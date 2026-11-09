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Bund-Future im Aufwind: Kaufsignale deuten auf weitere Kursgewinne hin

aktiencheck.de Redaktion 09.11.2026, 12:50 1 Min. Helaba

Bund-Future mit weiterem Aufwärtspotenzial! Trotz Gewinnmitnahmen hält sich der Rentenkontrakt über der wichtigen 100-Tagelinie. Technische Kaufsignale sprechen für einen möglichen Anstieg bis 123,84 Punkte. Doch erste Überkauftsignale mahnen zur Vorsicht - die Marke von 122,77 Punkten wird jetzt entscheidend

Am Freitag hat der Bund-Future ein Impulshoch bei 123,53 markiert und sich trotz der Tatsache, dass die Gewinne wieder abgegeben wurden, oberhalb der 100-Tagelinie halten können, so die Analysten der Helaba. Diese biete heute Unterstützung bei 122,77. Das Indikatorenbild sei weiterhin als konstruktiv zu werten, denn MACD, DMI und Stochastik stünden auf Kauf. Ein Test des bei 123,84 liegenden 61,8%-Erholungslevel sollte nicht ausgeschlossen werden. Ob Potenzial darüber bestehe, bleibe angesichts der Überkauftsignale seitens des Stochastic abzuwarten. Sollte die 100-Tagelinie bei Rücksetzern durchbrochen werden, zeige sich die nächste Unterstützung bei 122,06 in Form der 31,8-Levels und der 21-Tagelinie.

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