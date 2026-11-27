Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am Donnerstag, 26. November, zum Handelsschluss mit 3,26 Prozent. Einen Tag zuvor waren es mit 3,21 Prozent so wenig wie seit August nicht mehr. Der Euro-Bund-Future, der Terminkontrakt auf Bundesanleihen, gab um 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte nach (Stand jeweils 17:03 Uhr MEZ, dpa-AFX).
Bundesanleihen: Rendite bei 3,26 Prozent, Bund-Future bei 123,01 – was sagen 123 Punkte über das Zinsrisiko?
Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte zuletzt mit 3,26 Prozent, der Bund-Future schloss bei 123,01 Punkten. Was die Zahlen für Sparer, Anleihefonds und die EZB-Sitzung im Dezember bedeuten.
Für Sparer, Anleihefonds und Bausparer ist das mehr als eine Randnotiz: Die Rendite der Bundesanleihen ist die Messlatte für fast alle anderen Zinsen in Euro, von der Baufinanzierung bis zur Unternehmensanleihe. Wer verstehen will, was ein Anstieg um fünf Hundertstel Prozentpunkte bedeutet, muss zwei Begriffe auseinanderhalten: die Rendite, also die jährliche Verzinsung, die ein Käufer zum aktuellen Kurs bis zur Fälligkeit erzielt, und den Kupon, den festen Zins, der auf dem Papier steht. Steigt die Rendite, fällt der Kurs der Anleihe – und umgekehrt.
Der Auslöser
Warum stieg die Rendite der Bundesanleihen auf 3,26 Prozent?
Am Mittwoch hatten Sorgen über neue US-Zölle und Verluste an den Technologiebörsen die als sicher geltenden Staatsanleihen gestützt. Die Dekabank sieht die Risiken des KI-Investitionszyklus wieder im Vordergrund, solange unklar bleibt, wie sich neue Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips auswirken (dpa-AFX, 25.11.). Am Donnerstag lief dieser Fluchteffekt aus. Laut dpa-AFX belasteten gestiegene Ölpreise die Anleihen über höhere Inflationserwartungen etwas, wobei die Bedeutung des Ölpreises für den Anleihemarkt zuletzt gesunken sei. In den USA blieb der Markt wegen Thanksgiving geschlossen, es gab keine Konjunkturdaten.
Hinzu kommt die geldpolitische Großwetterlage. Die Dekabank erwartet nach Angaben von dpa-AFX zwei weitere Leitzinserhöhungen der EZB. Diese Einschätzung stammt von der Bank, nicht von aktiencheck.de. Die nächste EZB-Sitzung ist nach den Terminübersichten der Redaktion für den 17. Dezember angesetzt.
|Zeitpunkt
|Rendite 10 Jahre
|Euro-Bund-Future
|25.11., 10:24 Uhr (Zwischenstand)
|3,23 %
|123,34 (+0,40 %)
|25.11., 17:08 Uhr (Schluss)
|3,21 %
|123,51 (+0,53 %)
|26.11., 17:03 Uhr (Schluss)
|3,26 %
|123,01 (−0,11 %)
Die Future-Stände sind Meldungen von dpa-AFX zu verschiedenen Tageszeiten und nicht untereinander verrechenbar.
Quelle: dpa-AFX über finanzen.at, investing.com, ariva.de und finanzen.net
Zum Verständnis
Was bedeutet der Bund-Future bei 123,01 Punkten?
Der Euro-Bund-Future ist ein börsengehandelter Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe mit sechs Prozent Kupon. Seine Punktzahl liest sich wie ein Kurs in Prozent des Nennwerts: 123,01 Punkte stehen für 123,01 Prozent. Dass der Wert über 100 liegt, hat mit dem fiktiven Kupon zu tun, der deutlich über den aktuellen Marktrenditen von gut drei Prozent liegt. Wichtig ist nicht die absolute Zahl, sondern die Richtung: Steigt der Future, fallen die Renditen, und umgekehrt. Deshalb nennen Börsenberichte den Future als Stimmungsbarometer des deutschen Anleihemarkts, und Profis nutzen ihn, um Zinsrisiken abzusichern oder einzugehen.
Für die Größenordnung hilft eine Faustformel, die aktiencheck.de selbst berechnet hat und die keine Prognose ist: Zehnjährige Bundesanleihen haben je nach Kupon eine Duration von etwa 8 bis 9 Jahren. Die Duration misst, wie stark der Kurs auf Zinsänderungen reagiert. Steigt die Rendite um 0,05 Prozentpunkte, wie von Mittwoch auf Donnerstag, sinkt der Kurs der Anleihe grob um 0,4 Prozent. Für Anleger mit Bundesanleihen im Depot, die bis zur Fälligkeit halten, bleibt die Rückzahlung zum Nennwert davon unberührt. Wer vorher verkauft oder einen Rentenfonds hält, trägt die Kursschwankung.
Das große Bild
Wie hängt die Rendite der Bundesanleihen mit Inflation und Staatsschulden zusammen?
Drei Kräfte bestimmen die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. Erstens die Leitzinsen der EZB, an denen sich die kurzen Laufzeiten orientieren. Zweitens die Inflationserwartungen: Wer Preissteigerung fürchtet, verlangt mehr Zins. Drittens Angebot und Nachfrage: Der Bund begibt Anleihen in großem Umfang, und mit der Staatsverschuldung wächst das Angebot, das der Markt aufnehmen muss. Dem gegenüber steht die Nachfrage von Banken, Versicherern und Fonds, die Bundesanleihen als Sicherheitsanker brauchen – besonders dann, wenn Aktien, wie zuletzt im Technologiesektor, unter Druck geraten.
Der Septemberhöchststand der Rendite lag nach Angaben der Deutschen Börse bei über 3,60 Prozent (Marktkommentar vom 6.11.). Seither ist die Rendite um rund 35 Basispunkte gesunken, auch wenn sie am Donnerstag wieder anzog. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt. Der Rückgang zeigt, wie stark die Unsicherheit über das KI-Investitionsprogramm der US-Konzerne und die Handelspolitik in den Anleihemarkt hineinwirkt. Zur Wechselwirkung mit anderen Anlageklassen gilt: Sinkende Renditen stützen oft Immobilien und Wachstumsaktien, steigende belasten sie. Die Wirkung hängt aber vom Anlass ab; fallen die Renditen, weil Anleger vor Rezessionssorgen flüchten, ist das kein Zeichen von Entspannung.
Termine
Was bringt der Freitag, und was kommt bis zur EZB-Sitzung im Dezember?
Nach den Terminübersichten der Redaktion stehen am Freitag unter anderem die französische Inflation, der deutsche Arbeitsmarkt und die Schlussabstimmung zum Bundeshaushalt 2027 an; der US-Handel ist wegen des Black Friday verkürzt. Wichtige Datenpunkte für die Zinsen folgen mit den Inflationsdaten am 30. November und 1. Dezember sowie dem US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember. Am 17. Dezember tagt der EZB-Rat. Anleger beobachten dabei vor allem, ob die Teuerung die Erwartung weiterer Zinsschritte stützt und wie viel Angebot neuer Bundesanleihen der Markt aufnimmt.
Häufige Fragen
FAQ: Rendite der Bundesanleihen, Kupon und Bund-Future
Was ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Sie gibt an, wie hoch die jährliche Verzinsung ist, wenn man die Anleihe zum aktuellen Kurs kauft und bis zur Fälligkeit hält. Zuletzt waren es 3,26 Prozent (26.11., 17:03 Uhr).
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt zusätzlich den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit und schwankt daher täglich.
Warum fällt der Kurs, wenn die Rendite steigt? Neue Anleihen werden dann mit höherem Zins ausgegeben. Alte Anleihen mit niedrigerem Kupon müssen im Kurs nachgeben, damit ihre Rendite wieder zum Markt passt.
Was zeigt der Bund-Future? Er bildet die Erwartungen des Marktes zu den Renditen von Bundesanleihen ab. Steigt der Future, sinken die Renditen.
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