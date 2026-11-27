Am Mittwoch hatten Sorgen über neue US-Zölle und Verluste an den Technologiebörsen die als sicher geltenden Staatsanleihen gestützt. Die Dekabank sieht die Risiken des KI-Investitionszyklus wieder im Vordergrund, solange unklar bleibt, wie sich neue Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips auswirken (dpa-AFX, 25.11.). Am Donnerstag lief dieser Fluchteffekt aus. Laut dpa-AFX belasteten gestiegene Ölpreise die Anleihen über höhere Inflationserwartungen etwas, wobei die Bedeutung des Ölpreises für den Anleihemarkt zuletzt gesunken sei. In den USA blieb der Markt wegen Thanksgiving geschlossen, es gab keine Konjunkturdaten.

Hinzu kommt die geldpolitische Großwetterlage. Die Dekabank erwartet nach Angaben von dpa-AFX zwei weitere Leitzinserhöhungen der EZB. Diese Einschätzung stammt von der Bank, nicht von aktiencheck.de. Die nächste EZB-Sitzung ist nach den Terminübersichten der Redaktion für den 17. Dezember angesetzt.