Kaum ist der Etat durch, verschärft sich der Konflikt um die Einkommensteuerreform. Laut AFP droht die Union, die vereinbarte Anhebung der Reichensteuer zu blockieren, wenn nicht zugleich Arbeitsmarktreformen auf den Weg gebracht werden. Genannt werden eine Lockerung des Kündigungsschutzes und längere Befristungen von zwei auf bis zu vier Jahre. Die SPD kritisiert die Verknüpfung scharf. Klingbeil mahnte, die Steuerreform nicht „zum Spielball“ eines Konflikts zu machen. SPD-Fraktionsvize Esdar hatte laut AFP das Ziel genannt, die Reform noch in diesem Jahr zu verabschieden. Kernpunkte der Reform sind laut Bericht Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag und Kindergeld.

Aus der Opposition kam Kritik am Verfahren: Linke und Grüne bemängeln viele Änderungen in letzter Minute. Die Grünen-Politikerin Lisa Paus kritisierte zudem die Überführung von Mitteln aus dem Klimafonds.