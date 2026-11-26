Warum fällt die BYD Aktie?

Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Belastend wirken der Preiskampf in China, Druck auf die Margen und Kapitalabflüsse aus chinesischen Aktien.

Wie läuft der Absatz bei BYD?

Im Oktober verkaufte BYD knapp 490.000 Fahrzeuge, ein Jahreshoch. Es war der sechste Monat in Folge mit Wachstum.

Welche Marken sind wichtig?

In Hongkong die Zone zwischen 54,00 und 56,50 Hongkong-Dollar. In Euro ist das Fünfjahrestief bei 6,80 Euro bereits unterschritten.

Welche ISIN und WKN hat die BYD Aktie?

ISIN CNE100000296, WKN A0M4W9, Handelssymbol BY6, US-Handelssymbol BYDDY.