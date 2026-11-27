Die CaixaBank-Aktie (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, deutsches Handelssymbol: 48CA, US-Handelssymbol: CAIXY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 11,52 Euro und damit 2,04 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt CaixaBank damit Platz elf. Bereits am Donnerstag hatte CaixaBank 2,92 Prozent zugelegt.
CaixaBank-Aktie IBEX 35 Gewinner: Größte Privatkundenbank steigt weiter – Bankensteuer und Wahl im Fokus
Die CaixaBank-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 11,52 Euro setzt die Bank ihre Erholung fort. Für CaixaBank steht bei der Wahl am Sonntag besonders viel auf dem Spiel. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Die Bankenrally ging am Freitag weiter. Auch die CaixaBank-Aktie gehörte zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Für die Banken bleibt die Parlamentswahl am Sonntag das große Thema. Die Sondersteuer auf Bankerträge wurde zuletzt per Eilverordnung bis 2027 verlängert. Ob sie danach fortbesteht, hängt nach Einschätzung von Marktbeobachtern auch von der künftigen Regierung ab. Den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen am Freitag im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die CaixaBank-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. CaixaBank folgte der Erholung der spanischen Banken. Für die Bank ist die Wahl am Sonntag besonders wichtig: Nach Berechnungen von merca2 entspricht die Bankensteuer bei CaixaBank rund 10 Prozent des Jahresgewinns. Weil die Bank fast nur in Spanien und Portugal tätig ist, reagiert die Aktie stärker auf die heimische Politik als international aufgestellte Konkurrenten.
Bankenrally
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 schlossen im Plus.
Hohe Steuerlast
Die Bankensteuer entspricht rund 10 Prozent des Jahresgewinns.
Wahl am Sonntag
Ein Regierungswechsel könnte die Steuer nach 2027 auslaufen lassen.
Das Unternehmen
CaixaBank: Spaniens größte Privatkundenbank
CaixaBank mit Sitz in Valencia ist nach der Übernahme von Bankia Spaniens größte Bank im Privatkundengeschäft. In Portugal ist sie über die Tochter BPI vertreten. Bei der Bankensteuer zahlt CaixaBank den Höchstsatz von 7 Prozent.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur CaixaBank-Aktie
Warum ist die CaixaBank-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die CaixaBank-Aktie stieg um 2,04 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Bank folgte der Erholung des Sektors vor der Wahl am Sonntag.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CaixaBank-Aktie?
Die ISIN lautet ES0140609019, die WKN A0MZR4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 48CA gehandelt, in den USA unter CAIXY (OTC).
Wie stark ist die CaixaBank-Aktie am Freitag gestiegen?
Die CaixaBank-Aktie schloss bei 11,52 Euro und damit 2,04 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,29 Euro).
Wie stark belastet die Bankensteuer CaixaBank?
Laut merca2 entspricht die Bankensteuer bei CaixaBank rund 10 Prozent des Jahresgewinns. CaixaBank zahlt wie Santander und BBVA den Höchstsatz.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.