 2024 wieder erholt. Genauer gesagt habe der Kursrückgang Mitte November 2024 bei 10,94 Euro gestoppt und sei in eine Bodenbildung übergegangen. Ab Anfang Mai 2025 sei die Kurserholung gestartet und habe am 18. Mai 2026 das Zweijahreshoch bei 70,70 Euro erreicht. Momentan notiere das Papier knapp 61 Prozent unter dem Allzeithoch vom 30. Juni 2023 bei 112,70 Euro. Dies zeige das Potenzial der Aktie. Ob das Allzeithoch zeitnah wieder getestet werde, hänge jedoch zunehmend von der Konkurrenz mit den preiswerteren chinesischen Produkten ab. Der globale Boom in der Photovoltaik sei erst durch die kostengünstigen Paneele aus China losgetreten worden. Mittlerweile liege der chinesische Marktanteil in diesem Segment bei 90 Prozent. Es bleibe zu hoffen, dass sich die Geschichte bei den Wechselrichtern nicht wiederhole. Charttechnisch betrachtet nähere sich der Aktienkurs der Unterstützung bei 38,54 Euro. Im Falle eines Durchbruchs dieser Marke könnte der Kurs bis 32,00 Euro fallen. Aus heutiger Sicht sollte sich der Bann chinesischer Anbieter bei Großprojekten in Europa im Laufe des Jahres 2027 positiv auswirken und den Kurs unterstützen. Kurzfristig sei eine Bodenbildung rund um das Level von 42,22 Euro im Gange. Eventuell könnte der Kurs die 53,20 Euro zurückerobern.