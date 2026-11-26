Wer hat bei Bunge Aktien gekauft?

Verwaltungsrat Christopher Mahoney und Verwaltungsratschef Mark Zenuk.

Wie viel hat Mahoney gekauft?

12.500 Aktien zu 93,36 und 92,29 Dollar, zusammen rund 1,16 Millionen Dollar.

Was ist ein Cluster-Kauf?

Mehrere Insider kaufen innerhalb kurzer Zeit Aktien desselben Unternehmens.