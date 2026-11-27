Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer: Spirituosenhersteller gibt nach – warum die Aktie um 1,2 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die Brown-Forman-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,18 Prozent auf 29,27 US-Dollar gibt der Hersteller von Jack Daniel's im starken Markt nach.

Die Brown-Forman-Aktie (Class B, ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Handelssymbol: BF.B) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,18 Prozent auf 29,27 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. BF.B BF.B — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BF.B — — — Brown-Forman im laufenden Handel -1,18 % Kurs im laufenden Handel 29,27 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Defensive Werte im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, defensive Konsumwerte wie Brown-Forman bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Brown-Forman steht für Marken wie Jack Daniel's. Ein Minus von 1,2 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Brown-Forman-Aktie spricht Starke Marken: Internationale Spirituosenmarken.

Defensives Geschäft: Stabile Nachfrage. Was die Brown-Forman-Aktie belasten kann Rotation: Defensive Werte weniger gefragt.

Konsumklima: Schwächere Nachfrage nach Spirituosen. Steckbrief der Brown-Forman-Aktie Unternehmen: Brown-Forman Corporation

ISIN: US1156372096 (Class B) · WKN: 856693

Handelssymbol: BF.B (NYSE)

Branche: Spirituosen Häufige Fragen zur Brown-Forman-Aktie Warum ist die Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,18 Prozent auf 29,27 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US1156372096, WKN 856693, Handelssymbol BF.B. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Brown-Forman ohne Nachricht Die Brown-Forman-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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