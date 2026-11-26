Bei Bunge kaufen die Kontrolleure. Christopher Mahoney, Mitglied im Verwaltungsrat des Agrarhändlers, hat am 19. und 20. November 12.500 Aktien für rund 1,16 Millionen Dollar erworben. Etwa zur gleichen Zeit meldete auch Verwaltungsratschef Mark Zenuk einen Kauf. Zwei Insider, die in derselben Woche zugreifen: Für die Bunge Aktie ist das ein sogenannter Cluster-Kauf.
Bunge Aktie: Verwaltungsrat kauft für 1,2 Millionen Dollar zu – und bleibt nicht allein
Beim Agrarhändler Bunge haben zwei Mitglieder des Verwaltungsrats innerhalb weniger Tage Aktien gekauft. Allein Christopher Mahoney investierte laut SEC-Meldung rund 1,16 Millionen Dollar, ohne Handelsplan. Was der Cluster-Kauf für die Bunge Aktie bedeutet.
Steckbrief
- Unternehmen
- Bunge Global SA
- Sitz
- Chesterfield, Missouri
- ISIN
- CH1300646267
- Handelssymbol
- Q23
- US-Handelssymbol
- BG (NYSE)
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Bunge-Aktie trägt die ISIN CH1300646267. In Deutschland wird sie unter dem Handelssymbol Q23 gehandelt, in den USA unter BG an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Zwei Tage, fast verdoppelt: Mahoneys Kauf im Detail
Am 19. November kaufte Mahoney 7.500 Aktien zu durchschnittlich 93,36 Dollar, am 20. November 5.000 Aktien zu 92,29 Dollar. Vor dem ersten Kauf hielt er 14.830 Aktien, danach 27.330 Stück. Der Bestand ist damit um gut 84 Prozent gewachsen. Die Meldung weist keinen Handelsplan nach Rule 10b5-1 aus, beide Käufe tragen den Code P für Käufe am offenen Markt.
Verwaltungsratschef Mark Zenuk taucht in derselben Woche ebenfalls als Käufer auf. Zusammen kommen beide Insider laut Auswertungen der SEC-Meldungen auf Käufe von rund 1,4 Millionen Dollar.
Die Einordnung
Was den Cluster-Kauf aussagekräftig macht
Mehrere Käufer
Wenn mehrere Insider unabhängig voneinander kaufen, gilt das als stärkeres Signal als ein einzelner Kauf.
Ohne Plan
Mahoneys Käufe wurden aktuell entschieden, nicht Monate vorher festgelegt.
Spürbarer Anteil
Mahoney hat seinen Bestand fast verdoppelt. Das ist mehr als eine symbolische Aufstockung.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Bunge
Wer hat bei Bunge Aktien gekauft?
Verwaltungsrat Christopher Mahoney und Verwaltungsratschef Mark Zenuk.
Wie viel hat Mahoney gekauft?
12.500 Aktien zu 93,36 und 92,29 Dollar, zusammen rund 1,16 Millionen Dollar.
Was ist ein Cluster-Kauf?
Mehrere Insider kaufen innerhalb kurzer Zeit Aktien desselben Unternehmens.
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