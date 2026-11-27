Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027?

555,94 Milliarden Euro in der Ausschussfassung, 31,40 Milliarden mehr als 2026.

Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027?

122,97 Milliarden Euro im Kernhaushalt, mit Sondertöpfen berichten Medien von rund 210 Milliarden Euro.

Wie hoch ist der Verteidigungsetat?

Der Einzelplan 14 umfasst 109,75 Milliarden Euro; mit kreditfinanzierten Sondermitteln sind es knapp 140 Milliarden Euro.

Was bedeutet der Haushalt für Rüstungsaktien?

Er stützt die Nachfrage, ein belegter direkter Kurseffekt des heutigen Votums liegt aber nicht vor.