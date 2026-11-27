Der EZB-Einlagensatz liegt nach den vorliegenden Daten bei 2,50 Prozent, die Zweijährige mit 3,09 Prozent also rund 59 Basispunkte darüber. Das ist der Markt, der weitere Zinserhöhungen einpreist. Nach Angaben von Trading Economics zeigen die Protokolle der EZB-Oktobersitzung, dass einige Ratsmitglieder eine Anhebung befürworteten, und die Geldmärkte rechnen laut LSEG-Daten mit zwei Schritten zu je 25 Basispunkten bis Juni 2027. Die Teuerung im Euroraum liegt bei rund 4 Prozent.

Zugleich treiben geopolitische Spannungen die Energiepreise: Trading Economics nennt Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und auf saudische Energieanlagen. Steigende Ölpreise nähren die Inflationssorgen, und Inflationssorgen halten die Renditen kurzer Laufzeiten hoch.