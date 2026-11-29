Kaum ein KI-Wert hat Anleger in den vergangenen zwei Jahren so enttäuscht wie die C3.ai Aktie. Während die Börse mit allem feierte, was nach künstlicher Intelligenz klang, brachen bei C3.ai die Umsätze weg, der Gründer trat aus gesundheitlichen Gründen ab, der Nachfolger strich ein Viertel der Stellen. Jetzt ist Tom Siebel als Vorstandschef zurück, und am Mittwoch, dem 2. Dezember, folgen nach US-Börsenschluss die C3.ai Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal. Die Aktie hat sich vom Jahrestief bei 7,76 Dollar Ende März deutlich erholt und kostete Mitte November rund 12 Dollar. Die Frage, die sich jeder Anleger stellt: Ist das der Beginn einer echten Wende – oder nur eine Pause im Abstieg?