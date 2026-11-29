Fünf Minuten für 60 Prozentpunkte Ladung – und trotzdem zwölf Monate Kursverlust. Die BYD Aktie fiel am Mittwoch in Hongkong auf 56,65 Hongkong-Dollar, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Am Freitag folgte die Wende: plus 3,7 Prozent auf 59,00 Hongkong-Dollar, bei 49,7 Millionen gehandelten Aktien, mehr als doppelt so viel wie im Schnitt. Auf Tradegate stieg das Papier um 2,6 Prozent auf 6,92 Euro. Vom Aprilhoch bei 113,40 Hongkong-Dollar bleibt ein Minus von 48 Prozent.
BYD Aktie: Fast halbiert seit April – dabei lädt die neue Batterie in fünf Minuten
Die BYD Aktie ist auf ein 52-Wochen-Tief gefallen und hat am Freitag bei hohem Umsatz gedreht. Der Konzern ist nicht nur Autobauer, sondern der zweitgrößte Batteriehersteller der Welt. Während die Blade-Batterie der zweiten Generation Maßstäbe beim Laden setzt, bremsen EU-Quoten, ein Gerichtsurteil und volle Lager. Die große Analyse vor den Absatzzahlen für November.
Die Technik
Die Batterie, die so schnell lädt wie man tankt
BYD begann 1995 als Batteriehersteller und baut bis heute Zellen, Halbleiter und die meisten Kernkomponenten selbst. Im März stellte der Konzern die Blade-Batterie der zweiten Generation vor. Nach Unternehmensangaben lädt sie am hauseigenen Schnelllader mit bis zu 1.500 Kilowatt in rund fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent und in neun Minuten auf 97 Prozent. Selbst bei minus 30 Grad sollen 20 auf 97 Prozent in etwa zwölf Minuten möglich sein. Die Energiedichte stieg um 5 Prozent.
Dazu baut BYD ein eigenes Ladenetz. Ende August waren in China 10.000 dieser Stationen in Betrieb, bis Jahresende sollen es 20.000 sein. Mit 15,2 Prozent Weltmarktanteil bei Batterien für Elektroautos liegt BYD laut SNE Research auf Rang zwei hinter CATL – und beliefert zunehmend auch andere Hersteller.
Der Absatz
Rekord bei Elektroautos, Schwäche zu Hause
Im Oktober verkaufte BYD 490.168 Fahrzeuge, 11 Prozent mehr als im Vorjahr und der höchste Monatswert 2026. Reine Elektroautos erreichten mit 305.743 Stück erstmals mehr als 300.000 – ein Plus von 37 Prozent. Die Exporte lagen bei 170.194 Fahrzeugen, rund 35 Prozent des Absatzes. In China selbst sank der Absatz dagegen um 10,6 Prozent auf 319.974 Fahrzeuge, und die Plug-in-Hybride verloren 17 Prozent. Nach zehn Monaten liegt der Gesamtabsatz mit 3,62 Millionen Fahrzeugen 2,2 Prozent unter dem Vorjahr.
Im dritten Quartal stieg der Nettogewinn um 28 Prozent auf 10,02 Milliarden Yuan, der Umsatz um 13,6 Prozent auf 221,5 Milliarden Yuan. Beides lag unter den Erwartungen von Analysten. Auffällig ist die Bilanz: Die Vorräte stiegen seit Jahresbeginn von 138,4 auf 221,6 Milliarden Yuan – der Preis für die Expansion im Ausland.
Die Bremsen
Brüssel und ein Gericht in Den Haag
Für die BYD Aktie kamen zuletzt zwei schlechte Nachrichten aus Europa. Die EU-Kommission hat vorläufige Einfuhrquoten für chinesische Hybridautos veröffentlicht: 191.780 Fahrzeuge für alle Hersteller zusammen, gültig ab 1. Dezember bis Juni 2027. Gerade Hybride waren zuletzt BYDs Antwort auf die EU-Zölle für Elektroautos. Zudem untersagte das Bezirksgericht Den Haag per einstweiliger Verfügung den Verkauf des Geländewagens Ti7 in der EU; nach vorläufiger Einschätzung verletzt das Modell Designrechte von Jaguar Land Rover am Defender.
BYD reagiert mit Fertigung vor Ort. Der Konzern verhandelt exklusiv über den Kauf des Werks von INEOS Automotive im französischen Hambach; laut Le Monde sollen dort ab 2027 Hybrid-SUV gebaut werden. Mehrere Analysehäuser haben nach Angaben von Ad-hoc-News ihre Gewinnschätzungen für 2026 und 2027 gesenkt und verweisen auf die schwache Inlandsnachfrage. Den Rückenwind am Freitag lieferte die Politik: Chinas Staatsrat forderte weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts, der Hang Seng legte 2,1 Prozent zu.
Häufige Fragen zur BYD Aktie
Warum ist die BYD Aktie gefallen?
Der Absatz im Heimatmarkt China sinkt, die Quartalszahlen lagen unter den Erwartungen, und die EU begrenzt ab Dezember die Einfuhr chinesischer Hybridautos. Hinzu kam ein schwacher Gesamtmarkt in Hongkong.
Ist BYD ein Batteriehersteller?
Ja. BYD begann als Batteriehersteller und ist laut SNE Research mit 15,2 Prozent Marktanteil die Nummer zwei bei Batterien für Elektroautos.
Wann kommen die nächsten Absatzzahlen?
BYD meldet seine Monatszahlen üblicherweise zum Monatsanfang. Die Zahlen für November werden Anfang Dezember erwartet.
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