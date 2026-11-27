Der Bundestag hat am Freitag, 27. November 2026, den Bundeshaushalt 2027 beschlossen: In namentlicher Abstimmung votierten 317 Abgeordnete mit Ja, 260 mit Nein, Enthaltungen gab es keine. Der Kernhaushalt umfasst rund 556 Milliarden Euro, die Nettokreditaufnahme steigt von 98 auf rund 123 Milliarden Euro (ZDFheute, AFP, Berichte ab 15:03 Uhr MEZ). Der DAX (ISIN DE0008469008) schloss am Freitag bei 25.441,24 Punkten und damit 0,90 Prozent im Plus, mit einem Wochenplus von 2,6 Prozent (dpa-AFX, 18:02 Uhr MEZ). Ein direkter Kurseffekt des Haushaltsbeschlusses ist in den Berichten nicht belegt – an der Börse stand die KI-Erholung im Vordergrund.
Bundeshaushalt 2027: Bundestag beschließt 556-Milliarden-Etat mit 317 zu 260 Stimmen – wie belastbar ist die Koalition für den DAX?
Der Bundestag hat den Bundeshaushalt 2027 beschlossen: rund 556 Milliarden Euro Ausgaben, 123 Milliarden Euro Kredite im Kernhaushalt. Zugleich eskaliert der Streit um die Einkommensteuerreform. Was Anleger beim DAX jetzt beachten.
Haushalt 2027
Was steckt im Etat 2027 – und wie hoch sind die Schulden?
Nach Angaben von ZDFheute ist 2027 jeder dritte Euro schuldenfinanziert. Rechnet man die Sondervermögen für Infrastruktur und Bundeswehr hinzu, liegt die Neuverschuldung bei mehr als 210 Milliarden Euro. Die Verteidigungsausgaben steigen auf fast 140 Milliarden Euro, den höchsten Stand seit dem Ende des Kalten Krieges. Für die Ukraine sind 12 Milliarden Euro vorgesehen. Der Arbeits- und Sozialetat macht mehr als ein Drittel des Haushalts aus.
|Eckpunkt
|Angabe
|Ausgaben Kernhaushalt
|rund 556 Mrd. € (+31,4 Mrd. € zum Vorjahr)
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|von 98 auf rund 123 Mrd. €
|Neuverschuldung inkl. Sondervermögen
|mehr als 210 Mrd. €
|Verteidigung
|fast 140 Mrd. €
|Ukraine-Hilfe
|12 Mrd. €
|Rentenzuschuss
|weitere 3 Mrd. € Kürzung (statt 1 Mrd. €)
|Stromsteuer ab 2027
|von 2,05 auf 0,1 Cent je kWh
|Zuckersteuer
|ab 2028, 25 bis 35 Cent je Liter
|Haushaltslücke 2028
|25 Mrd. €, bei dauerhafter Stromsteuer-Senkung 30 Mrd. €
Quelle: ZDFheute, AFP (Yahoo Nachrichten), 27.11.2026
Das Haushaltsbegleitgesetz sieht zudem höhere Steuern auf alkoholische Getränke vor. Aus dem Klima- und Transformationsfonds sollen 2,7 Milliarden Euro in den Kernhaushalt überführt werden. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte laut ZDFheute: „Deswegen muss 2027 das Jahr der privaten Investitionen werden.“ Den Haushalt 2028 nannte er laut AFP „noch herausfordernder“.
Koalitionsstreit
Warum eskaliert der Streit um die Einkommensteuerreform – und was verlangt die Union?
Kaum ist der Etat durch, verschärft sich der Konflikt um die Einkommensteuerreform. Laut AFP droht die Union, die vereinbarte Anhebung der Reichensteuer zu blockieren, wenn nicht zugleich Arbeitsmarktreformen auf den Weg gebracht werden. Genannt werden eine Lockerung des Kündigungsschutzes und längere Befristungen von zwei auf bis zu vier Jahre. Die SPD kritisiert die Verknüpfung scharf. Klingbeil mahnte, die Steuerreform nicht „zum Spielball“ eines Konflikts zu machen. SPD-Fraktionsvize Esdar hatte laut AFP das Ziel genannt, die Reform noch in diesem Jahr zu verabschieden. Kernpunkte der Reform sind laut Bericht Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und Kindergeld.
Aus der Opposition kam Kritik am Verfahren: Linke und Grüne bemängeln viele Änderungen in letzter Minute. Die Grünen-Politikerin Lisa Paus kritisierte zudem die Überführung von Mitteln aus dem Klimafonds.
Märkte
Was bedeutet der Etat 2027 für DAX, Rüstungsaktien und Bundesanleihen – welche Branchen sind betroffen?
Für die Börse sind drei Linien relevant. Erstens die Rüstungsaktien: Die Verteidigungsausgaben von fast 140 Milliarden Euro stützen die Auftragsperspektive der Branche. Am Freitag führte die Rheinmetall Aktie den DAX mit plus 3,3 Prozent an – laut dpa-AFX nach dem Kapitalmarkttag des Konzerns, nicht wegen des Haushalts. Im MDAX legten Hensoldt (plus 4,8 Prozent) und Renk (plus 3,3 Prozent) zu. Ob und wie stark der Etat dabei mitwirkte, ist nicht belegt; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Zweitens Staatsanleihen und Zinsen: Mehr Kredite bedeuten mehr Bundesanleihen am Markt. Drittens Konsum- und Getränkeaktien: Die geplante Zuckersteuer ab 2028 und höhere Alkoholsteuern betreffen die Branche, konkrete Unternehmensschätzungen liegen nicht vor. Die Senkung der Stromsteuer entlastet dagegen Verbraucher und stromintensive Betriebe.
Welche Termine stehen jetzt an – was sollten Anleger beobachten?
Im Blick stehen die weitere Abstimmung zur Einkommensteuerreform im Bundestag, die vom Koalitionsstreit abhängt, der Start von Stromsteuer-Senkung und Haushaltsbegleitgesetz zum Jahresbeginn 2027 sowie die Aufstellung des Haushalts 2028. Einen Bundesrats-Termin nennen die Berichte nicht. Am Markt bleiben außerdem die Fed-Entscheidung am 9. Dezember und die Bank-of-Japan-Sitzung am 18. Dezember wichtige Taktgeber für den DAX.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027?
Der Kernhaushalt liegt bei rund 556 Milliarden Euro Ausgaben. Die Nettokreditaufnahme beträgt rund 123 Milliarden Euro; mit den Sondervermögen sind es mehr als 210 Milliarden Euro (ZDFheute, 27.11.2026).
Wie hat der Bundestag abgestimmt?
In namentlicher Abstimmung gab es 317 Ja- und 260 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen.
Was ändert sich bei Steuern 2027 und 2028?
Die Stromsteuer sinkt ab 2027 von 2,05 auf 0,1 Cent je kWh. Eine Zuckersteuer von 25 bis 35 Cent je Liter soll ab 2028 gelten, Alkoholsteuern steigen.
Welche Aktien sind betroffen?
Im Fokus stehen Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie, der DAX insgesamt sowie Konsum- und Getränkewerte. Belegte Kursreaktionen auf den Etat gibt es bislang nicht.
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