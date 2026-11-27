Warum ist die CaixaBank-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die CaixaBank-Aktie stieg um 2,04 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors vor der Wahl am Sonntag.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CaixaBank-Aktie?

Die ISIN lautet ES0140609019, die WKN A0MZR4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 48CA gehandelt, in den USA unter CAIXY (OTC).

Wie stark ist die CaixaBank-Aktie am Freitag gestiegen?

Die CaixaBank-Aktie schloss bei 11,52 Euro und damit 2,04 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,29 Euro).

Wie stark belastet die Bankensteuer CaixaBank?

Laut merca2 entspricht die Bankensteuer bei CaixaBank rund 10 Prozent des Jahresgewinns. CaixaBank zahlt wie Santander und BBVA den Höchstsatz.