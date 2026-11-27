Die Bundesanleihen zeigen am Freitag eine Kurve, die sich vom kurzen zum langen Ende deutlich nach oben neigt: Die Zweijährige rentiert mit 3,09 Prozent, die Zehnjährige mit 3,27 Prozent und die Dreißigjährige mit 3,67 Prozent. Zwischen kurz und lang liegen damit 58 Basispunkte. Die Zehnjährige gewann am Freitag rund einen Basispunkt, nachdem sie am Mittwoch mit etwa 3,2 Prozent den tiefsten Stand seit Ende August erreicht hatte.
Bundesanleihen: Dreißigjährige bei 3,67 Prozent, 58 Basispunkte über der Zweijährigen – was verrät die Bund-Kurve vor der EZB-Entscheidung?
Zwischen der zweijährigen und der dreißigjährigen Bundesanleihe liegen 58 Basispunkte. Was die Zinskurve nach den EZB-Protokollen, dem Ölpreis und den erwarteten Zinsschritten über den Euro-Anleihemarkt aussagt.
Die Form der Zinskurve ist für Anleger mehr als eine Zahlenspielerei. Sie zeigt, was der Markt von der Notenbank erwartet und welche Prämie er für langes Binden verlangt. Und sie liefert den Rahmen für alles, was am Euro-Anleihemarkt in den kommenden Wochen passiert.
Die Kurve
Wie sieht die Rendite-Kurve der Bundesanleihen aus?
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zur Zweijährigen
|2 Jahre
|3,09 %
|–
|10 Jahre
|3,27 %
|+18 Basispunkte
|30 Jahre
|3,67 %
|+58 Basispunkte
Abstände eigene Berechnung. Stand 27.11.2026, Abruf gegen 18 Uhr MEZ. Der EZB-Einlagensatz liegt laut centralbank.watch bei 2,50 Prozent.
Quelle: Trading Economics
Auffällig ist, wie flach der vordere Teil verläuft. Zwischen Zwei- und Zehnjähriger liegen nur 18 Basispunkte, zwischen Zehn- und Dreißigjähriger dagegen 40. Das spricht dafür, dass der Markt kurzfristig viel Zinspolitik erwartet, die Kurve aber danach vor allem durch die Laufzeitprämie steiler wird.
Der Auslöser
Warum liegt die Zweijährige so weit über dem EZB-Leitzins?
Der EZB-Einlagensatz liegt nach den vorliegenden Daten bei 2,50 Prozent, die Zweijährige mit 3,09 Prozent also rund 59 Basispunkte darüber. Das ist der Markt, der weitere Zinserhöhungen einpreist. Nach Angaben von Trading Economics zeigen die Protokolle der EZB-Oktobersitzung, dass einige Ratsmitglieder eine Anhebung befürworteten, und die Geldmärkte rechnen laut LSEG-Daten mit zwei Schritten zu je 25 Basispunkten bis Juni 2027. Die Teuerung im Euroraum liegt bei rund 4 Prozent.
Zugleich treiben geopolitische Spannungen die Energiepreise: Trading Economics nennt Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus und auf saudische Energieanlagen. Steigende Ölpreise nähren die Inflationssorgen, und Inflationssorgen halten die Renditen kurzer Laufzeiten hoch.
Laufzeitprämie
Was ist die Laufzeitprämie, und warum zahlt der Bund am langen Ende mehr?
Die Laufzeitprämie ist der Aufschlag, den Anleger für das Binden ihres Geldes über viele Jahre verlangen. Bei einer Dreißigjährigen sind die Unsicherheiten über Inflation, Zinsen und Staatsfinanzen besonders groß. Dazu kommt ein Angebotsfaktor: Je mehr Staatsanleihen der Bund und die anderen Euro-Länder auflegen, desto höhere Renditen müssen sie bieten, um Käufer zu finden. Die Staatsverschuldung steht deshalb auch hinter der Kurve.
Aus Sicht eines Anleihe-Anlegers ist die Duration entscheidend. Sie misst, wie stark der Kurs auf Renditeänderungen reagiert. Die Dreißigjährige hat eine mehrfach höhere Duration als die Zweijährige: Dieselbe Renditebewegung von zehn Basispunkten bewegt den Kurs der langen Anleihe um ein Vielfaches stärker als den der kurzen.
Das große Bild
Was bedeutet die Bund-Kurve für Sparer, Unternehmen und Aktien?
Für Sparer ist die Zweijährige mit 3,09 Prozent das Maß für festverzinsliche Anlagen bis zur Laufzeit von wenigen Jahren. Liegt die Teuerung bei rund 4 Prozent, bleibt der Realzins rechnerisch negativ. Das erklärt, warum Anleger auf riskantere Anleihen ausweichen. Für Unternehmen und den Staat gilt: Je höher der Bund-Zins, desto teurer jede Refinanzierung, denn sämtliche Unternehmensanleihen orientieren sich an der Bund-Rendite plus Risikoaufschlag.
Auch Aktien spüren die Kurve. Höhere Zinsen entwerten künftige Gewinne, besonders bei Wachstumswerten und bei Immobiliengesellschaften mit hoher Verschuldung. Fällt die Rendite dagegen, entlastet das genau diese Branchen.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
die EZB-Zinsentscheidung im Dezember und die dort genannte Einschätzung zur Inflation,
die nächsten Inflationsdaten für den Euroraum,
die Ölpreisentwicklung und die Lage in der Straße von Hormus,
die Auktionen der Finanzagentur, die das Angebot am langen Ende bestimmen.
FAQ
Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut Trading Economics lag sie am 27. November 2026 bei rund 3,27 Prozent.
Was bedeutet eine steile Zinskurve? Lange Laufzeiten rentieren deutlich mehr als kurze. Das kann auf höhere Zinsen oder höhere Inflation in der Zukunft hindeuten.
Warum sind Bundesanleihen ein Maßstab für den Markt? Sie gelten als sicherster Schuldner im Euroraum. Ihre Rendite dient als Basis für die Bewertung von Unternehmensanleihen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.