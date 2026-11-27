Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag um 17:03 Uhr bei 3,26 Prozent. Einen Tag zuvor war sie bis auf 3,21 Prozent gefallen, den tiefsten Stand seit August. Der Euro-Bund-Future gab am Donnerstag um 0,11 Prozent auf 123,01 Punkte nach. Das sind keine dramatischen Bewegungen. Spannend ist, was hinter der Ruhe steckt: Zwei deutsche Banken lesen dieselbe Lage völlig unterschiedlich, und davon hängt ab, ob Bundesanleihen bei dieser Rendite fair bezahlt sind.
Bundesanleihen: Dekabank erwartet zwei weitere EZB-Zinserhöhungen, Helaba hält sie für „zu ambitioniert“ – wer hat bei 3,26 Prozent Rendite recht?
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Donnerstag bei 3,26 Prozent, nach 3,21 Prozent am Mittwoch, dem tiefsten Stand seit August. Dahinter streiten Banken, wie viel EZB-Zinsschritte noch kommen. Was das für Bundesanleihen, Sparer und Kreditnehmer heißt.
Der Stand am Donnerstag
Wie bewegten sich Bundesanleihen vor dem verkürzten Freitagshandel?
Laut der dpa-AFX-Marktmeldung vom 26. November (Ariva, 17:03 Uhr) stieg die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe leicht auf 3,26 Prozent. Als Gründe nannten die Marktbeobachter gestiegene Ölpreise, die die Inflationserwartungen anheben, auch wenn deren Bedeutung laut Meldung zuletzt gesunken sei. Dazu kamen Turbulenzen bei Technologiewerten wegen der Sorge vor einem Ende des KI-Booms. Der Handel verlief impulsarm, weil in den USA wegen Thanksgiving keine Konjunkturdaten erschienen.
Am Mittwoch war es umgekehrt: Sorgen vor neuen US-Zöllen und Kursverluste bei US-Technologiewerten hatten Anleger in sichere Staatsanleihen getrieben, die Rendite fiel auf 3,21 Prozent. Der Abstand zwischen Tief und Donnerstagsstand beträgt damit rechnerisch fünf Basispunkte, also 0,05 Prozentpunkte. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt, die gebräuchliche Einheit, wenn Renditen und Risikoaufschläge verglichen werden.
|Stand
|Rendite
|Anlass
|Mittwoch, 25.11. (Tagestief)
|3,21 %
|Zollsorgen, Tech-Verluste
|Donnerstag, 26.11., 17:03 Uhr
|3,26 %
|Ölpreis, impulsarmer Handel
|Differenz
|5 Basispunkte
|eigene Rechnung
Rendite = laufende Verzinsung des Papiers zum aktuellen Kurs, nicht der Kupon.
Quelle: dpa-AFX/Ariva, Meldungen vom 26.11.2026; Differenz eigene Rechnung
Das große Bild
Warum streiten Banken über die EZB-Zinsen?
Die Europäische Zentralbank steht nach Darstellung der dpa-AFX-Berichte vor einer Zinserhöhung im Dezember. Die Dekabank erwartet nach der Meldung vom 26. November zwei weitere Leitzinserhöhungen der EZB. Die Helaba dagegen hielt laut dpa-AFX-Bericht vom 20. November künftige Zinserhöhungen für „zu ambitioniert“, weil die Inflation im Verlauf des kommenden Jahres zurückgehen dürfte. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Der Gegensatz ist für Anleger relevant, weil die Rendite einer Bundesanleihe im Kern aus zwei Bausteinen besteht: den erwarteten kurzfristigen Leitzinsen über die Laufzeit und einer Prämie für die lange Bindung, der Laufzeitprämie. Rechnet der Markt mit mehr EZB-Schritten, steigen vor allem die Renditen kurzer Laufzeiten. Setzt sich die Helaba-Lesart durch, hätten die Zinsen früher ihren Höhepunkt erreicht.
Künftige Zinserhöhungen halte man für zu ambitioniert.
Was bedeutet das für den Preis einer Bundesanleihe?
Ein Anleihekurs und seine Rendite bewegen sich gegenläufig. Wie stark, misst die Duration: Faustregel ist, dass der Kurs einer Anleihe mit Duration von acht Jahren bei einem Renditeanstieg um einen Prozentpunkt um rund acht Prozent nachgibt. Der Bund-Future bei 123,01 Punkten bildet eine fiktive zehnjährige Bundesanleihe ab und fällt, wenn die Renditen steigen. Der Rückgang von 0,11 Prozent am Donnerstag entspricht dem leichten Renditeanstieg.
Wer eine Bundesanleihe bis zur Fälligkeit hält, bekommt den Nennwert zurück und kennt seine Rendite im Kaufzeitpunkt. Zwischenzeitliche Kursschwankungen betreffen dann nur den Buchwert. Wer vorher verkaufen muss, trägt das Zinsänderungsrisiko. Der Kupon, also der feste Jahreszins auf den Nennwert, sagt dabei wenig über das Ergebnis aus; entscheidend ist der Kaufkurs.
Wer wird neuer EZB-Präsident, und warum zählt das für Anleihen?
Nach dpa-Informationen aus EU-Kreisen soll der Spanier Pablo Hernández de Cos neuer EZB-Präsident werden, der Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirts vorgesehen. Die dpa beruft sich auf Diplomaten nach EU-Beratungen. Für den Anleihemarkt ist die Personalie ein Signal zur künftigen Linie der Geldpolitik; belastbare Aussagen dazu fehlen bislang. Die Märkte werden die Reden der künftigen Führung genau lesen.
Was können Anleger jetzt beobachten?
Im Mittelpunkt stehen die EZB-Sitzung im Dezember und die Inflationsdaten der kommenden Tage. Dazu zählen die Preisdaten, die laut dem aktiencheck-Anleihenkalender am 30. November und 1. Dezember anstehen, und der US-Arbeitsmarktbericht am 4. Dezember. Auch die Ölpreisentwicklung und die Stimmung an den Technologiebörsen wirken über die Fluchtbewegungen auf die Bundesrendite.
FAQ: Häufige Fragen zu Bundesanleihen
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Am Donnerstag, 26. November 2026, lag sie um 17:03 Uhr bei 3,26 Prozent (dpa-AFX/Ariva).
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Jahreszins auf den Nennwert. Die Rendite berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Warum fallen Bundesanleihen, wenn die Zinsen steigen? Neue Anleihen werfen dann mehr Zinsen ab, ältere Papiere verlieren an Kurs, bis ihre Rendite wieder zum Markt passt.
Was ist der Bund-Future? Ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe, der 123,01 Punkte erreichte und als Frühindikator für Bundesanleihen gilt.
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