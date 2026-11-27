Die Brown-Forman-Aktie (Class B, ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Handelssymbol: BF.B) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,18 Prozent auf 29,27 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer: Spirituosenhersteller gibt nach – warum die Aktie um 1,2 Prozent fällt
Die Brown-Forman-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,18 Prozent auf 29,27 US-Dollar gibt der Hersteller von Jack Daniel's im starken Markt nach.
BF.BBF.B
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Die Gründe für den Kursverlust
Defensive Werte im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Konsumwerte wie Brown-Forman bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
Brown-Forman steht für Marken wie Jack Daniel's. Ein Minus von 1,2 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Brown-Forman-Aktie
Warum ist die Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,18 Prozent auf 29,27 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US1156372096, WKN 856693, Handelssymbol BF.B.
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