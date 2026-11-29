Kaum ein KI-Wert hat Anleger in den vergangenen zwei Jahren so enttäuscht wie die C3.ai Aktie. Während die Börse mit allem feierte, was nach künstlicher Intelligenz klang, brachen bei C3.ai die Umsätze weg, der Gründer trat aus gesundheitlichen Gründen ab, der Nachfolger strich ein Viertel der Stellen. Jetzt ist Tom Siebel als Vorstandschef zurück, und am Mittwoch, dem 2. Dezember, folgen nach US-Börsenschluss die C3.ai Quartalszahlen zum zweiten Geschäftsquartal. Die Aktie hat sich vom Jahrestief bei 7,76 Dollar Ende März deutlich erholt und kostete Mitte November rund 12 Dollar. Die Frage, die sich jeder Anleger stellt: Ist das der Beginn einer echten Wende – oder nur eine Pause im Abstieg?
C3.ai Aktie: Umsatz fast ein Drittel unter Vorjahr, 651 Millionen Dollar in der Kasse – am Mittwoch muss Tom Siebel zeigen, ob die Wende wirklich trägt
Der Gründer ist zurück, ein Viertel der Belegschaft ist weg, und erstmals seit Langem fließt wieder Geld in die Kasse. Am 2. Dezember legt C3.ai die Quartalszahlen vor. Unsere Vorschau zeigt, was das Management versprochen hat, warum die Aufträge plötzlich anziehen und was für die C3.ai Aktie auf dem Spiel steht.
Die Stammdaten für Anleger: Die C3.ai Aktie trägt die ISIN US12468P1049 und die WKN A2QJVE. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol 724 gehandelt, in den USA unter dem Kürzel AI an der New York Stock Exchange.
Die Erwartungen
Was die C3.ai Quartalszahlen zeigen müssen
Die Messlatte ist niedrig – aber sie liegt genau dort, wo sich entscheidet, ob der Umsatzverfall wirklich gestoppt ist.
Für das Quartal bis Ende Oktober hat C3.ai einen Umsatz von 51 bis 55 Millionen Dollar angekündigt. Im Vorjahresquartal waren es noch 75,1 Millionen Dollar, in der Mitte der Spanne entspricht das einem Rückgang von knapp 30 Prozent. Der bereinigte operative Verlust soll zwischen 34,5 und 42,5 Millionen Dollar liegen. Die Analysten rechnen beim Umsatz mit rund 53 Millionen Dollar, also genau mit der Mitte der Prognose. Für das gesamte Geschäftsjahr bis Ende April 2027 hält das Management an einem Umsatz von 210 bis 240 Millionen Dollar fest.
Das erste Quartal machte Hoffnung. Der Umsatz lag mit 52,4 Millionen Dollar im Plan, der bereinigte Verlust je Aktie fiel mit 0,20 Dollar deutlich geringer aus als die erwarteten 0,25 Dollar. Der operative Verlust schrumpfte gegenüber dem Vorquartal um ein Drittel, die bereinigte Bruttomarge stieg von 37 auf 50 Prozent. Und erstmals seit Langem war der freie Mittelzufluss mit 2,1 Millionen Dollar wieder positiv.
C3.ai: Quartalsumsatz
Mio. Dollar
- Prognose des Managements (Mitte)
Geschäftsjahr endet am 30. April. Q2 GJ27: Mitte der Unternehmensprognose von 51 bis 55 Millionen Dollar, kein Ist-Wert.
Quelle: C3.ai, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Umsatz
|Q2 GJ 2026
|75,1
|Q4 GJ 2026
|53,3
|Q1 GJ 2027
|52,4
|Q2 GJ 2027
|53,0
Der Hoffnungsträger
Aufträge plus 73 Prozent: kommt jetzt die Wende?
Die wichtigste Zahl für die C3.ai Quartalszahlen steht nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Im ersten Quartal stieg der Auftragseingang gegenüber dem Vorquartal um 73 Prozent. C3.ai schloss 22 Verträge ab, unter anderem mit dem deutschen Baustoffkonzern Heidelberg Materials, dem Autobauer Ford, Johnson & Johnson und mehreren US-Behörden wie dem Verteidigungsministerium und dem Marine Corps. Gleichzeitig wuchs die Kasse um 76 Millionen auf 651,1 Millionen Dollar, Schulden hat das Unternehmen keine. Das verschafft dem Management Zeit – ein Luxus, den viele angeschlagene Softwarefirmen nicht haben.
Der Umsatz hat sich stabilisiert, der freie Cashflow ist positiv, der operative Verlust ist geschrumpft.
Dahinter steht ein harter Umbau. Im Februar kündigte der damalige Chef Stephen Ehikian an, die Belegschaft um 26 Prozent zu verkleinern und die Kosten um 135 Millionen Dollar im Jahr zu senken. Die volle Wirkung soll in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres einsetzen, die genau jetzt im November beginnt. Inzwischen führt Gründer Tom Siebel das Unternehmen wieder, Ehikian bleibt als Präsident an Bord. Siebel will C3.ai auf KI-Agenten konzentrieren, darunter das neue Werkzeug C3 Code, das Unternehmensanwendungen aus Anweisungen in normaler Sprache erstellen soll. Nach dessen Start sprang die Aktie an einem Tag um 13,3 Prozent.
Die Börse
Eine Aktie zwischen Hoffnung und Misstrauen
Die Kursbilanz zeigt, wie tief das Misstrauen sitzt. Über zwölf Monate hat die C3.ai Aktie gut ein Fünftel verloren, der schwärzeste Tag war der 26. Februar mit einem Minus von 18,5 Prozent nach katastrophalen Zahlen. Seit dem Tief im März hat sich der Kurs aber um mehr als die Hälfte erholt. Erste Analysten werden mutiger: Northland stufte die Aktie im Oktober auf Kaufen hoch und nennt ein Kursziel von 16 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Drei Wege für die C3.ai Aktie nach den Zahlen
Szenario 1: Die Wende wird sichtbar
Der Umsatz steigt erstmals wieder gegenüber dem Vorquartal, der Auftragseingang bleibt stark, und C3.ai bestätigt oder erhöht die Jahresprognose. Dann könnte die C3.ai Aktie das Hoch der vergangenen zwölf Monate ins Visier nehmen.
Szenario 2: Stabil, aber ohne Schwung
Die Zahlen liegen im Plan, der Ausblick bleibt unverändert. Die Aktie bleibt in der Spanne der vergangenen Wochen, Anleger warten auf die Wirkung der Kostensenkungen.
Szenario 3: Rückfall
Der Umsatz verfehlt die Prognose oder der Ausblick wird gesenkt. Dann droht ein Rückschlag wie im Februar, als die Aktie an einem Tag fast ein Fünftel verlor.
Häufige Fragen zur C3.ai Aktie
Wann legt C3.ai die Quartalszahlen vor?
Am Mittwoch, 2. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss, in Deutschland also in der Nacht zum Donnerstag.
Was erwartet C3.ai für das zweite Quartal?
Einen Umsatz von 51 bis 55 Millionen Dollar und einen bereinigten operativen Verlust von 34,5 bis 42,5 Millionen Dollar.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die C3.ai Aktie?
ISIN US12468P1049, WKN A2QJVE, deutsches Handelssymbol 724, US-Handelssymbol AI an der NYSE.
Welche Kennungen haben die anderen genannten Aktien?
Heidelberg Materials: ISIN DE0006047004, WKN 604700, Handelssymbol HEI. Ford: ISIN US3453708600, WKN 502391, deutsches Handelssymbol FMC1, US-Handelssymbol F an der NYSE. Palantir: ISIN US69608A1088, WKN A2QA4J, deutsches Handelssymbol PTX, US-Handelssymbol PLTR an der Nasdaq.
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