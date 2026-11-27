Die Kurve zeigt, was der Markt erwartet. Die Zweijährige rentiert mit 3,09 Prozent, die Zehnjährige mit 3,28 und die Dreißigjährige mit 3,68 Prozent. Der Abstand zwischen zwei und zehn Jahren beträgt damit nur rund 19 Basispunkte, zwischen zehn und dreißig Jahren rund 40. Eine flache Kurve am kurzen Ende deutet darauf hin, dass Anleger Zinserhöhungen bereits einpreisen: Laut LSEG-Daten, die Trading Economics zitiert, setzt der Geldmarkt auf zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis Juni 2027. Das Protokoll der Oktober-Sitzung zeigt, dass einige Ratsmitglieder bereits damals eine Anhebung wollten, aber warteten.

Die Zweijährige liegt zudem 106 Basispunkte über dem Vorjahr, die Zehnjährige 59 und die Dreißigjährige 35. Der Zinsanstieg trifft das kurze Ende also am stärksten, ein typisches Muster in einem Straffungszyklus. Wer Duration verstehen will: Sie misst, wie stark der Kurs einer Anleihe auf Renditeänderungen reagiert. Je länger die Laufzeit, desto größer der Kursausschlag bei gleicher Renditebewegung. Die Dreißigjährige reagiert deshalb deutlich empfindlicher als die Zweijährige.

Dahinter steht das große Bild der Geldpolitik: Die Inflation im Euroraum lag laut Trading Economics zuletzt bei rund 4 Prozent, doppelt so hoch wie das EZB-Ziel. Die nächste Zinsentscheidung der EZB steht am 17. Dezember an. Hinzu kommt das Angebot: Der Bund plant für 2027 hohe Kreditaufnahmen, mehr Emissionen müssen am Markt untergebracht werden, was Renditen am langen Ende stützen kann. Für Sparer bedeutet das: Festgeld und kurzlaufende Anleihen werfen wieder spürbar Zinsen ab, doch ein weiterer Renditeanstieg würde die Kurse länger laufender Bestände belasten.