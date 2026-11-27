Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, 27. November 2026, auf 3,28 Prozent gestiegen, nach 3,26 Prozent am Vortag. Auslöser ist eine Erholung der Aktienmärkte, die die Nachfrage nach sicheren Anleihen dämpft. Dahinter steht aber ein zweites, leiseres Thema: Wie viel neues Geld muss der Markt im Dezember aufnehmen – und wie viel fließt über Tilgungen ohnehin zurück?

Die Zahlen aus dem Emissionsplan der Deutschen Finanzagentur geben darauf eine klare Antwort. Für das vierte Quartal plant der Bund Kapitalmarktemissionen von 59 Milliarden Euro und Geldmarktpapiere (Bubills) von 47 Milliarden Euro, zusammen 106 Milliarden Euro. Fällig werden im selben Zeitraum 79 Milliarden Euro. Rein rechnerisch bleibt ein Nettoangebot von rund 27 Milliarden Euro (eigene Berechnung aus beiden Angaben der Finanzagentur).