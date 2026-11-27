Der Euro-Bund-Future, das wichtigste Barometer für deutsche Staatsanleihen, gab am Freitag um 0,11 Prozent auf 123,06 Punkte nach, und die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,26 Prozent (dpa-AFX, 17:24 Uhr MEZ). Am Vormittag war der Druck noch größer: Um 10:22 Uhr notierte der Future bei 122,87 Punkten, ein Minus von 0,26 Prozent, die Rendite lag bei 3,28 Prozent. Die Bundesanleihen haben sich im Tagesverlauf also etwas erholt – bleiben aber unter dem Vortagesniveau.
Bund-Future: 123,06 Punkte, Zehnjährige bei 3,26 Prozent – was bringen die Inflationsdaten am Montag?
Der Euro-Bund-Future gab am Freitag um 0,11 Prozent auf 123,06 Punkte nach, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,26 Prozent (Stand 17:24 Uhr). Höhere Ölpreise belasten, Euro-Stimmung und EZB-Dezember-Erwartung dominieren – am Montag folgen die Inflationszahlen.
Wochenschluss am Rentenmarkt
Was ist der Bund-Future – und warum ist er der Taktgeber der Bundesanleihen?
Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe mit einem Kupon von sechs Prozent. Er wird an der Terminbörse Eurex gehandelt und reagiert in Sekunden auf Nachrichten, während einzelne Bundesanleihen oft träger notieren. Steigt der Future, sinken die Renditen; fällt er, steigen sie. Der Grund ist einfach: Die Rendite ist der Effektivzins, den ein Anleger bis zur Fälligkeit erhält, wenn er die Anleihe zum aktuellen Kurs kauft. Der Kupon ist dagegen der feste Zins, der bei der Ausgabe festgelegt wurde. Fällt der Kurs, steigt die Rendite bei gleichem Kupon.
Die Zahlen des Tages zeigen das Prinzip: Dem Rückgang des Futures gegenüber dem Vortag steht ein leichter Renditeanstieg gegenüber. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.
Treiber des Tages
Warum geben Bundesanleihen am Freitag nach?
Nach Angaben von dpa-AFX belasten vor allem höhere Ölpreise, weil sie die Inflationserwartungen anheben. Experten der Commerzbank sehen die Bundesanleihen laut dpa-AFX im Gegenwind aus höheren Ölpreisen und sich erholenden Aktien, ohne dass aus den USA neue Impulse kommen. Wenn Aktien steigen, lässt die Nachfrage nach sicheren Staatsanleihen nach.
Trotz überraschend niedrigerer Inflation in Frankreich (3,2 statt 3,7 Prozent) und Spanien (4,1 statt 4,7 Prozent) gab es keine Entlastung: Beide Raten liegen weiterhin deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent, und die Marktteilnehmer erwarten weiterhin eine Zinserhöhung der EZB im Dezember. Gleichzeitig fiel der Wirtschaftsstimmungsindex der Eurozone unerwartet auf den niedrigsten Stand seit Juni, Ökonomen hatten eine Erholung erwartet.
|Zeitpunkt
|Rendite
|Bund-Future
|Freitag, 10:22 Uhr MEZ
|3,28 %
|122,87
|Freitag, 17:24 Uhr MEZ
|3,26 %
|123,06
|Mittwoch, 25.11. (Tief)
|rund 3,20 %
|–
|Vorwoche, Freitag
|3,32 %
|–
Rendite jeweils Zehnjährige. Vergleichswerte zur Vorwoche und zum Mittwoch stammen aus der Deutsche-Börse-Kolumne vom 27.11.2026 (14:29 Uhr) bzw. Trading Economics (Tagesstand ohne Uhrzeit).
Quelle: dpa-AFX (ariva.de), Deutsche Börse/onvista, Trading Economics
Die Termine
Was bedeuten die Inflationsdaten am Montag für die Rendite?
Am Montag stehen die Verbraucherpreise der Eurozone und Deutschlands an. Sie sind die wichtigste Datenvorgabe vor der EZB-Sitzung im Dezember. Liegen die Zahlen über den Erwartungen, kann das den Druck auf die Bundesanleihen verstärken; fallen sie niedriger aus, wären Entlastungen denkbar. Wie der Markt reagiert, hängt jedoch auch von den Details ab, etwa von der Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel.
Die EZB-Protokolle der Oktobersitzung hatten gezeigt, dass einige Ratsmitglieder bereits für eine Erhöhung waren, aber mehr Belege für die Inflation sehen wollten. Laut Trading Economics preisen die Geldmärkte zwei Erhöhungen um je 25 Basispunkte bis Juni 2027 ein. Das ist eine Marktpreisung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen
FAQ zu Bundesanleihen und Bund-Future
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe? Laut dpa-AFX lag sie am Freitag um 17:24 Uhr MEZ bei 3,26 Prozent, nach 3,28 Prozent am Vormittag.
Was bedeutet ein fallender Bund-Future? Fällt der Bund-Future, sind Bundesanleihen im Kurs gefallen, und ihre Renditen sind gestiegen.
Was ist der Unterschied zwischen Rendite und Kupon? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt auch den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit.
Wann kommen die nächsten Inflationszahlen? Die Verbraucherpreise der Eurozone und Deutschlands werden am Montag veröffentlicht.
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