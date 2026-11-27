Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitagvormittag auf 3,28 Prozent gestiegen (dpa-AFX, Stand 27.11.2026, 09:22 Uhr MEZ), der Euro-Bund-Future gab um 0,26 Prozent auf 122,87 Punkte nach. Zwei Tage zuvor, am 25. November um 17:09 Uhr MEZ, lag die Rendite noch bei 3,21 Prozent und der Bund-Future bei 123,51. Der Auslöser: gestiegene Ölpreise und sich erholende Aktien, die den sicheren Hafen Bundesanleihen weniger gefragt machen.
Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,28 Prozent, Brent bei 97 Dollar – wie viel Ölpreis steckt in der Bund-Rendite?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag auf 3,28 Prozent gestiegen, der Bund-Future fiel auf 122,87 Punkte. Auslöser sind höhere Ölpreise und erholte Aktien, obwohl die Inflation in Frankreich und Spanien deutlich nachgab. Was die Zinskurve von 3,09 bis 3,68 Prozent über die nächsten EZB-Schritte verrät.
Warum steigt die Rendite der Bundesanleihe trotz fallender Inflation in Frankreich und Spanien?
Die Daten vom Morgen hätten den Anleihen eigentlich helfen müssen: In Frankreich fiel die Teuerung (HVPI) auf 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent, in Spanien auf 4,1 Prozent nach 4,7 Prozent. Doch der Markt schaute woanders hin.
Laut dpa-AFX verwiesen Marktbeobachter auf den Gegenwind höherer Ölpreise und auf die Erholung an den Aktienmärkten ohne Impulse aus den USA. Brent kostete nach Angaben von Trading Economics am 27. November 96,94 US-Dollar je Barrel, 0,57 Prozent mehr als am Vortag. Auf Monatssicht liegt der Preis allerdings gut 13 Prozent niedriger, auf Jahressicht rund 55 Prozent höher. Für Anleihen zählt weniger der Tagesausschlag als die Frage, ob Energie die Inflationserwartungen hochhält. Denn dann bleibt der Spielraum der EZB eng, und Anleger verlangen für langlaufende Papiere mehr Rendite.
Dazu kommt die Risikostimmung. Am Mittwoch hatte ein Ausverkauf an den Technologiebörsen die Renditen bis auf rund 3,2 Prozent gedrückt, den tiefsten Stand seit Ende August. Seither erholen sich Aktien, und das Kapital wandert teilweise zurück. Rendite und Kurs bewegen sich dabei gegenläufig: Steigt die Rendite, sinkt der Kurs bereits ausgegebener Anleihen, deshalb fällt auch der Bund-Future.
|Laufzeit
|Rendite
|Veränderung
|Zwei Jahre
|3,09 %
|+1 Bp.
|Zehn Jahre
|3,28 %
|+3 Bp.
|Dreißig Jahre
|3,68 %
|+4 Bp.
Rendite in Prozent, Veränderung zum Vortag in Basispunkten (Bp.), gerundet. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit), 10-Jahres-Wert zusätzlich dpa-AFX 09:22 Uhr MEZ
Das große Bild
Was verrät die Zinskurve über die nächsten EZB-Schritte?
Die Kurve zeigt, was der Markt erwartet. Die Zweijährige rentiert mit 3,09 Prozent, die Zehnjährige mit 3,28 und die Dreißigjährige mit 3,68 Prozent. Der Abstand zwischen zwei und zehn Jahren beträgt damit nur rund 19 Basispunkte, zwischen zehn und dreißig Jahren rund 40. Eine flache Kurve am kurzen Ende deutet darauf hin, dass Anleger Zinserhöhungen bereits einpreisen: Laut LSEG-Daten, die Trading Economics zitiert, setzt der Geldmarkt auf zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis Juni 2027. Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, dass einige Ratsmitglieder bereits damals eine Anhebung wollten, aber warteten.
Die Zweijährige liegt zudem 106 Basispunkte über dem Vorjahr, die Zehnjährige 59 und die Dreißigjährige 35. Der Zinsanstieg trifft das kurze Ende also am stärksten, ein typisches Muster in einem Straffungszyklus. Wer Duration verstehen will: Sie misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Renditeänderungen reagiert. Je länger die Laufzeit, desto größer der Kursausschlag bei gleicher Renditebewegung. Die Dreißigjährige reagiert deshalb deutlich empfindlicher als die Zweijährige.
Dahinter steht das große Bild der Geldpolitik: Die Inflation im Euroraum lag laut Trading Economics zuletzt bei rund 4 Prozent, doppelt so hoch wie das EZB-Ziel. Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am 17. Dezember an. Hinzu kommt das Angebot: Der Bund plant für 2027 hohe Kreditaufnahmen, mehr Emissionen müssen am Markt untergebracht werden, was Renditen am langen Ende stützen kann. Für Sparer bedeutet das: Festgeld und kurzlaufende Anleihen werfen wieder spürbar Zinsen ab, doch ein weiterer Renditeanstieg würde die Kurse länger laufender Bestände belasten.
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
29. November: OPEC+ berät laut Trading Economics über die Produktion 2027, ein Signal für die Ölpreis-Richtung.
Heute im Verlauf: Zahlen zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone (laut dpa-AFX ohne genannte Uhrzeit).
30. November und 1. Dezember: Inflationsdaten, die über die Erwartungen an die EZB mitentscheiden.
17. Dezember: Zinsentscheidung der EZB.
FAQ: Bundesanleihen und Rendite
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe heute?
Am 27.11.2026 lag sie um 09:22 Uhr MEZ bei 3,28 Prozent (dpa-AFX/onvista).
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite ist die effektive Verzinsung zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit und ändert sich täglich.
Warum fällt der Bund-Future, wenn die Rendite steigt?
Der Future bildet den Kurs einer fiktiven Bundesanleihe ab. Steigt die Rendite, sinkt der Kurs: 122,87 Punkte am Freitag nach 123,51 am 25. November.
Was bedeuten die Zinsen für Anleihen kaufen?
Wer über Anleihen nachdenkt, sollte Laufzeit, Duration, Bonität und das Zinsänderungsrisiko prüfen. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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