BYD begann 1995 als Batteriehersteller und baut bis heute Zellen, Halbleiter und die meisten Kernkomponenten selbst. Im März stellte der Konzern die Blade-Batterie der zweiten Generation vor. Nach Unternehmensangaben lädt sie am hauseigenen Schnelllader mit bis zu 1.500 Kilowatt in rund fünf Minuten von 10 auf 70 Prozent und in neun Minuten auf 97 Prozent. Selbst bei minus 30 Grad sollen 20 auf 97 Prozent in etwa zwölf Minuten möglich sein. Die Energiedichte stieg um 5 Prozent.

Dazu baut BYD ein eigenes Ladenetz. Ende August waren in China 10.000 dieser Stationen in Betrieb, bis Jahresende sollen es 20.000 sein. Mit 15,2 Prozent Weltmarktanteil bei Batterien für Elektroautos liegt BYD laut SNE Research auf Rang zwei hinter CATL – und beliefert zunehmend auch andere Hersteller.