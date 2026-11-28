Die Brown-Forman-Aktie (Klasse B; ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Handelssymbol: BF.B) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,14 Prozent, am Freitag 1,15 Prozent. Auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 60,65 Prozent.
Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Spirituosenhersteller verliert – was hinter dem Minus von 2,1 Prozent steckt
Die Brown-Forman-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,14 Prozent bleibt der Spirituosenhersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
BF.BBF.B
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|BF.B
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Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
Brown-Forman gab in der Rekordwoche leicht nach.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Brown-Forman gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Schwacher Freitag
1,15 Prozent Minus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Moderates Minus, offene Ursache
Über fünf Jahre liegt die Aktie mehr als 60 Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Brown-Forman-Aktie
Warum ist die Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 2,14 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US1156372096, WKN 856693, Handelssymbol BF.B.
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