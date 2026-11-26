Die CaixaBank-Aktie (ISIN: ES0140609019, WKN: A0MZR4, deutsches Handelssymbol: 48CA, US-Handelssymbol: CAIXY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Donnerstag bei 11,29 Euro und damit 2,92 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt CaixaBank damit Platz zehn. Die Aktie folgte der Erholung des Bankensektors.
CaixaBank-Aktie IBEX 35 Gewinner: Am stärksten von der Steuer betroffen – jetzt kräftig erholt
Die CaixaBank-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,92 Prozent auf 11,29 Euro erholt sich CaixaBank mit dem gesamten Bankensektor vom Steuerschock des Vortags. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Bankwerte führen die Erholung an: alle 35 Werte im Plus
Nach dem Steuerschock vom Mittwoch kehrten die Anleger in die spanischen Bankaktien zurück. Die CaixaBank-Aktie war mit dabei.
Der spanische Leitindex hat den Kurssturz vom Mittwoch mehr als wettgemacht. Der IBEX 35 schloss am Donnerstag 2,27 Prozent höher bei 19.057,90 Punkten, ein Plus von 422,10 Punkten. Alle 35 Werte beendeten den Handel im Plus. Am Vortag war der Index noch um 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte gefallen und hatte ein Dreimonatstief markiert. Rückenwind kam von Aussagen aus den USA, wonach die geplanten Zölle weniger stark wirken könnten als befürchtet. Die Banken, die am Mittwoch besonders gelitten hatten, trugen die Erholung maßgeblich mit. Auch europaweit ging es aufwärts: Der Euro Stoxx 50 gewann knapp 2 Prozent und eroberte die Marke von 6.000 Punkten zurück. Die Wall Street blieb wegen Thanksgiving geschlossen.
Am Mittwoch hatte die Verlängerung der spanischen Bankensteuer bis 2027 den Sektor belastet. Die Eilverordnung RDL 43/2026 erschien am 25. November im Staatsanzeiger BOE und muss noch vom Ständigen Ausschuss des Parlaments bestätigt werden. Die Steuer ist progressiv gestaltet und reicht von 1 bis 7 Prozent; den Höchstsatz zahlen Santander, BBVA und CaixaBank. Am Donnerstag überwog bei den Anlegern die Einschätzung, dass die Belastung bekannt und im Kurs bereits weitgehend enthalten war.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die CaixaBank-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung von CaixaBank gab es am Donnerstag nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Bankwerte, die am Mittwoch besonders unter der verlängerten Bankensteuer gelitten hatten. Bis September 2026 hatte CaixaBank 452 Millionen Euro Bankensteuer gezahlt, nach 446 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Weil die Bank fast nur in Spanien und Portugal tätig ist, reagiert die Aktie besonders stark auf Steuernachrichten.
Sektor-Erholung
Alle sechs Bankwerte im IBEX 35 lagen am Donnerstag im Plus.
Steuer bekannt
Die Verlängerung der Bankensteuer war erwartet worden.
Weniger Zollangst
Aussagen aus den USA dämpften die Sorge vor einer Konjunkturdelle.
Das Unternehmen
CaixaBank: Marktführer im spanischen Privatkundengeschäft
CaixaBank mit Sitz in Valencia ist nach der Übernahme von Bankia Spaniens größte Bank im Privatkundengeschäft. In Portugal ist sie über die Tochter BPI vertreten. Bei der Bankensteuer zahlt CaixaBank den Höchstsatz von 7 Prozent.
Ganz ausgestanden ist die Unsicherheit nicht. Der Zollstreit mit den USA ist nicht beendet, und Anleger rechnen mit einer möglichen Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. In Spanien findet am 29. November die Parlamentswahl statt. Die Wall Street öffnet am Freitag nur verkürzt.
Häufige Fragen zur CaixaBank-Aktie
Warum ist die CaixaBank-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die CaixaBank-Aktie stieg um 2,92 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Die Aktie folgte der Erholung der spanischen Banken nach dem Steuerschock vom Mittwoch.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der CaixaBank-Aktie?
Die ISIN lautet ES0140609019, die WKN A0MZR4. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 48CA gehandelt, in den USA unter CAIXY (OTC).
Wie stark ist die CaixaBank-Aktie am Donnerstag gestiegen?
Die CaixaBank-Aktie schloss bei 11,29 Euro und damit 2,92 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch (10,97 Euro).
Wie viel Bankensteuer zahlt CaixaBank?
Bis September 2026 waren es 452 Millionen Euro nach 446 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.
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