Die BT-Group-Aktie steht am Freitagmorgen mit minus 4,02 Prozent auf 2,437 Euro an der Spitze der CBOE UK 100 Verlierer. Der Haken: Der Umsatz bei Xetra lag bis 9:04 Uhr bei null. Die Notiz ist eine Preisstellung ohne Handel.
BT-Group-Aktie CBOE UK 100 Verlierer: Telekomkonzern fällt um 4,0 Prozent – Gewinnmitnahmen nach dem Vortagssprung
Die BT-Group-Aktie führt die CBOE UK 100 Verlierer am Freitagmorgen an. Der Abschlag folgt auf ein Plus von 4,1 Prozent am Vortag – bei einer Xetra-Notiz ohne Umsatz.
BT.ABT.A
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|BT.A
|—
|—
|—
Die Hintergründe
Der Vortag wird eingepreist
Am Donnerstag hatte die BT-Aktie bei Xetra 4,06 Prozent auf 2,539 Euro zugelegt. Der Freitagsabschlag gibt diesen Anstieg zu großen Teilen wieder ab, wirkt also eher wie eine technische Korrektur als wie eine neue Nachricht. Der Gesamtmarkt war am Morgen freundlich, der FTSE 100 lag gegen 9:17 Uhr MEZ 0,63 Prozent im Plus.
Ob die BT-Group-Aktie in London tatsächlich fällt, zeigt erst der britische Handel. Die deutsche Notiz allein trägt keine Schlagzeile.
Steckbrief
- Unternehmen
- BT Group plc
- ISIN
- GB0030913577
- Symbol London
- BT.A
- US-Symbol
- BTGOF (OTC)
- Kurs
- 2,437 Euro
- Veränderung
- −4,02 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Xetra, 09:04 Uhr
Warum fällt die BT-Group-Aktie?
Vermutlich eine Korrektur nach dem Vortagsplus; die Xetra-Notiz hatte keinen Umsatz.
Ist BT ein echter CBOE UK 100 Verlierer?
Das zeigt erst der Londoner Handel.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.