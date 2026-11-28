Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Spirituosenhersteller verliert – was hinter dem Minus von 2,1 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Brown-Forman-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,14 Prozent bleibt der Spirituosenhersteller in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die Brown-Forman-Aktie (Klasse B; ISIN: US1156372096, WKN: 856693, Handelssymbol: BF.B) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,14 Prozent, am Freitag 1,15 Prozent. Auf Fünfjahressicht steht ein Minus von 60,65 Prozent. BF.B BF.B — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr BF.B — — — Brown-Forman-Wochenminus -2,14 % Brown-Forman am Freitag -1,15 % Brown-Forman auf Monatssicht +2,70 % Brown-Forman auf Fünfjahressicht -60,65 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gegen den Markttrend Brown-Forman gab in der Rekordwoche leicht nach. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Brown-Forman gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Schwacher Freitag 1,15 Prozent Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Moderates Minus, offene Ursache Über fünf Jahre liegt die Aktie mehr als 60 Prozent im Minus. Was für die Brown-Forman-Aktie spricht Marken: Starke Spirituosenmarken.

Monatsbilanz: Leichtes Plus. Was die Brown-Forman-Aktie belasten kann Schwache Langfristbilanz: Über 60 Prozent Minus in fünf Jahren.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Brown-Forman-Aktie Unternehmen: Brown-Forman Corporation (Klasse B)

ISIN: US1156372096 · WKN: 856693

Handelssymbol: BF.B (NYSE)

Branche: Spirituosen Häufige Fragen zur Brown-Forman-Aktie Warum ist die Brown-Forman-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 2,14 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US1156372096, WKN 856693, Handelssymbol BF.B. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Brown-Forman Die Brown-Forman-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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