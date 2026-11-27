Der Bund-Future ist ein Terminkontrakt auf eine fiktive Bundesanleihe mit einem Kupon von sechs Prozent. Er wird an der Terminbörse Eurex gehandelt und reagiert in Sekunden auf Nachrichten, während einzelne Bundesanleihen oft träger notieren. Steigt der Future, sinken die Renditen; fällt er, steigen sie. Der Grund ist einfach: Die Rendite ist der Effektivzins, den ein Anleger bis zur Fälligkeit erhält, wenn er die Anleihe zum aktuellen Kurs kauft. Der Kupon ist dagegen der feste Zins, der bei der Ausgabe festgelegt wurde. Fällt der Kurs, steigt die Rendite bei gleichem Kupon.

Die Zahlen des Tages zeigen das Prinzip: Dem Rückgang des Futures gegenüber dem Vortag steht ein leichter Renditeanstieg gegenüber. Ein Basispunkt ist ein Hundertstel Prozentpunkt.