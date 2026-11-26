Die Kursliste vergleicht den aktuellen Tradegate-Kurs mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags. Dort wird bis in den späten Abend gehandelt, in London endet der Handel früher. Umgerechnet entspricht der Tradegate-Kurs von 35,12 Euro ziemlich genau dem Londoner Schluss. Der CBOE UK 100 Verlierer Bunzl hat also nicht in London verloren, sondern einen hohen Vorabendkurs im deutschen Handel wieder abgegeben.

Richtig ist aber auch: Die Aktie hat die Erholung des Marktes verpasst. Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, Bunzl nur um 0,3 Prozent. Anleger kauften am Donnerstag die Verlierer der Vortage – Banken, Minen, Technologie – und ließen defensive Werte liegen. Am Mittwoch, im schwachen Markt, hatte Bunzl noch 1,7 Prozent zugelegt.