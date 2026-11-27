Die Bunge-Aktie (Bunge Global, ISIN CH1300646267, WKN A3EYCJ, Handelssymbol BG, deutsches Kürzel Q23) gehört am Freitag zu den S&P 500 Gewinnern. Laut Indikation von Societe Generale um 15:35 Uhr MEZ, kurz nach dem US-Handelsstart, notiert der Agrarkonzern bei 90,705 US-Dollar. Das sind 2,56 US-Dollar oder 2,90 Prozent mehr als zum Mittwochsschluss; am Donnerstag war die US-Börse wegen Thanksgiving geschlossen.
Bunge-Aktie: S&P 500 Gewinner im Agrar-Aufwind
Die Bunge-Global-Aktie gehört am Freitag mit rund 2,9 Prozent Plus zu den S&P 500 Gewinnern, ohne dass ein eigener Auslöser erkennbar ist.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Bunge-Aktie steigt
Stärke bei Rohstoffwerten
Nach Marktberichten legen Gold, Silber und Kupfer zu. Die Stimmung für Rohstoff- und zyklische Werte ist insgesamt positiv.
Nachlassende Zollsorgen
Entspannung bei den Zollthemen kann den Handel mit Agrarrohstoffen stützen, den Bunge weltweit betreibt.
Kein eigener Auslöser erkennbar
Zu Bunge liegt am Freitag keine spezifische Unternehmensmeldung vor.
Einordnung
Was der Kurssprung bedeutet
Bunge ist ein weltweit tätiger Händler und Verarbeiter von Ölsaaten und Getreide. Das Geschäft hängt an Ernten, Handelsströmen und Verarbeitungsmargen. Die Indikation ist eine Momentaufnahme.
Häufige Fragen zur Bunge-Aktie
Warum steigt die Bunge-Aktie am Freitag?
Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Stärke bei Rohstoffwerten stützt.
Wie stark steigt die Bunge-Aktie?
Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,90 Prozent auf 90,71 US-Dollar.
Ist das ein Schlusskurs?
Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.
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