Die BYD Aktie kommt nicht zur Ruhe. Am Donnerstag fiel sie um 4,4 Prozent auf ein neues 52-Wochen-Tief, am frühen Morgen kostete sie in Deutschland nur noch 6,64 Euro. Es war bereits der dritte Verlusttag in Folge, auf Wochensicht summiert sich das Minus auf 9,7 Prozent, in drei Monaten auf fast 35 Prozent. Einen konkreten Auslöser gab es nicht. Trotzdem gehört der chinesische Elektroautobauer zu den meistgesuchten Aktien des Tages.
BYD Aktie: Rekordabsatz, aber 64 Prozent unter dem Hoch – fällt jetzt das Fünfjahrestief?
Im Oktober verkaufte BYD so viele Autos wie nie in diesem Jahr. Die BYD Aktie fällt trotzdem auf ein neues 52-Wochen-Tief, drei Tage in Folge, ohne konkreten Anlass. Die große Analyse: warum Absatz und Aktie auseinanderlaufen, welche Marken jetzt zählen und was Analysten in Hongkong erwarten.
Die Stammdaten: Die BYD Aktie trägt die ISIN CNE100000296 und die WKN A0M4W9. In Deutschland lautet das Handelssymbol BY6, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol BYDDY gehandelt.
Das Paradox
Mehr Autos, weniger Börsenwert
Dabei läuft das Geschäft besser als zu Jahresbeginn. Nach einem schwachen Auftakt hat sich der Absatz seit dem Frühjahr deutlich erholt. Im Oktober verkaufte BYD knapp 490.000 Fahrzeuge, so viele wie in keinem anderen Monat dieses Jahres. Es war bereits der sechste Monat in Folge mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr. In den ersten zehn Monaten summierte sich der Absatz auf rund 3,62 Millionen Fahrzeuge.
Warum die BYD Aktie trotzdem fällt, hat mehrere Gründe. Der Preiskampf auf dem chinesischen Automarkt drückt auf die Margen, und die Konkurrenz durch neue Anbieter wächst. Zudem ziehen internationale Anleger seit Wochen Geld aus chinesischen Technologie- und Autowerten ab. Mehr Autos bedeuten in diesem Umfeld nicht automatisch mehr Gewinn.
BYD gewinnt die Schlacht um Stückzahlen. Die Börse fragt, was am Ende davon übrig bleibt.
Die Marken
Wo der Absturz gebremst werden könnte
In Hongkong notiert die BYD-Aktie bei 57,95 Hongkong-Dollar, rund 64 Prozent unter ihrem Hoch von 159,30 Hongkong-Dollar. Sie nähert sich einer Zone zwischen 54,00 und 56,50 Hongkong-Dollar, die frühere Rücksetzer mehrfach aufgefangen hat. In Euro ist das Fünfjahrestief bei 6,80 Euro aus dem Frühjahr 2024 bereits unterschritten. Charttechnische Wendesignale gibt es bislang nicht.
Die Analysten sehen die Lage weit entspannter als die Börse. Im Durchschnitt nennen rund 20 Häuser ein Kursziel von etwa 89 Hongkong-Dollar. Das ist eine Einschätzung Dritter, keine Prognose der Redaktion. Der große Abstand zum Kurs zeigt, wie stark das Misstrauen der Anleger derzeit ist.
Häufige Fragen zur BYD Aktie
Warum fällt die BYD Aktie?
Einen konkreten Auslöser gibt es nicht. Belastend wirken der Preiskampf in China, Druck auf die Margen und Kapitalabflüsse aus chinesischen Aktien.
Wie läuft der Absatz bei BYD?
Im Oktober verkaufte BYD knapp 490.000 Fahrzeuge, ein Jahreshoch. Es war der sechste Monat in Folge mit Wachstum.
Welche Marken sind wichtig?
In Hongkong die Zone zwischen 54,00 und 56,50 Hongkong-Dollar. In Euro ist das Fünfjahrestief bei 6,80 Euro bereits unterschritten.
Welche ISIN und WKN hat die BYD Aktie?
ISIN CNE100000296, WKN A0M4W9, Handelssymbol BY6, US-Handelssymbol BYDDY.
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