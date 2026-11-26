Warum ist die CaixaBank-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die CaixaBank-Aktie stieg um 2,92 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CaixaBank-Aktie?

Die ISIN lautet ES0140609019, die WKN A0MZR4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 48CA gehandelt, in den USA unter CAIXY (OTC).

Wie stark ist die CaixaBank-Aktie am Donnerstag gestiegen?

Die CaixaBank-Aktie schloss bei 11,29 Euro und damit 2,92 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (10,97 Euro).

Wie viel Bankensteuer zahlt CaixaBank?

Bis September 2026 waren es 452 Millionen Euro nach 446 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.