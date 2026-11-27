Bundesanleihen: Zehnjährige bei 3,28 Prozent, 106 Milliarden Euro Emissionen gegen 79 Milliarden Tilgungen im vierten Quartal – wie viel Nettoangebot trägt der Markt?
aktiencheck.de Redaktion6 Min.
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt am 27. November bei 3,28 Prozent. Der Emissionsplan der Finanzagentur für das vierte Quartal sieht 106 Milliarden Euro vor, dem stehen 79 Milliarden Euro Tilgungen gegenüber. Was das für Bundesanleihen, Schatz und Sparer bedeutet.
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe ist am Freitag, 27. November 2026, auf 3,28 Prozent gestiegen, nach 3,26 Prozent am Vortag. Auslöser ist eine Erholung der Aktienmärkte, die die Nachfrage nach sicheren Anleihen dämpft. Dahinter steht aber ein zweites, leiseres Thema: Wie viel neues Geld muss der Markt im Dezember aufnehmen – und wie viel fließt über Tilgungen ohnehin zurück?
Die Zahlen aus dem Emissionsplan der Deutschen Finanzagentur geben darauf eine klare Antwort. Für das vierte Quartal plant der Bund Kapitalmarktemissionen von 59 Milliarden Euro und Geldmarktpapiere (Bubills) von 47 Milliarden Euro, zusammen 106 Milliarden Euro. Fällig werden im selben Zeitraum 79 Milliarden Euro. Rein rechnerisch bleibt ein Nettoangebot von rund 27 Milliarden Euro (eigene Berechnung aus beiden Angaben der Finanzagentur).
Wie viel Geld will der Bund im vierten Quartal aufnehmen?
Der Plan ist laut Finanzagentur gegenüber der Jahresvorausschau vom Dezember 2025 unverändert. Das ist die eigentliche Nachricht: Es gibt keinen Überraschungseffekt im Angebot, aber einen hohen Sockel.
Aufgeteilt nach Laufzeiten dominieren die kurzen Papiere. Zweijährige Bundesschatzanweisungen (Schatz) machen mit 20 Milliarden Euro rund ein Drittel der Kapitalmarktemissionen aus, fünfjährige Bundesobligationen (Bobl) kommen auf 14,5 Milliarden Euro. Zehnjährige Bundesanleihen steuern 10,5 Milliarden Euro bei, siebenjährige 7 Milliarden Euro, die langen Laufzeiten ab 15 Jahren zusammen 7 Milliarden Euro. Die Aufteilung nach Laufzeit ist eine eigene Zusammenfassung der Einzeltermine der Finanzagentur.
Emissionen des Bundes im 4. Quartal 2026 nach Laufzeit
Instrument
Laufzeit
Volumen Q4
Schatz
2 Jahre
20.000 Mio. €
Bobl
5 Jahre
14.500 Mio. €
Bund
7 Jahre
7.000 Mio. €
Bund
10 Jahre
10.500 Mio. €
Bund
15 bis 30 Jahre
7.000 Mio. €
Bubills
bis 12 Monate
47.000 Mio. €
Kapitalmarktemissionen ohne grüne Bundeswertpapiere; Summe der Auktionstermine, eigene Zusammenfassung. Tilgungen laut Anlage 2 der Pressemitteilung (gerundet).
Quelle: Deutsche Finanzagentur, Pressemitteilung vom 24.09.2026
Welche Auktionen stehen im Dezember an?
Der Dezember ist für den Bund ein ruhiger Monat. Drei Termine stehen im Kalender: Am Dienstag, 1. Dezember, stockt die Finanzagentur den fünfjährigen Bobl (ISIN DE000BU25075, Kupon 2,90 Prozent, fällig 8. Oktober 2031) um 4,5 Milliarden Euro auf. Am Montag, 7. Dezember, folgt ein Bubill über 2 Milliarden Euro. Am Dienstag, 8. Dezember, kommt der zweijährige Schatz (ISIN DE000BU22155, fällig 13. Dezember 2028) mit 4 Milliarden Euro an den Markt. Eine Auktion zehnjähriger oder längerer Bundesanleihen steht im Dezember laut Plan nicht an.
Ebenfalls im Dezember veröffentlicht die Finanzagentur die Jahresvorausschau für 2027. Für 2026 sieht die Bundesregierung nach einer Antwort auf eine Kleine Anfrage im Bundestag (hib 959/2026 vom 18. November 2026) voraussichtlich Bundeswertpapiere über 349 Milliarden Euro am Kapitalmarkt vor, davon 92 Milliarden Euro Schatz und 82 Milliarden Euro zehnjährige Bundesanleihen. 2025 waren es nach derselben Antwort 426 Milliarden Euro insgesamt.
Warum steigt die Rendite der Bundesanleihen trotzdem?
Die Rendite ist der Zins, den ein Anleger bis zur Fälligkeit tatsächlich erzielt, wenn er die Anleihe zum aktuellen Kurs kauft. Sie bewegt sich entgegengesetzt zum Kurs: Steigt die Rendite, sinkt der Kurs. Der Kupon dagegen ist der feste Zins auf den Nennwert und ändert sich nie.
Am Freitag stützen mehrere Faktoren die Rendite. Globale Aktien erholen sich, damit lässt die Flucht in sichere Anleihen nach. Der Ölpreis ist gestiegen. Und der Markt rechnet nach Angaben von Trading Economics mit einer weiteren Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank im Dezember, während die Inflation im Euroraum bei 4 Prozent liegt, dem Doppelten des EZB-Ziels. Auf Monatssicht liegt die Rendite mit minus 0,10 Prozentpunkten dennoch leicht niedriger, binnen eines Jahres mit plus 0,59 Punkten deutlich höher.
Was bedeutet das für Sparer und Anleger?
Für Sparer sind höhere Bundesrenditen zunächst eine gute Nachricht: Neue Bundesanleihen und Schatzanweisungen werfen mehr ab als vor einem Jahr. Wer bereits Anleihen im Depot hat, sieht dagegen steigende Renditen als Kursverlust, vor allem bei langen Laufzeiten. Das Maß dafür ist die Duration: Je länger die Restlaufzeit, desto stärker reagiert der Kurs auf Zinsänderungen.
Hinzu kommt die reale Betrachtung. Bei einer Euro-Inflation von 4 Prozent liegt die zehnjährige Rendite von 3,28 Prozent rechnerisch unter der Teuerung; das reale Ergebnis fällt je nach Inflationsverlauf anders aus. Für Unternehmen und den Bund selbst gilt: Jeder Prozentpunkt mehr Rendite verteuert die Anschlussfinanzierung der Tilgungen von 79 Milliarden Euro im vierten Quartal.
Was beobachten Anleger jetzt?
1. Dezember: Bobl-Auktion über 4,5 Milliarden Euro, die erste Messlatte für die Nachfrage im Dezember.
8. Dezember: Schatz-Auktion über 4 Milliarden Euro, dazu das Bubill am 7. Dezember.
Dezember: Jahresvorausschau 2027 der Finanzagentur und die nächste EZB-Zinsentscheidung.
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe aktuell? Am 27. November 2026 liegt sie laut Trading Economics bei 3,28 Prozent, ein Tagesstand ohne Uhrzeitangabe.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite hängt vom aktuellen Kurs und der Restlaufzeit ab und ändert sich laufend.
Wann gibt die Finanzagentur die Emissionsplanung für 2027 bekannt? Nach ihrer Pressemitteilung vom 24. September 2026 im Dezember 2026.
Wie viel Geld nimmt der Bund im vierten Quartal auf? Geplant sind 59 Milliarden Euro am Kapitalmarkt und 47 Milliarden Euro in Bubills, zusammen 106 Milliarden Euro.
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