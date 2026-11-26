Verlierer in Deutschland, kleiner Gewinner in London: Die Bunzl-Aktie (ISIN: GB00B0744B38, WKN: A0ERRF, Symbol London: BNZL, Symbol Deutschland: BUZ1, US-Symbol: BZLFY) gibt im Tradegate-Handel um 2,50 Prozent auf 35,12 Euro nach und erscheint damit unter den CBOE UK 100 Verlierern des Tages. In London schließt die Aktie 0,34 Prozent höher bei 2.947 Pence.
Bunzl-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Minus 2,5 Prozent auf Tradegate – in London schließt der Großhändler leicht im Plus
Die Bunzl-Aktie steht mit einem Minus von 2,50 Prozent auf 35,12 Euro auf der Liste der CBOE UK 100 Verlierer. An der Heimatbörse London schließt sie dagegen 0,3 Prozent höher bei 2.947 Pence. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht. Auffällig ist etwas anderes: An einem Tag, an dem der Markt 1,75 Prozent gewinnt, bleibt der defensive Wert zurück.
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CBOE UK 100 Verlierer Bunzl
Warum die Bunzl-Aktie auf Tradegate fällt: Zwei Handelsplätze, zwei Bilder
Eine Meldung von Bunzl gab es am Donnerstag nicht. Der Unterschied zwischen den Börsenplätzen dürfte am Bezugskurs liegen.
Die Kursliste vergleicht den aktuellen Tradegate-Kurs mit dem letzten Tradegate-Kurs des Vortags. Dort wird bis in den späten Abend gehandelt, in London endet der Handel früher. Umgerechnet entspricht der Tradegate-Kurs von 35,12 Euro ziemlich genau dem Londoner Schluss. Der CBOE UK 100 Verlierer Bunzl hat also nicht in London verloren, sondern einen hohen Vorabendkurs im deutschen Handel wieder abgegeben.
Richtig ist aber auch: Die Aktie hat die Erholung des Marktes verpasst. Der FTSE 100 stieg um 1,75 Prozent, Bunzl nur um 0,3 Prozent. Anleger kauften am Donnerstag die Verlierer der Vortage – Banken, Minen, Technologie – und ließen defensive Werte liegen. Am Mittwoch, im schwachen Markt, hatte Bunzl noch 1,7 Prozent zugelegt.
Aktivist im Haus
Der Investor Elliott hält Berichten zufolge knapp 5 Prozent und drängt auf höhere Rückkäufe sowie eine Überprüfung des Nordamerika-Geschäfts.
Rückkauf läuft
Am 16. November startete die zweite Tranche des im September angekündigten Programms über bis zu 500 Millionen Pfund.
Geschäft
Im dritten Quartal bestätigte Bunzl die Jahresziele; die operative Marge soll etwa auf Vorjahresniveau liegen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bunzl plc
- Geschäft
- Großhandel für Verpackung, Hygiene- und Arbeitsschutzartikel
- ISIN / WKN
- GB00B0744B38 / A0ERRF
- Symbol London / Deutschland / USA
- BNZL / BUZ1 / BZLFY
- Kurs Tradegate
- 35,12 Euro (−2,50 %)
- Kurs London
- 2.947 Pence (+0,34 %)
Stand: 26.11.2026, Tradegate laut Kursliste der Redaktion, 18:01 Uhr; London laut Hargreaves Lansdown
Häufige Fragen zur Bunzl-Aktie
Warum ist die Bunzl-Aktie heute CBOE UK 100 Verlierer?
Im deutschen Handel fiel sie gegenüber dem Vorabendkurs um 2,5 Prozent. In London schloss sie leicht im Plus; eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Welche Rolle spielt Elliott?
Der aktivistische Investor ist mit knapp 5 Prozent beteiligt und fordert mehr Rückkäufe und eine Überprüfung des Nordamerika-Geschäfts.
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