Warum steigt die Bunge-Aktie am Freitag?

Ein eigener Auslöser ist nicht erkennbar; die Stärke bei Rohstoffwerten stützt.

Wie stark steigt die Bunge-Aktie?

Laut Indikation um 15:35 Uhr MEZ 2,90 Prozent auf 90,71 US-Dollar.

Ist das ein Schlusskurs?

Nein, es ist eine frühe Indikation kurz nach dem US-Handelsstart.