Der Bundeshaushalt 2027 steht heute zur Schlussabstimmung im Bundestag: Die Ausschussfassung sieht Ausgaben von 555,94 Milliarden Euro vor, 31,4 Milliarden mehr als 2026. Die Nettokreditaufnahme im Kernhaushalt liegt bei 122,97 Milliarden Euro, mit den kreditfinanzierten Sondertöpfen für Infrastruktur und Bundeswehr kommen Berichten zufolge rund 210 Milliarden Euro zusammen. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.215,52 Punkten (Xetra, 17:44 Uhr), ein Plus von 2,08 Prozent; für Rüstungsaktien wie die Rheinmetall Aktie ist der Etat ein zentraler Rückenwind-Faktor.
Bundeshaushalt 2027: 556 Milliarden Euro, 123 Milliarden Kreditaufnahme im Kern und rund 210 Milliarden mit Sondertöpfen – was bedeutet das Votum heute für DAX und Rüstungsaktien?
Der Bundestag stimmt heute über den Haushalt 2027 ab. Hinter der Zahl von 556 Milliarden Euro stehen zwei Schuldenrechnungen, ein Verteidigungsetat zwischen 110 und fast 140 Milliarden Euro und eine Opposition, die geschlossen dagegen ist. Was Anleger über DAX, Rüstungsaktien und Bundesanleihen wissen sollten.
Der Ablauf
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab, und was liegt vor?
Heute geht es um das Gesamtpaket: Haushaltsgesetz 2027, Finanzplan bis 2030 und das Haushaltsbegleitgesetz.
Nach Angaben des Bundestags folgt auf die zweite Lesung ohne Debatte die dritte Lesung mit einer 90-minütigen Aussprache; der Livestream beginnt um 12:40 Uhr, eine feste Abstimmungsuhrzeit nennt das Parlament nicht, erwartet wird das Votum am Freitagnachmittag. Zur Abstimmung stehen außerdem Entschließungsanträge von AfD, Grünen und Linken. Ein Termin für die anschließende Befassung des Bundesrats ließ sich nicht belegen. Union und SPD hatten dem Etat im Haushaltsausschuss zugestimmt; die Ausschussfassung liegt 0,51 Milliarden Euro über dem Regierungsentwurf von 555,43 Milliarden Euro.
|Größe
|2027
|Einordnung
|Gesamtausgaben
|555,94 Mrd. €
|+31,40 Mrd. € gegenüber 2026
|Investitionen
|61,85 Mrd. €
|2026: 58,35 Mrd. €
|Verteidigung (Einzelplan 14)
|109,75 Mrd. €
|mit Sondermitteln knapp 140 Mrd. €
|Nettokreditaufnahme Kernhaushalt
|122,97 Mrd. €
|+4,24 Mrd. € zum Entwurf
|Neuverschuldung mit Sondertöpfen
|rund 210 Mrd. €
|davon Infrastruktur 57,8 Mrd. €, Bundeswehr 29,6 Mrd. €
Ausschussfassung; Verteidigungsangabe von knapp 140 Mrd. € nach Medienberichten inklusive kreditfinanzierter Sondermittel.
Quelle: Deutscher Bundestag, Textarchiv KW 48/2026; Medienberichte
Die Schuldenfrage
Wie hoch ist die Neuverschuldung wirklich?
Wer den Haushalt 2027 verstehen will, muss zwei Rechnungen auseinanderhalten. Im Kernhaushalt beträgt die Nettokreditaufnahme 122,97 Milliarden Euro. Hinzu kommen die Kredite der Sondervermögen: Berichten zufolge 57,8 Milliarden Euro für Infrastruktur und 29,6 Milliarden Euro für die Verteidigung, sodass die gesamte Neuverschuldung bei rund 210 Milliarden Euro liegt. Die Schuldenbremse gilt nach diesen Berichten formal als eingehalten, weil Sondervermögen und Verteidigungsausnahme nicht mitzählen. Genau dort setzt die Kritik an: Der Ökonom Lars Feld sagte Anfang November, der Haushalt enthalte „zu viel Verschuldung“.
Für Anleger zählt dabei vor allem das Angebot an Bundesanleihen: Mehr Schulden bedeuten mehr Emissionen, was bei der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen (zuletzt rund 3,25 Prozent) eine Rolle spielt. Ein belegter direkter Kurseffekt des heutigen Votums liegt nicht vor; die Entscheidung ist seit der Ausschussberatung weitgehend eingepreist.
Die Positionen
Wer stimmt dafür, wer dagegen und warum?
Die Koalition aus CDU/CSU und SPD stützt den Entwurf und verweist auf Rekordinvestitionen von 61,85 Milliarden Euro sowie höhere Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung. Der Streit innerhalb der Koalition war ungewöhnlich lang, unter anderem um die Stromsteuersenkung für alle, die 2027 auf den EU-Mindestsatz sinken soll (Kosten rund 5,4 Milliarden Euro). Die AfD lehnt den Etat ab und kritisiert Verteidigungskredite und konsumtive Ausgaben, die Grünen bemängeln die Nutzung des Klima- und Transformationsfonds zum Stopfen von Lücken im Kernhaushalt, die Linke die Kreditaufnahme und soziale Kürzungen. Alle Oppositionsanträge scheiterten im Ausschuss; Positionen teils aus früheren Lesungen und können sich verändert haben.
Die Märkte
Was heißt der Haushalt für die Rheinmetall Aktie, Rüstungsaktien und den DAX?
Einschätzung der Redaktion: Ein Verteidigungsetat zwischen 110 und fast 140 Milliarden Euro, der höchste seit dem Kalten Krieg, ist für die Auftragsbücher von Rheinmetall, Hensoldt, TKMS und Renk die wichtigste politische Grundlage. Die Rheinmetall Aktie legte am Donnerstag vor dem zweiten Tag des Kapitalmarkttags um mehr als vier Prozent auf rund 770 Euro zu; nach Börsen-Zeitung-Bericht hatten sich Rüstungswerte schon nach dem Ausschussbeschluss erholt, die Gewinne schmolzen aber ab. Zugleich sind Rüstungsaktien von Friedensgesprächen über die Ukraine abhängig. Für Bauwerte und Infrastrukturunternehmen steht der Etat für 61,85 Milliarden Euro Investitionen, doch ob die Mittel zügig abfließen, entscheidet sich erst in den Ministerien. Der DAX hat sich nach dem Tief seit Juli über 25.000 Punkte erholt; getrieben wurde das am Donnerstag laut Marktberichten von der Umkehr der US-Techwerte, nicht vom Haushalt.
Ausblick
Welche Termine sind jetzt wichtig?
Nach der Abstimmung folgt das weitere Gesetzgebungsverfahren im Bundesrat. Für die Märkte stehen danach die Fed am 9. Dezember, die EZB am 17. Dezember und die deutschen und europäischen Inflationszahlen am 30. November und 1. Dezember im Kalender. Ein früherer Beitrag zur Schlussabstimmung auf aktiencheck.de beleuchtete den Ablauf; dieser Artikel ordnet die Schuldenrechnung nach der Ausschussfassung ein.
Häufige Fragen zum Bundeshaushalt 2027
Wie hoch ist der Bundeshaushalt 2027?
555,94 Milliarden Euro in der Ausschussfassung, 31,40 Milliarden mehr als 2026.
Wie hoch ist die Neuverschuldung 2027?
122,97 Milliarden Euro im Kernhaushalt, mit Sondertöpfen berichten Medien von rund 210 Milliarden Euro.
Wie hoch ist der Verteidigungsetat?
Der Einzelplan 14 umfasst 109,75 Milliarden Euro; mit kreditfinanzierten Sondermitteln sind es knapp 140 Milliarden Euro.
Was bedeutet der Haushalt für Rüstungsaktien?
Er stützt die Nachfrage, ein belegter direkter Kurseffekt des heutigen Votums liegt aber nicht vor.
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