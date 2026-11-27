Laut der dpa-AFX-Marktmeldung vom 26. November (Ariva, 17:03 Uhr) stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe leicht auf 3,26 Prozent. Als Gründe nannten die Marktbeobachter gestiegene Ölpreise, die die Inflationserwartungen anheben, auch wenn deren Bedeutung laut Meldung zuletzt gesunken sei. Dazu kamen Turbulenzen bei Technologiewerten wegen der Sorge vor einem Ende des KI-Booms. Der Handel verlief impulsarm, weil in den USA wegen Thanksgiving keine Konjunkturdaten erschienen.

Am Mittwoch war es umgekehrt: Sorgen vor neuen US-Zöllen und Kursverluste bei US-Technologiewerten hatten Anleger in sichere Staatsanleihen getrieben, die Rendite fiel auf 3,21 Prozent. Der Abstand zwischen Tief und Donnerstagsstand beträgt damit rechnerisch fünf Basispunkte, also 0,05 Prozentpunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt, die gebräuchliche Einheit, wenn Renditen und Risikoaufschläge verglichen werden.